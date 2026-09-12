/બાળકને 18 વર્ષની ઉંમરે મળશે 55 લાખથી વધારેની રકમ, સરકારની આ સ્કિમમાં મળે છે બેસ્ટ વ્યાજ

Best Government Scheme: પબ્લિક પ્રોવિડન્ટ ફંડ (PPF) યોજના કામ કરતા લોકોમાં ખૂબ જ લોકપ્રિય છે. આ યોજનામાં રોકાણ કરવાથી સરકાર તરફથી નોંધપાત્ર વ્યાજ મળે છે. વધુમાં, લાંબા ગાળાની બચત માટે પણ નોંધપાત્ર રકમ બનાવવામાં આવે છે. ચાલો આ યોજનાની વિગતો જોઈએ.
PPF યોજનામાં રોકાણ કરવું એ લાંબા ગાળાની મોટી રકમ બનાવવા માટે એક બેસ્ટ ઓપ્શન છે. જો તમે નાની ઉંમરે આ ખાતું ખોલાવો છો, તો તમારા બાળક 18 વર્ષનું થાય ત્યાં સુધીમાં તમારી પાસે મોટી રકમ હશે. ઉદાહરણ તરીકે, જો તમારું બાળક ત્રણ વર્ષનું થાય, તો PPF ખાતું તેમના 18 વર્ષનું થાય ત્યાં સુધીમાં પરિપક્વ થઈ જશે.
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₹1.5 લાખના રોકાણ પર કેટલું વ્યાજ મળે છે: 18 વર્ષ માટે (7.1% ના વ્યાજ દરે) દર વર્ષે ₹1.5 લાખનું એક સાથે રોકાણ કરવાથી કુલ ₹27 લાખનું રોકાણ થાય છે અને આશરે ₹28.14 લાખનું વ્યાજ મળે છે. આના પરિણામે 18 વર્ષની ઉંમરે તમારા બાળક માટે કુલ 55.14 લાખ રૂપિયાથી વધુનું પાકતી મુદત મળે છે.
તે જ ₹1.5 લાખ એક સાથે રોકાણને બદલે 18 વર્ષ માટે 12,500 રૂપિયાના માસિક રોકાણ તરીકે જમા કરી શકાય છે, જેના પરિણામે સમાન પાકતી મુદત મળે છે. એ નોંધવું જોઈએ કે રોકાણકાર નાણાકીય વર્ષમાં ફક્ત 1.5 લાખ રૂપિયીાનું રોકાણ કરી શકે છે.
PPF ખાતા વિશે
આ ખાતું 15 વર્ષની મુદત માટે છે, પરંતુ જો જરૂરી હોય, તો તમે તમારા અથવા તમારા બાળકના PPF ખાતાને પાંચ વર્ષના બ્લોકમાં અનિશ્ચિત સમય માટે લંબાવી શકો છો. તમે નવું યોગદાન આપીને અથવા આપ્યા વિના મુદત લંબાવી શકો છો. તમે 500 રૂપિયા જેટલું ઓછું રોકાણ કરી શકો છો. રોકાણકારો તેમની નજીકની બેંક અથવા પોસ્ટ ઓફિસ શાખામાં અરજી ફોર્મ અને જરૂરી KYC દસ્તાવેજો સબમિટ કરીને સરળતાથી PPF ખાતું ખોલી શકે છે. કોઈ લઘુત્તમ વય મર્યાદા નથી. માતાપિતા તેમના બાળક માટે ખાતું ખોલી શકે છે, જેને બાળક 18 વર્ષનું થાય ત્યારે 'મુખ્ય ખાતા' (પુખ્ત ખાતા)માં રૂપાંતરિત કરવું આવશ્યક છે.
PPF ખાતાઓ પર વ્યાજ દર ત્રિમાસિક ધોરણે નક્કી કરવામાં આવે છે. જો કે, લાંબા સમયથી વ્યાજ દરમાં કોઈ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો નથી.