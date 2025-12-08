8th Pay Commission: સરકારે સંસદમાં સ્પષ્ટ આપ્યો જવાબ, 8મા પગાર પંચના લાગુ થવાની તારીખ પર કહી આ વાત, જાણો
8th Pay Commission: દેશભરના લાખો કેન્દ્રીય સરકારી કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો 8મા પગાર પંચની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે. દરેકના હોઠ પર એક પ્રશ્ન છે કે કેન્દ્ર સરકાર 8મા પગાર પંચને ક્યારે લાગુ કરશે? સંસદના શિયાળુ સત્ર દરમિયાન જ્યારે સરકારને આ પ્રશ્નનો સામનો કરવો પડ્યો, ત્યારે નાણા રાજ્યમંત્રી પંકજ ચૌધરીએ સ્પષ્ટ જવાબ આપ્યો.
સોમવારે, કેન્દ્ર સરકારે લોકસભામાં સ્પષ્ટતા કરી હતી કે 8મા પગાર પંચની સત્તાવાર રચના કરવામાં આવી છે અને તેની સંદર્ભ શરતો (ToR) 3 નવેમ્બર, 2025 ના રોજ સૂચિત કરવામાં આવી છે. પંકજ ચૌધરીએ લેખિત જવાબમાં આ માહિતી આપી હતી.
આ પ્રશ્ન સંસદમાં સરકારને પૂછવામાં આવ્યો હતો
સંસદમાં પૂછવામાં આવ્યું હતું કે શું કેન્દ્ર સરકાર 1 જાન્યુઆરી, 2026થી 8મા પગાર પંચની ભલામણો લાગુ કરશે. સરકારે જણાવ્યું હતું કે અમલીકરણની તારીખ પછીથી નક્કી કરવામાં આવશે. આનો અર્થ એ છે કે કમિશનનું કામ શરૂ થઈ ગયું છે, પરંતુ પગાર વધારો ક્યારે લાગુ કરવામાં આવશે તે અંગેનો નિર્ણય હજુ બાકી છે.
1 કરોડથી વધુ લોકો પ્રભાવિત થશે
સરકારે જણાવ્યું હતું કે અંદાજે 50.14 લાખ કેન્દ્ર સરકારી કર્મચારીઓ અને અંદાજે 69 લાખ પેન્શનરોને આ કમિશનનો લાભ મળશે. આનો અર્થ એ છે કે 8મા પગાર પંચની ભલામણોથી કુલ 1 કરોડથી વધુ લોકો પ્રભાવિત થશે.
પદ્ધતિ અને પ્રક્રિયા વિકસાવશે.
સરકારે એમ પણ કહ્યું હતું કે 8મા પગાર પંચનું બજેટ સરકાર તેની ભલામણો સ્વીકારે પછી જ બનાવવામાં આવશે. આના આધારે કમિશન તેની ભલામણો માટે પોતાની પદ્ધતિ અને પ્રક્રિયા વિકસાવશે.
18 મહિનાની અંદર રિપોર્ટ સબમિટ કરવાનો રહેશે
સરકારે એ પણ સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે કમિશને તેની રચનાની તારીખથી 18 મહિનાની અંદર તેનો રિપોર્ટ સબમિટ કરવાનો રહેશે. આનો અર્થ એ છે કે તેની અંતિમ ભલામણો લગભગ દોઢ વર્ષમાં સરકારને સુપરત કરવામાં આવશે. પગાર પંચની પ્રક્રિયા શરૂ થવામાં વિલંબ અંગે કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોની ફરિયાદોના જવાબમાં સરકારે જણાવ્યું હતું કે પંચની રચના થઈ ચૂકી છે અને હવે તે તેના નિર્ધારિત સમયમર્યાદામાં કામ કરશે.
