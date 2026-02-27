કોરોનાની રસી બનાવનાર કંપનીનો આવી રહ્યો છે IPO, 500 મિલિયન ડોલર હોવાનો અંદાજ, જાણો
Upcoming IPO: આ કંપની $500 મિલિયનની પ્રારંભિક જાહેર ઓફર (IPO) પર વિચાર કરી રહી છે. 1996માં સ્થપાયેલ કંપની COVID-19 રોગચાળા દરમિયાન વૈશ્વિક સ્તરે માન્યતા મેળવી, સ્વદેશી રસી વિકસાવવા માટે હેડલાઇન્સ બનાવી હતી.
Trending Photos
Upcoming IPO: કોવેક્સિન બનાવતી કંપની ભારત બાયોટેક ઇન્ટરનેશનલ લિમિટેડ(Bharat Biotech ipo) સ્ટોક એક્સચેન્જમાં લિસ્ટિંગ કરાવવાની યોજના બનાવી રહી છે. કંપની 500 મિલિયન ડોલરના પ્રારંભિક જાહેર ઓફર (IPO) પર વિચાર કરી રહી છે. ખાનગી પોર્ટલના એક અહેવાલમાં સૂત્રોને ટાંકીને કહેવામાં આવ્યું છે કે ચર્ચા શરૂ થઈ ગઈ છે. જો કે, IPOનું કદ, માળખું અને સમયમર્યાદા હજુ સુધી અંતિમ સ્વરૂપ આપવામાં આવ્યું નથી. કંપનીએ કોઈ ઔપચારિક જાહેરાત કરી નથી, અને બજારની સ્થિતિ અને રોકાણકારોના હિતના આધારે દરખાસ્તમાં ફેરફાર થઈ શકે છે.
કંપની એવા સમયે લિસ્ટિંગ માટે તૈયારી કરી રહી છે જ્યારે ભારતીય પ્રાથમિક બજાર રેકોર્ડ ભંડોળ એકત્ર કર્યા પછી વધુ સાવધાન બની રહ્યું છે. શેરબજારમાં વેચવાલી વચ્ચે, આરોગ્યસંભાળ અને ફાર્માસ્યુટિકલ ક્ષેત્રોમાં લાંબા ગાળાના રોકાણકારોના રસ મજબૂત રહ્યા છે. જો કે, વિદેશી સંસ્થાકીય રોકાણકારોમાં બજારની અસ્થિરતા અને સાવધાનીએ મોટી કંપનીઓ માટે કિંમત નિર્ધારણ અને સમયને મહત્વપૂર્ણ બનાવ્યો છે.
કંપનીએ કોવેક્સિન વિકસાવી
1996માં સ્થપાયેલ, ભારત બાયોટેકને COVID-19 રોગચાળા દરમિયાન વૈશ્વિક સ્તરે ઓળખ મળી જ્યારે તેણે તેના સ્વદેશી રસી વિકાસ સાથે હેડલાઇન્સ બનાવી. કંપનીના પોર્ટફોલિયોમાં હેપેટાઇટિસ બી, ટાઇફોઇડ, રોટાવાયરસ, જાપાનીઝ એન્સેફાલીટીસ અને ઈન્ફલ્યુએન્ઝા સહિત અનેક રોગો માટે રસીઓ અને બાયોથેરાપ્યુટિક્સને આવરી લેવામાં આવ્યા છે. તે 100થી વધુ દેશોમાં રસીઓ સપ્લાય કરે છે અને વૈશ્વિક રસીકરણ કાર્યક્રમોમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે.
કંપનીની યોજનાઓ શું છે?
કંપની ભારત બાયોટેક IPOમાંથી એકત્ર કરાયેલા ભંડોળનો ઉપયોગ તેના સંશોધન અને વિકાસ (R&D)ને વિસ્તૃત કરવા માટે કરશે. આ નાણાંનો ઉપયોગ ઉત્પાદન ક્ષમતા વધારવા અને આગામી પેઢીની રસીઓ અને બાયોલોજિક્સ વિકસાવવા માટે પણ કરવામાં આવશે.
અહેવાલો અનુસાર, ભારત બાયોટેકને તેના બજાર લોન્ચ પર જાહેરાતની જરૂરિયાતોમાં વધારો, ત્રિમાસિક કમાણી સમીક્ષાઓ અને રોકાણકારોની વધેલી ચકાસણીનો સામનો કરવો પડી શકે છે.
બજારમાં તેજી આવી શકે છે IPO
આ વર્ષે IPO બજારમાં 32 ટકાનો જંગી વધારો થવાની ધારણા છે, કુલ ઇશ્યૂ કદ 2.50 લાખ કરોડ રૂપિયા સુધી પહોંચવાની ધારણા છે. કોટક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બેંકિંગ (KIB)એ જાન્યુઆરીના અહેવાલમાં જણાવ્યું હતું કે આ વૃદ્ધિ મુખ્યત્વે આશરે 8,000 કરોડ રૂપિયાથી વધુ મૂલ્યના મોટા IPOની સંખ્યામાં વધારાને કારણે અપેક્ષિત છે. KIBએ જણાવ્યું હતું કે 2025 IPO માટે સારું વર્ષ હતું, જેમાં ભારતીય બજારમાં IPO ઇશ્યૂ 13 ટકા વધીને 1.89 લાખ કરોડ રૂપિયા થયું હતું.
Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે