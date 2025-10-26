પૈસા તૈયાર રાખજો ! આવી રહ્યો છે 2025નો ચોથો સૌથી મોટો IPO, આ તારીખથી ખુલશે લેન્સકાર્ટનો IPO
Lenskart IPO: લેન્સકાર્ટનો IPO ઓક્ટોબરમાં જ ખુલશે. રોકાણકારોને કંપનીના IPO પર પોતાનો દાવ લગાવવાની મોટી તક મળશે. એન્કર રોકાણકારો પણ કંપનીના IPO પર પોતાનું રોકાણ કરી શકશે.
Lenskart IPO: લાંબા સમયથી લેન્સકાર્ટના IPOની રાહ જોઈ રહેલા રોકાણકારો માટે સારા સમાચાર. લેન્સકાર્ટનો IPO 31 ઓક્ટોબરે ખુલશે. રોકાણકારોને 4 નવેમ્બર સુધી કંપનીના IPO પર પોતાનો દાવ લગાવવાની તક મળશે. એન્કર રોકાણકારો 30 ઓક્ટોબરે કંપનીના IPO પર પોતાનો દાવ લગાવી શકશે.
ચશ્મા ઉત્પાદક લેન્સકાર્ટ IPO દ્વારા 21.5 અબજ નવા શેર જાહેર કરશે. હાલના શેરધારકો 125 મિલિયન શેર જાહેર કરશે. કંપની ફ્રેશ IPOમાંથી એકત્ર કરાયેલા ભંડોળનો ઉપયોગ તેના સ્ટોરની સંખ્યાને વિસ્તૃત કરવા, તેના ટેકનોલોજી માળખાને મજબૂત કરવા અને બ્રાન્ડ બિલ્ડિંગ અને માર્કેટિંગને ટેકો આપવા માટે કરશે.
રાધાકિશન દમાનીએ પણ કર્યું છે રોકાણ
IPO પહેલા, અનુભવી રોકાણકાર રાધાકિશન દમાનીએ કંપનીમાં રોકાણ કર્યું છે. Dmartના સ્થાપક રાધાકિશન દમાનીએ 90 કરોડ રૂપિયાનું રોકાણ કર્યું છે. દમાણી ઉપરાંત, SoftBank, Temasek, Kedaara Capital અને Alpha Wave Ventures એ કંપનીમાં રોકાણ કરી ચૂક્યા છે. Lenskart 2025નો ચોથો સૌથી મોટો IPO હશે, જે LG, Tata Capital અને HDB Financial Services કરતા આગળ છે.
Lenskartના 2,500થી વધુ સ્ટોર્સ
અર્બન કંપની, Zomato અને Swiggy જેવી કંપનીઓની લિસ્ટિંગ પછી, Lenskartનો IPO ભારતના ગ્રાહક ટેક ક્ષેત્ર માટે એક મહત્વપૂર્ણ સીમાચિહ્નરૂપ છે. કંપનીની સ્થાપના 2008માં પીયૂષ બંસલ દ્વારા કરવામાં આવી હતી. શરૂઆતમાં, કંપનીએ તેના ચશ્મા અને લેન્સ ઓનલાઈન વેચ્યા હતા. બાદમાં તેણે ઓમ્નિચેનલ બનવા માટે તેની કામગીરીનો વિસ્તાર કર્યો. હાલમાં, Lenskartના 2,500થી વધુ સ્ટોર્સ છે.
કંપનીની નાણાકીય સ્થિતિ શું છે?
નાણાકીય વર્ષ 2025માં Lenskartનો ચોખ્ખો નફો 297 કરોડ રૂપિયા હતો. અગાઉ, નાણાકીય વર્ષ 2024માં, કંપનીને 10 કરોડ રૂપિયાનું નુકસાન થયું હતું. પીયૂષ બંસલની આગેવાની હેઠળની કંપનીની આવક ગયા નાણાકીય વર્ષમાં 6,625 કરોડ રૂપિયા હતી, જે વાર્ષિક ધોરણે 22 ટકાની વૃદ્ધિ દર્શાવે છે.
