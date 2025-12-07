Prev
કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓનું ઘરનું સ્વપ્ન થયું સાકાર... સરકાર આપશે 25 લાખ સુધીની હોમ લોન


Home Loan: કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ માટે ઘર બનાવવાનું કે ખરીદવાનું સ્વપ્ન પૂર્ણ કરવું હવે થોડું સરળ બન્યું છે. હાઉસ બિલ્ડીંગ એડવાન્સ સ્કીમ હેઠળ, સરકાર કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓને મકાન બનાવવા, ખરીદવા, નવીનીકરણ કરવા અથવા જમીનનો પ્લોટ ખરીદવા માટે ખૂબ જ ઓછા વ્યાજ દરે લોન પૂરી પાડે છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Dec 07, 2025, 03:38 PM IST

Home Loan: દરેક વ્યક્તિ ઘર ધરાવવાનું સપનું જુએ છે. કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ માટે ઘર બનાવવાનું કે ખરીદવાનું સ્વપ્ન પૂરું કરવું થોડું સરળ છે. કેન્દ્ર સરકારની હાઉસ બિલ્ડીંગ એડવાન્સ (HBA) યોજના હેઠળ, કર્મચારીઓ ખૂબ જ ઓછા વ્યાજ દરે હોમ લોન મેળવી શકે છે. ચાલો આ યોજના વિશે વધુ જાણીએ.

યોજના વિશે

હાઉસ બિલ્ડીંગ એડવાન્સ યોજના હેઠળ, સરકાર કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓને ઘર બનાવવા, ખરીદવા, નવીનીકરણ કરવા અથવા પ્લોટ ખરીદવા માટે ખૂબ જ ઓછા વ્યાજ દરે લોન પૂરી પાડે છે. આ યોજના કર્મચારીઓને તેમના ભવિષ્યને સુરક્ષિત કરવામાં અને તેમની રહેઠાણની જરૂરિયાતો પૂરી કરવામાં ખૂબ મદદ કરે છે. સરકારે મહત્તમ લોન મર્યાદા વધારીને આ યોજનાને વધુ અસરકારક બનાવી છે.

હવે, કેન્દ્ર સરકારનો કર્મચારી HBA તરીકે તેમના મૂળ પગાર + DA ના 34 ગણા સુધી અથવા ₹25 લાખ સુધીની મહત્તમ રકમ મેળવી શકે છે. જો કોઈ કર્મચારી તેમના ઘરનું વિસ્તરણ અથવા નવીનીકરણ કરવા માંગે છે, તો આ હેતુ માટે નિર્ધારિત મર્યાદામાં એડવાન્સ પણ આપવામાં આવે છે. 

સરકાર કર્મચારીઓને HBA પર બજાર દરો કરતા નોંધપાત્ર રીતે ઓછા વ્યાજ દરો આપે છે. આ વ્યાજ દર સામાન્ય રીતે 6% થી 7.5% સુધીનો હોય છે, જ્યારે ખાનગી બેંકોમાં હોમ લોનના દર ઘણા વધારે હોય છે. એ નોંધવું યોગ્ય છે કે HBA વ્યાજ દર નિશ્ચિત છે, એટલે કે લોનની મુદત દરમિયાન વ્યાજ વધવાનું કોઈ જોખમ નથી.

હાઉસ બિલ્ડીંગ એડવાન્સ સ્કીમ શરતો

આ યોજના કેન્દ્ર સરકારના તમામ કાયમી કર્મચારીઓ માટે ઉપલબ્ધ છે, જ્યારે કામચલાઉ કર્મચારીઓ પણ ચોક્કસ શરતોને આધીન તેનો લાભ લઈ શકે છે. જો કે, એ જરૂરી છે કે કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીએ ઓછામાં ઓછા પાંચ વર્ષ સરકારી સેવા પૂર્ણ કરી હોય. વધુમાં, કર્મચારી પાસે અગાઉ સરકારી રહેઠાણ ન હોવું જોઈએ અથવા અગાઉ કોઈ સરકારી આવાસ લાભો ન મળ્યા હોવા જોઈએ. જો બંને જીવનસાથી સરકારી સેવામાં હોય, તો ફક્ત એક જ વ્યક્તિ HBAનો લાભ લઈ શકે છે.

યોજનાના નિયમો સરળ બનાવ્યા

છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં સરકારે HBA નિયમોને સરળ બનાવ્યા છે. બાંધકામના પુરાવા, નકશા અને અન્ય દસ્તાવેજો સબમિટ કરવાની પ્રક્રિયા હવે ઓનલાઈન છે. આનાથી લોન પ્રક્રિયા ઝડપી બની છે અને કર્મચારીઓ માટે બિનજરૂરી વિલંબ દૂર થયો છે.

