ખુલવા જઈ રહ્યો છે આ વર્ષનો પહેલો IPO, અત્યારથી 30%થી ઉપર પહોંચી ગયો છે GMP
IPO News: આ વર્ષનો પહેલો IPO 6 જાન્યુઆરીએ રોકાણ માટે ખુલી રહ્યો છે. આ કંપનીનો IPOની પ્રાઈઝ 81 રૂપિયા રાખી છે. કંપનીના શેર ગ્રે માર્કેટમાં 25 રૂપિયાના પ્રીમિયમ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યા છે.
IPO News: આ વર્ષનો પહેલો IPO બિડિંગ માટે ખુલી રહ્યો છે. આ ગેબિયન ટેક્નોલોજીસ(Gabion Technologies IPO)નો IPO છે. કંપનીનો IPO 6 જાન્યુઆરી, 2026ના રોજ સબસ્ક્રિપ્શન માટે ખુલશે અને 8 જાન્યુઆરી સુધી ખુલ્લો રહેશે. ગેબિયન ટેક્નોલોજીસનો IPO(Gabion Technologies IPO) હજુ ખુલ્યો નથી, પરંતુ કંપનીના શેર ગ્રે માર્કેટમાં ધુમ મચાવી રહ્યો છે. ગેબિયન ટેક્નોલોજીસના શેર પહેલાથી જ ગ્રે માર્કેટમાં 30%થી વધુ પ્રીમિયમ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યા છે. ગેબિયન ટેક્નોલોજીસના IPOનું કુલ કદ 29 કરોડ રૂપિયા છે.
શેરની કિંમત 81 રૂપિયા, GMP 25 રૂપિયા સુધી પહોંચ્યો
ગેબિયન ટેક્નોલોજીસનો IPO(Gabion Technologies IPO) ભાવ 81 રૂપિયા છે. આ દરમિયાન, કંપનીના શેર ગ્રે માર્કેટમાં 25 રૂપિયાના પ્રીમિયમ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યા છે. વર્તમાન ગ્રે માર્કેટ પ્રીમિયમ (GMP)ના આધારે, ગેબિયન ટેક્નોલોજીસના શેર 106 રૂપિયા પર લિસ્ટ થઈ શકે છે.
IPOમાં શેરની ફાળવણી 9 જાન્યુઆરીના રોજ
ગેબિયન ટેક્નોલોજીસ(Gabion Technologies IPO)ના શેર 13 જાન્યુઆરી, 2026ના રોજ લિસ્ટ થવાની ધારણા છે. કંપનીના શેર BSEના SME પ્લેટફોર્મ પર લિસ્ટ થશે. IPOમાં શેરની ફાળવણી 9 જાન્યુઆરીના રોજ અંતિમ સ્વરૂપ આપવાની ધારણા છે.
સામાન્ય રોકાણકારો ફક્ત 2 લોટ માટે કરી શકે છે અરજી
સામાન્ય રોકાણકારો ગેબિયન ટેક્નોલોજીસ IPO(Gabion Technologies IPO)માં ફક્ત 2 લોટ માટે બોલી લગાવી શકે છે. દરેક 2 લોટમાં કુલ 3200 શેર હોય છે. તેથી, સામાન્ય રોકાણકારોએ IPOમાં ઓછામાં ઓછા 259200 રૂપિયાનું રોકાણ કરવાની જરૂર પડશે. મધુસુદન શારદા, ઉર્વશી શારદા, પ્રિયાનંદિની શારદા અને ARS મર્ચન્ટ્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ ગેબિયન ટેક્નોલોજીસના પ્રમોટર છે.
કંપની સ્ટીલ ગેબિયન્સનું કરે છે ઉત્પાદન
ગેબિયન ટેક્નોલોજીસ ઇન્ડિયા લિમિટેડ(Gabion Technologies IPO) ફેબ્રુઆરી 2008માં સ્થાપિત કરવામાં આવી હતી. કંપની સ્ટીલ ગેબિયન્સનું ઉત્પાદન કરે છે અને જીઓસિન્થેટીક્સ, જીઓટેકનિકલ એન્જિનિયરિંગ અને ગ્રાઉન્ડ ઇમ્પ્રૂવમેન્ટ સેવાઓ પૂરી પાડે છે.
ગેબિયન ટેક્નોલોજીસ ડબલ ટ્વિસ્ટેડ હેક્સાગોનલ સ્ટીલ વાયર મેશ ગેબિયન્સ, ડિફેન્સ ગેબિયન્સ, PP રોપ ગેબિયન્સ, હાઇ-ટેન્સાઇલ રોકફોલ પ્રોટેક્શન નેટીંગ્સ અને રિઇનફોર્સ્ડ જીઓમેટનું ઉત્પાદન કરે છે.
Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.
