9 જાન્યુઆરીએ ખુલી રહ્યો છે 2026નો પહેલો મેઈનબોર્ડ IPO, ગ્રે માર્કેટમાં મચાવે છે ધુમ !
IPO News: આ વર્ષનો પહેલો મેઈનબોર્ડ આઈપીઓ 9 જાન્યુઆરીએ ખુલવાનો છે. અમે મિનરત્ન કંપની છે. કંપનીનો આઈપીઓ 9 જાન્યુઆરીથી 13 જાન્યુઆરી સુધી રિટેલ રોકાણકારો માટે ખુલ્લો રહેશે.ે
IPO News: આ વર્ષે પહેલો મેઈનબોર્ડ આઈપીઓ 9 જાન્યુઆરીએ ખુલવાનો છે. અમે મિનરત્ન કંપની ભારત કોકિંગ કોલ લિમિટેડ (Bharat Coking Coal Limited IPO) વિશે વાત કરી રહ્યા છીએ. કંપનીનો આઈપીઓ 9 જાન્યુઆરીથી 13 જાન્યુઆરી સુધી રિટેલ રોકાણકારો માટે ખુલ્લો રહેશે. આ ઈશ્યૂ સંપૂર્ણપણે નવા શેર પર આધારિત છે. ભારત કોકિંગ કોલ લિમિટેડ કોલ ઈન્ડિયાની પેટાકંપની છે. કોલ ઈન્ડિયા લિમિટેડ આ આઈપીઓમાં 46.57 કરોડ શેર વેચાણ માટે ઓફર દ્વારા વેચવાની તૈયારી કરી રહી છે.
આ આઈપીઓ ગુરુવાર, 8 જાન્યુઆરીએ એન્કર રોકાણકારો માટે ખુલશે. કંપની સોમવાર, 5 જાન્યુઆરીએ પ્રાઇસ બેન્ડ જાહેર કરશે.
ભારત કુકિંગ કોલ લિમિટેડ શું કરે છે?
આ કંપનીની સ્થાપના 1972માં થઈ હતી. તે દેશના સૌથી મોટા કોલસા ઉત્પાદકોમાંની એક છે. તેની પાસે રસોઈ કોલસાનો મોટો જથ્થો પણ ઉપલબ્ધ છે. 1 એપ્રિલ, 2024 સુધીમાં, સરકાર પાસે 7910 મિલિયન ટનનો ભંડાર છે. ભારત રસોઈ કોલ લિમિટેડ ઝારખંડના ઝારિયા અને પશ્ચિમ બંગાળના રાણીગંજમાં કોલસાની ખાણો ધરાવે છે. કંપનીને 2014માં સરકાર તરફથી મિની રત્નનો દરજ્જો મળ્યો હતો.
નાણાકીય સ્થિતિ કેવી છે?
31 માર્ચ, 2025ના રોજ પૂરા થતા નાણાકીય વર્ષમાં બીસીસીએલનો ચોખ્ખો નફો 1240 કરોડ રૂપિયા હતો. નાણાકીય વર્ષ 2024માં, કંપનીનો ચોખ્ખો નફો 1564 કરોડ રૂપિયા હતો. નાણાકીય વર્ષ 2023માં, બીસીસીએલનો ચોખ્ખો નફો 665 કરોડ રૂપિયા હતો. ચાલુ નાણાકીય વર્ષના પ્રથમ 6 મહિનામાં, કંપનીનો નફો (કર પછી) 124 કરોડ રૂપિયા હતો. ગયા નાણાકીય વર્ષના પ્રથમ 6 મહિનામાં કંપનીનો નફો 749 કરોડ રૂપિયા હતો.
ભારત કોકિંગ કોલ લિમિટેડની કામગીરીમાંથી આવક નાણાકીય વર્ષ 2025માં 13803 કરોડ રૂપિયા હતી, જે નાણાકીય વર્ષ 2024માં 14246 કરોડ રૂપિયા હતી. નાણાકીય વર્ષ 2023માં, આ આવક 12624 કરોડ રૂપિયા હતી.
GMP શું ચાલી રહ્યો છે?
ઇન્વેસ્ટર્સ ગેઇન મુજબ, આ IPO આજે ગ્રે માર્કેટમાં 13 રૂપિયાના પ્રીમિયમ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે.
