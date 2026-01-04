પોતાના ઘરનું સપનું થશે સાકાર, મોદી સરકાર હોમ લોન પર આપશે મોટી ભેટ
PM Awas Yojana: ઘર ખરીદવું એ દરેકનું સ્વપ્ન છે, પરંતુ આ સ્વપ્નને સાકાર કરવું સરળ નથી. કેન્દ્ર સરકારની પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના (PMAY) 2.0 આ સ્વપ્નને વાસ્તવિકતા બનાવવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે. આ યોજના હેઠળ, પાત્ર લોન લેનારાઓ 25 લાખ રૂપિયા સુધીની હોમ લોન પર 1.8 લાખ રૂપિયા સુધીની વ્યાજ સબસિડી મેળવી શકે છે. આ સબસિડી પાંચ વાર્ષિક હપ્તામાં વિતરિત કરવામાં આવે છે અને સીધી લોન લેનારના લોન ખાતામાં જમા થાય છે, જેનાથી બાકી મુદ્દલ અને EMI ઘટે છે.
યોજના કઈ શ્રેણીઓ યોગ્ય છે?
આ યોજના ચોક્કસ આવક શ્રેણીઓમાંના વ્યક્તિઓ માટે છે. વાર્ષિક 3 લાખ રૂપિયા સુધીની કમાણી કરતા આર્થિક રીતે નબળા વર્ગ (EWS) પરિવારો, 3 લાખ રૂપિયાથી 6 લાખ રૂપિયા સુધીની કમાણી કરતા ઓછી આવક જૂથ (LIG) લોન લેનારાઓ અને 6 લાખ રૂપિયાથી 9 લાખ રૂપિયા વાર્ષિક કમાણી કરતા મધ્યમ આવક જૂથ (MIG) ખરીદદારો પાત્ર છે, અન્ય શરતોને આધીન. સીધી સબસિડી ઉપરાંત, ટેક્સ પ્રોત્સાહનો પણ ચુકવણીના દબાણને ઘટાડવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે.
આવકવેરા કાયદાની કલમ 24(b) હેઠળ, લોન લેનારાઓ હોમ લોનના વ્યાજ પર દર વર્ષે 2 લાખ રૂપિયા સુધીની કપાતનો દાવો કરી શકે છે. વધુમાં, કલમ 80C મુદ્દલ ચુકવણી પર 1.5 લાખ રૂપિયા સુધીની કપાતની મંજૂરી આપે છે, જે સમય જતાં લોનનો વાસ્તવિક ખર્ચ ઘટાડે છે.
યોજના વિશે
પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના-શહેરી 2.0એ ભારતના મુખ્ય શહેરી આવાસ મિશનનો બીજો તબક્કો છે, જેનો ઉદ્દેશ્ય શહેરો અને નગરોમાં બધા માટે આવાસ પ્રાપ્ત કરવાનો છે. આ યોજના વિધવાઓ, એકલ મહિલાઓ, વરિષ્ઠ નાગરિકો, અપંગ વ્યક્તિઓ, ટ્રાન્સજેન્ડર વ્યક્તિઓ અને SC/ST અને લઘુમતી સમુદાયોને પ્રાથમિકતા આપે છે.
આ યોજના મૂળભૂત સુવિધાઓ સાથે સસ્તા આવાસને પ્રોત્સાહન આપે છે, જે રાજ્યોને ઘરના કદના નિયમોમાં સુગમતા આપે છે. અરજદારો પાસે ભારતમાં ક્યાંય પણ પાકું ઘર હોવું જોઈએ નહીં અને નિર્ધારિત આવક મર્યાદામાં આવવું જોઈએ.
