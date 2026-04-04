રોકાણકારોને મોટી ભેટ આપશે કંપની, દરેક શરે પર 48 રૂપિયાનું આપશે ડિવિડન્ડ, જાણો
Dividend: સ્ટોક એક્સચેન્જમાં ફાઇલ કરવામાં આવેલી માહિતી અનુસાર, કંપનીના બોર્ડે પાછલા નાણાકીય વર્ષ માટે પ્રતિ ઇક્વિટી શેર ₹48ના અંતિમ ડિવિડન્ડની ભલામણ કરી છે. આ ચુકવણી ₹10 પ્રતિ શેરના ફેસ વેલ્યુવાળા શેર પર આધારિત છે.
- નાણાકીય વર્ષ માટે પ્રતિ ઇક્વિટી શેર ₹48ના અંતિમ ડિવિડન્ડની ભલામણ કરી છે.
- આ ચુકવણી ₹10 પ્રતિ શેરના ફેસ વેલ્યુવાળા શેર પર આધારિત છે.
- 22 એપ્રિલ, 2026ની રેકોર્ડ તારીખ નક્કિ કરવામાં આવી છે
Dividend: જો તમે તમારા પોર્ટફોલિયોમાં લિસ્ટેડ કંપની સનોફી ઇન્ડિયાના શેર ધરાવો છો, તો આ સમાચાર તમારા માટે ઉપયોગી થઈ શકે છે. સ્ટોક એક્સચેન્જમાં ફાઇલ કરવામાં આવેલી માહિતી અનુસાર, કંપનીના બોર્ડે પાછલા નાણાકીય વર્ષ માટે પ્રતિ ઇક્વિટી શેર 48 રૂપિયાના અંતિમ ડિવિડન્ડની ભલામણ કરી છે.
આ ચુકવણી 10 રૂપિયા પ્રતિ શેરના ફેસ વેલ્યુવાળા શેર પર આધારિત છે. કંપનીએ જણાવ્યું હતું કે આ ડિવિડન્ડ 22 એપ્રિલ, 2026ની રેકોર્ડ તારીખે સભ્યો અને લાભાર્થી માલિકોના રજિસ્ટરમાં ચૂકવવામાં આવશે. આવકવેરા કાયદા, 2025ની જોગવાઈઓ અનુસાર લાગુ દરે ડિવિડન્ડ પર TDS (ટેક્સ ડિડક્ટેડ એટ સોર્સ) કાપવામાં આવશે.
કંપનીએ શેરધારકોને ડિવિડન્ડ ચુકવણીમાં કોઈપણ સમસ્યા ટાળવા માટે 22 એપ્રિલ, 2026ની રેકોર્ડ તારીખ પહેલાં તેમની રહેણાંક સ્થિતિ, માન્ય PAN, શ્રેણી, ઇમેઇલ સરનામું અને સંપૂર્ણ રહેણાંક સરનામું અપડેટ કરવા વિનંતી કરી છે. કંપનીની વાર્ષિક સામાન્ય સભા બુધવાર, 29 એપ્રિલ, 2026ના રોજ યોજાવાની છે.
ડિવિડન્ડનો ઇતિહાસ
સનોફી ઇન્ડિયા પાસે ડિવિડન્ડનો ઇતિહાસ છે. કંપનીએ 7 નવેમ્બર, 2025ના રોજ પ્રતિ શેર 75 રૂપિયાનું વચગાળાનું ડિવિડન્ડ વહેંચ્યું હતું. તે પહેલાં, રોકાણકારોને 25 એપ્રિલ, 2025 ના રોજ 117 રૂપિયાનું અંતિમ ડિવિડન્ડ મળ્યું હતું, જે 3 મે, 2024ના રોજ જાહેર કરાયેલા 117 રૂપિયાના બીજા અંતિમ ડિવિડન્ડની સમકક્ષ હતું.
ડિવિડન્ડની જાહેરાત સાથે, કંપનીને તાજેતરમાં કેન્દ્ર સરકાર તરફથી દીપક અરોરાને ત્રણ વર્ષના સમયગાળા માટે મેનેજિંગ ડિરેક્ટર તરીકે નિયુક્ત કરવાની મંજૂરી મળી હતી. વધુમાં, બોર્ડે સિરાજ અઝમત ચૌધરીની પાંચ વર્ષના સમયગાળા માટે વધારાના અને સ્વતંત્ર ડિરેક્ટર તરીકે નિમણૂકને મંજૂરી આપી હતી.
શેર પ્રદર્શન
આ દરમિયાન, સનોફી ઇન્ડિયાના શેર ગુરુવારે BSE પર 0.07 ટકા વધીને 3,265 રૂપિયા પ્રતિ શેર પર બંધ થયા હતા. માર્ચમાં શેર 3,151.05 રૂપિયા ના લોઅર લેવલે પહોંચ્યો હતો. આ તેનું 52 અઠવાડિયાનું લોઅર લેવલ છે. તેથી, શેર હવે રિકવરી મોડમાં છે. તેનો 52-સપ્તાહનો હાઈ લેવલ 6,717.50 રૂપિયા છે.
ડિસેમ્બર ક્વાર્ટરના પરિણામો
ડિસેમ્બર ક્વાર્ટરમાં, કંપનીએ 61.7 કરોડ રૂપિયાનો એકીકૃત ચોખ્ખો નફો નોંધાવ્યો હતો, જે એક વર્ષ અગાઉ 91.3 કરોડ રૂપિયા હતો. આ નફામાં 32 ટકાનો ઘટાડો દર્શાવે છે. ઓપરેટિંગ આવક 419.8 કરોડ રૂપિયા હતી, જે ગયા વર્ષના સમાન સમયગાળામાં 514.9 કરોડ રૂપિયા હતી. ડિસેમ્બર ક્વાર્ટરમાં કંપનીની કુલ આવક 422.6 કરોડ રૂપિયા હતી, જે એક વર્ષ અગાઉ 520.8 કરોડ રૂપિયા હતી. કુલ ખર્ચ 339.6 કરોડ રૂપિયા હતો, જે એક વર્ષ અગાઉ 406.6 કરોડ રૂપિયા હતો.
Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.
