આ બેંકનો 60% હિસ્સો વેચી રહી છે કેન્દ્ર સરકાર, નક્કી કરવામાં આવી સમયમર્યાદા
Sell Government Bank Stake: સરકાર આ બેંકમાં પોતાનો હિસ્સો વેચી રહી છે. કેન્દ્ર સરકારે બોલી લગાવવાની અંતિમ તારીખ ફેબ્રુઆરીના પહેલા અઠવાડિયા સુધી રાખી છે.
Sell Government Bank Stake: સરકાર IDBI બેંક લિમિટેડ(IDBI Bank Limited)માં પોતાનો હિસ્સો વેચી રહી છે. આ વાત ખાનગી ચેનલના અહેવાલમાં જણાવવામાં આવી છે. બોલી લગાવવાની અગાઉની અંતિમ તારીખ ડિસેમ્બર 2025 હતી, ત્યારબાદ આ સમયમર્યાદા લંબાવવામાં આવી હતી.
અહેવાલો અનુસાર, રોકાણ અને જાહેર સંપત્તિ વ્યવસ્થાપન વિભાગ (DIPAM) એ કોટક મહિન્દ્રા બેંક, અમીરાત NBD અને ફેરફેક્સ ઇન્ડિયા હોલ્ડિંગ્સ સહિત તમામ સંભવિત બોલી લગાવનારાઓને સમયમર્યાદાની જાણ કરી છે.
કેન્દ્ર સરકાર માંગી રહી છે બિનશરતી ઓફરો
કેન્દ્ર સરકાર ભારતીય રિઝર્વ બેંક સાથે પરામર્શ કરીને કોઈપણ બોલી નકારવાનો અધિકાર અનામત રાખે છે. કેન્દ્ર સરકાર IDBI બેંક(IDBI Bank Limited) માટે બિનશરતી ઓફરો માંગી રહી છે. સરકાર જણાવે છે કે લગાવવામાં આવેલી કોઈપણ શરત ઓફરને અમાન્ય બનાવશે.
DIPAMને દરખાસ્ત સબમિટ કર્યા પછી, બોલી લગાવનારી સંસ્થાઓને શેર ખરીદી કરારમાં કોઈપણ ફેરફાર કરવાનો અધિકાર રહેશે નહીં. રિપોર્ટ મુજબ, ફેરફેક્સ ફાઇનાન્શિયલ હોલ્ડિંગ્સ, એમિરેટ્સ એનબીડી, કોટક મહિન્દ્રા બેંક અને ઓકટ્રી દ્વારા બોલીઓ રજૂ કરી શકાય છે.
આઇડીબીઆઇ બેંકમાં કોનો કેટલો હિસ્સો છે?
કેન્દ્ર સરકાર આઇડીબીઆઇ બેંકમાં 45.48 ટકા હિસ્સો ધરાવે છે. એલઆઈસી હાલમાં 49.24 ટકા હિસ્સો ધરાવે છે. કેન્દ્ર સરકાર તેનો 60.70 ટકા હિસ્સો વેચી શકે છે. આ વેચાણમાં, કેન્દ્ર સરકાર 30.48 ટકા વેચી શકે છે, જ્યારે એલઆઈસી 30.24 ટકા વેચી શકે છે. ડિસઇન્વેસ્ટમેન્ટ પછી, કેન્દ્ર સરકાર 15 ટકા હિસ્સો જાળવી રાખશે, અને એલઆઈસી 19 ટકા હિસ્સો જાળવી રાખશે.
શુક્રવારે, આઇડીબીઆઇ બેંક લિમિટેડના શેર 1.74 ટકા વધીને 99.55 રૂપિયા પર બંધ થયા હતા.
