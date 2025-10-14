Prev
વધી રહ્યો છે ખતરો, ડૂબી શકે છે તમારા પૈસા, ચાંદીના વધતા ભાવે પેદા કર્યો આ કેવો ડર ?

Price Rise Reason: ચાંદીના ભાવ સતત વધી રહ્યા છે. મંગળવારે પણ તેમાં વધારો થયો હતો. જો કે હાલમાં રોકાણકારોને ડર લાગી રહ્યો છે, માર્કેટમાં મોટા ઉથલપાથલના સંકેત દેખાઈ રહ્યા છે. ત્યારે ભાવમાં અચાનક મોટો ઘટાડો આવે તેવી પણ શક્યતા વર્તવામાં આવી છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Oct 14, 2025, 03:28 PM IST

વધી રહ્યો છે ખતરો, ડૂબી શકે છે તમારા પૈસા, ચાંદીના વધતા ભાવે પેદા કર્યો આ કેવો ડર ?

Price Rise Reason: ચાંદીના ભાવ હાલમાં તેજીમાં છે. મંગળવારે અને 14 ઓક્ટોબરના રોજ પણ તે વધ્યા હતા. MCX પર ડિસેમ્બર ડિલિવરી માટે ચાંદીનો ભાવ 1.62 લાખ રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામને પાર કરી ગયો હતો. બપોરે 12 વાગ્યાની આસપાસ, MCX પર ચાંદીનો ભાવ 1.57 લાખ રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ હતો. જ્યારે ચાંદીના ભાવ ઝડપથી વધી રહ્યા છે, ત્યારે આ સ્તરે તેમાં રોકાણ કરવું જોખમી હોઈ શકે છે.

ખરેખર, સોનાને સલામત રોકાણ માનવામાં આવે છે, પરંતુ ચાંદીનો ઉપયોગ ઉદ્યોગમાં પણ થાય છે. તેથી, તે સોના જેવું સંપૂર્ણપણે સલામત રોકાણ નથી. જો કોઈ કારણોસર ઉદ્યોગમાં મંદી આવે છે, તો ચાંદીના ભાવને ઘટતા કોઈ રોકી શકતું નથી. પરિણામે, રોકાણકારો ભવિષ્યમાં ચાંદીના ભાવમાં ઘટાડો થશે કે કેમ તે અંગે ચિંતિત છે. જો આવું થાય, તો તેમને ભારે નુકસાન થઈ શકે છે.

ચાંદી કેમ વધ્યું?

ચાંદીના ભાવમાં આ ઉછાળો ઇલેક્ટ્રિક વાહન (EV) અને ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ઉદ્યોગો તરફથી વધતી માંગ, ભૂ-રાજકીય અનિશ્ચિતતા અને પુરવઠાની અછતને કારણે છે. ચાંદીનો ઔદ્યોગિક ઉપયોગ વ્યાપક નથી, જેના કારણે આ માંગ ઘટાડવી મુશ્કેલ બની રહી છે.

શું ભાવ ઘટશે?

વર્તમાન ભાવોને ધ્યાનમાં રાખીને, પુરવઠો વધશે, જેનાથી ભાવમાં વધુ વધારો થવાની સંભાવના ઓછી થશે. વેપાર અને રાજકીય તણાવ ઓછો થવાની અપેક્ષા છે, જે ચાંદીના ભાવને પણ અસર કરશે. ઇતિહાસ દર્શાવે છે કે આવા ઉછાળા પછી ચાંદીમાં ઘટાડો થયો છે, અને આવા ઊંચા સ્તરે રોકાણ કરવું ખૂબ જોખમી હોઈ શકે છે.

ચાંદીની કુલ માંગના લગભગ એક તૃતીયાંશ હિસ્સો રોકાણનો છે. પરિણામે, સોના-ચાંદીના ભાવ ગુણોત્તર, જે હાલમાં અસામાન્ય રીતે ઊંચો છે, તે ઝડપથી બદલાઈ શકે છે. ચાંદીમાં આ રસ સલામત આશ્રયસ્થાનની શોધ કરતાં ગુમ થવાના ભય (FOMO) દ્વારા વધુ પ્રેરિત હોય તેવું લાગે છે.

વધતા પુરવઠાની શું અસર છે?

ચાંદીના પુરવઠા પર દબાણ ઓછું થતું દેખાય છે. ETF સંપત્તિ વધારવા માટે યુએસ અનામત ઘટાડવામાં આવી રહી છે. અગાઉ, ટ્રમ્પ ચાંદી પર ટેરિફ લગાવસે તેવી આશંકાને કારણે યુએસ અનામતમાં વધારો કરવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ તે સાકાર થયું નહીં.

તાંબાની ખાણોમાંથી ચાંદીના પુરવઠા પરના નિયંત્રણોને પણ સંબોધવામાં આવી રહ્યા છે, કારણ કે ચાંદી તાંબાનું સહ-ઉત્પાદન છે. ETF ઉદ્યોગમાં ચાંદીની માંગ સરકારી નીતિઓથી પણ પ્રભાવિત થાય છે, જ્યાં સબસિડી ઉત્પાદન સ્તરને નોંધપાત્ર રીતે અસર કરે છે. આનો સીધો અર્થ એ છે કે પુરવઠો વધવાથી કિંમતોમાં ઘટાડો થઈ શકે છે.
 

