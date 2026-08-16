/કંપનીએ એન્કર રોકાણકારો પાસેથી એકત્ર કર્યા 1167.75 કરોડ, 17મી તારીખે ખુલશે IPO, જાણો

Upcoming IPO News: ધ હોરાઇઝન ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પાર્ક્સના IPOએ એન્કર રોકાણકારો પાસેથી 1,167.75 કરોડ રૂપિયા એકત્ર કર્યા છે. કુલ 54 એન્કર રોકાણકારોએ આ IPO પર દાવ લગાવ્યો છે. કંપનીએ એન્કર રોકાણકારોને ₹60 પ્રતિ શેરના ભાવે ભંડોળ જારી કર્યું છે. કાર્મિગ્નેક ઇમર્જન્ટ્સે સમગ્ર ઇશ્યૂના 15 ટકા હિસ્સો સબસ્ક્રાઇબ કર્યો છે. SBI લાઇફ ઇન્શ્યોરન્સ કોર્પોરેશને પણ IPO પર દાવ લગાવ્યો છે. ઘણા ફંડ હાઉસે પણ શેર ખરીદ્યા છે.
પ્રાઇસ બેન્ડ શું છે
આ કંપનીના IPOનું કદ ₹2,600 કરોડ છે. કંપનીનો ઇશ્યૂ સંપૂર્ણપણે ફ્રેશ શેર પર આધારિત છે. કંપની IPO દ્વારા 43.34 કરોડ ફ્રેશ શેર જાહેર કરશે. કંપનીએ IPO માટે પ્રાઇસ બેન્ડ ₹57 થી ₹60 પ્રતિ શેર નક્કી કર્યો છે. આ IPOનો લોટ સાઈઝ 250 શેરનો છે, જેમાં રોકાણકારોએ ઓછામાં ઓછો ₹15,000નો દાવ લગાવવાનો રહેશે. આ IPO 17 ઓગસ્ટથી 19 ઓગસ્ટ સુધી ખુલ્લો રહેશે.
કંપનીએ IPO માટે JM ફાઇનાન્શિયલ લિમિટેડને લીડ મેનેજર તરીકે અને KFin ટેકનોલોજી લિમિટેડને રજિસ્ટ્રાર તરીકે નિયુક્ત કર્યા છે.
GMP શું છે?
ઇન્વેસ્ટર્સ ગેઇન મુજબ, કંપનીનો IPO આજે ગ્રે માર્કેટમાં 4 રૂપિયાના પ્રીમિયમ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે. વર્તમાન GMP 6.67 ટકાના લિસ્ટિંગ ગેઇનનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. કંપની BSE અને NSE પર લિસ્ટેડ થશે.
કોના માટે કેટલું?
IPOનો ઓછામાં ઓછો 75 ટકા હિસ્સો લાયક સંસ્થાકીય ખરીદદારો માટે અનામત રાખવામાં આવશે. રિટેલ રોકાણકારો માટે મહત્તમ 10 ટકા અને NII માટે મહત્તમ 15 ટકા અનામત રાખવામાં આવશે.
IPOના ભંડોળનું કંપની શું કરશે?
કંપની તેની પેટાકંપનીઓના દેવાની ચુકવણી માટે 2,250 કરોડ રૂપિયાનો ઉપયોગ કરશે. બાકીના ભંડોળનો ઉપયોગ સામાન્ય કોર્પોરેટ હેતુઓ માટે કરવામાં આવશે.
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