2026નો પહેલો IPO મંગળવારથી ખુલશે, GMP અત્યારથી દેખાડી રહ્યો છે 33%નો ફાયદો, જાણો

IPO Premium: રોકાણકારોની રાહ 6 જાન્યુઆરીએ પૂરી થઈ રહી છે. 2026નો પહેલો IPO મંગળવાર, 6 જાન્યુઆરીએ ખુલશે. આ IPOમાં રોકાણ કરવા માંગતા રોકાણકારો માટે સારા સમાચાર એ છે કે ગ્રે માર્કેટ પહેલાથી જ 33 ટકાનો વધારો દર્શાવે છે.

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Jan 04, 2026, 03:41 PM IST

IPO Premium: 6 જાન્યુઆરીએ 2026નો પહેલો IPO ગેબિયન ટેક્નોલોજીસ(Gabion Technologies)નો IPO ખુલશે. આ IPOમાં રોકાણકારો માટે સારા સમાચાર એ છે કે ગ્રે માર્કેટ પહેલાથી જ 33% નો વધારો ચાલી રહ્યો છે. આ IPO માટે પ્રાઇસ બેન્ડ પણ 100 રૂપિયાથી ઓછો છે.

લોટ સાઈઝ શું છે?

ગેબિયન ટેક્નોલોજીસ(Gabion Technologies) IPO માટે પ્રાઇસ બેન્ડ 76 રૂપિયાથી 81 રૂપિયા પ્રતિ શેર નક્કી કરવામાં આવ્યો છે. કંપનીએ 1,600 શેરનો લોટ બનાવ્યો છે. જો કે, કોઈપણ રિટેલ રોકાણકારે ઓછામાં ઓછા 3,200 શેર ખરીદવા પડશે, જેના પરિણામે ઓછામાં ઓછું 259,200 રૂપિયાનું રોકાણ થશે. ગેબિયન ટેક્નોલોજીસનો IPO 6 જાન્યુઆરીએ ખુલશે. રિટેલ રોકાણકારો 8 જાન્યુઆરી સુધી તેમાં અરજી કરી શકશે.

ગેબિયન ટેક્નોલોજીસ IPOનું કદ કેટલું છે?

કંપનીએ IPO માટે 29.16 કરોડ રૂપિયાનું કદ નક્કી કર્યું છે, જે સંપૂર્ણપણે નવા શેર પર આધારિત છે. ગેબિયન ટેક્નોલોજીસે જણાવ્યું છે કે તે IPO દ્વારા 36 લાખ નવા શેર જારી કરશે. આ SME સેગમેન્ટ માટે IPO છે અને BSE SME પર લિસ્ટેડ થશે.

ગ્રે માર્કેટમાં કંપનીની મજબૂત સ્થિતિ

ગ્રે માર્કેટમાં ગેબિયન ટેક્નોલોજીસની સ્થિતિ ખૂબ મજબૂત છે. IPO આજે 27 રૂપિયાના પ્રીમિયમ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે, જે 33.33 ટકાનો લિસ્ટિંગ ગેઇન દર્શાવે છે. આજનો GMP સૂચવે છે કે ગેબિયન ટેક્નોલોજીસના શેર 108 રૂપિયા પર લિસ્ટ થશે. ગેબિયન ટેક્નોલોજીસ IPO માટે સૌથી ઓછો GMP 25 રૂપિયા અને સૌથી વધુ GMP 27 રૂપિયા છે.

GYIR કેપિટલ એડવાઇઝર્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડને બુક રનિંગ લીડ મેનેજર તરીકે અને KFin ટેકનોલોજી લિમિટેડને રજિસ્ટ્રાર તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે.

Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

ipoipo newsstock market newsGabion Technologies IPOshare marketipo gmpIPO premium2026 first IPOGujarati NewsBusiness Newsbusiness news in gujarati

