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કંપનીએ એન્કર રોકાણકારો પાસેથી એકત્ર કર્યા 1167.75 કરોડ, 17મી તારીખે ખુલશે IPO, જાણો


Upcoming IPO News: હોરાઇઝન ઇન્ડસ્ટ્રિયલ પાર્ક્સનો IPO 17 ઓગસ્ટના રોજ ખુલશે. કંપનીએ એન્કર રોકાણકારો પાસેથી 1,167.75 કરોડ રૂપિયા એકત્ર કર્યા છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 16, 2026, 03:55 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 03:55 PM IST
કંપનીએ એન્કર રોકાણકારો પાસેથી એકત્ર કર્યા 1167.75 કરોડ, 17મી તારીખે ખુલશે IPO, જાણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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