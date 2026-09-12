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બાળકને 18 વર્ષની ઉંમરે મળશે 55 લાખથી વધારેની રકમ, સરકારની આ સ્કિમમાં મળે છે બેસ્ટ વ્યાજ

Best Government Scheme: લાંબા ગાળાના ભંડોળ બનાવવા માટે PPF યોજનામાં રોકાણ કરવું એ એક સારો વિકલ્પ છે. તમે ફક્ત 500 રૂપિયાથી રોકાણ શરૂ કરી શકો છો.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Sep 12, 2026, 10:54 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 10:54 PM IST
બાળકને 18 વર્ષની ઉંમરે મળશે 55 લાખથી વધારેની રકમ, સરકારની આ સ્કિમમાં મળે છે બેસ્ટ વ્યાજ

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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