કંપનીએ અચાનક બંધ કર્યો પોતાનો બિઝનેસ, શેર વેચવા લાગી લાઈન, 131 પર આવી ગયો ભાવ

Closed Its Business: કંપનીએ જણાવ્યું હતું કે હવે તેના ગ્રાહકો માટે આ સર્વિસ ઉપલબ્ધ રહેશે નહીં. તેણે એમ પણ કહ્યું હતું કે આ નિર્ણયની કંપનીના વ્યવસાય પર નોંધપાત્ર અસર પડશે. 
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Sep 17, 2025, 02:42 PM IST

કંપનીએ અચાનક બંધ કર્યો પોતાનો બિઝનેસ, શેર વેચવા લાગી લાઈન, 131 પર આવી ગયો ભાવ

Closed Its Business: એરપોર્ટ સર્વિસ એગ્રીગેટર કંપની ડ્રીમફોક્સ સર્વિસિસે તાત્કાલિક અસરથી ડોમેસ્ટિક એરપોર્ટ લાઉન્જ બિઝનેસમાંથી બહાર નીકળવાની જાહેરાત કરી છે. આ નિર્ણય બાદ, કંપનીના શેર બુધવાર, 17 સપ્ટેમ્બરના રોજ 5% ઘટીને આજે 131.07 રૂપિયા પર બંધ થયા. કંપનીએ જણાવ્યું હતું કે ગ્રાહકો માટે ડોમેસ્ટિક લાઉન્જ એક્સેસ બંધ કરવામાં આવ્યો છે, જોકે અન્ય ડોમેસ્ટિક સેવાઓ અને આંતરરાષ્ટ્રીય લાઉન્જ બિઝનેસ પહેલાની જેમ ચાલુ રહેશે.

કંપનીએ શું કહ્યું

કંપનીએ જાહેરાત કરી હતી કે ડોમેસ્ટિક એરપોર્ટ લાઉન્જ એક્સેસ હવે તેના ગ્રાહકો માટે ઉપલબ્ધ રહેશે નહીં. તેણે એમ પણ કહ્યું હતું કે આ નિર્ણયની કંપનીના વ્યવસાય પર અસર પડશે. જો કે, કંપનીએ સ્પષ્ટતા કરી હતી કે તેની અન્ય ડોમેસ્ટિક સેવાઓ અને આંતરરાષ્ટ્રીય લાઉન્જ બિઝનેસ પહેલાની જેમ ચાલુ રહેશે. તેના નિવેદનમાં, કંપનીએ કહ્યું કે અમે પુનરાવર્તન કરવા માંગીએ છીએ કે અમારા ગ્રાહકો સાથેના કરારો હજુ પણ સક્રિય છે અને અમે વૈકલ્પિક ગ્રાહક મૂલ્ય દરખાસ્તો પર ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ.

વિગતો શું છે?

ડ્રીમફોક્સ સર્વિસીસ માટે મુશ્કેલીઓ વધતી જ જાય છે. ટ્રાવેલ ફૂડ સર્વિસીસ (TFS) એ તેનો કરાર સમાપ્ત કર્યાના થોડા દિવસો પછી જ કંપનીએ ડોમેસ્ટિક એરપોર્ટ લાઉન્જ બિઝનેસ છોડી દેવાનો નિર્ણય લીધો છે. ડ્રીમફોક્સ બેંકો અને નેટવર્ક કંપનીઓને લાઉન્જ એક્સેસ પ્રદાન કરતા એગ્રીગેટર તરીકે સેવા આપી હતી. નોંધનીય છે કે 29 ઓગસ્ટના રોજ, અદાણી ડિજિટલ, સેમોલિના કિચન અને એન્કેલ્મ હોસ્પિટાલિટીએ તેમની કેટલીક સેવાઓ બંધ કરવાની જાહેરાત કરી હતી.

કંપનીના ગ્રાહકો પર દબાણ

તાજેતરના એક ઇન્ટરવ્યુમાં, ડ્રીમફોક્સના સીએમડી, લિબેરાથા પીટર કલ્લાટે જણાવ્યું હતું કે તીવ્ર સ્પર્ધાને કારણે કંપનીના ગ્રાહકો પર હાલના કરારો છોડી દેવાનું દબાણ કરવામાં આવી રહ્યું છે. તેમણે એ પણ ખુલાસો કર્યો હતો કે કંપનીને પરોક્ષ સંપાદન ઓફર મળી છે. તેમણે કોઈનું નામ સીધું લીધું નથી, પરંતુ આરોપ લગાવ્યો હતો કે એરપોર્ટ ઓપરેટરો કંપનીના ગ્રાહકો પર દબાણ કરી રહ્યા છે.

શેર 40%થી વધુ ઘટ્યા

તેમના નિવેદનના બીજા દિવસે, અદાણી એરપોર્ટ્સના સીઈઓએ લિંક્ડઇન પર પોસ્ટ કરીને કહ્યું કે એરપોર્ટ લાઉન્જ એક્સેસ પ્રદાન કરવા માટે હવે એગ્રીગેટરની જરૂર નથી, તે સીધા એરપોર્ટ ઓપરેટરો દ્વારા કરી શકાય છે. નોંધનીય છે કે થોડા મહિના પહેલા પહેલું ટેન્ડર રદ થયા પછી કંપનીના શેર 40% થી વધુ ઘટ્યા છે.

Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.

