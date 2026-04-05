સરકાર આ સ્કીમમાં આપી રહી છે 1% વ્યાજ પર લોન, જાણો કેટલા મળશે પૈસા, શું છે સુવિધા
Government Loan Scheme: સરકાર આ લોકોને 1 ટકા વ્યાજ પર લોન આપી રહી છે. આ સરકારી યોજના હેઠળ ઉપલબ્ધ એક અનોખી સુવિધા છે. ખાતાધારકોએ ફોર્મ ડી સબમિટ કરવું આવશ્યક છે.
Trending Photos
Government Loan Scheme: પબ્લિક પ્રોવિડન્ટ ફંડ એક ટેક્સ સેવિંગ યોજના છે જેમાં તમે વાર્ષિક 500 રૂપિયાથી 1.5 લાખ રૂપિયા સુધી રોકાણ કરી શકો છો. વધુમાં, જૂની ટેક્સ વ્યવસ્થા હેઠળ, તમે કલમ 80C હેઠળ ટેક્સ મુક્તિનો દાવો કરી શકો છો. આ જ કારણ છે કે આ યોજના રોકાણકારોમાં ખૂબ લોકપ્રિય છે. શું તમે જાણો છો કે તમે આ યોજના હેઠળ 1 ટકા વ્યાજ પર લોન લઈ શકો છો? ચાલો જાણીએ કેવી રીતે.
જ્યારે PPF એક રોકાણ યોજના છે, ત્યારે જો તમને પાકતા પહેલા પૈસાની જરૂર હોય તો તમે લોન પણ લઈ શકો છો. PPF રોકાણકારો તેમના ખાતામાં વર્તમાન બેલેન્સના આધારે લોન લઈ શકે છે.
PPF સામે લોન લેવાના નિયમો શું છે?
જે ખાતાધારકોની યોજનાઓ પ્રી-મેચ્યોર છે તેઓ લોન લઈ શકે છે. આ PPF ખાતાધારકો ખાતું ખોલ્યાના ત્રીજા અને છઠ્ઠા વર્ષ વચ્ચે ઓછા વ્યાજ દરે પૈસા ઉધાર લઈ શકે છે.
PPF ખાતાધારકોએ નજીકની પોસ્ટ ઓફિસ અથવા બેંકમાંથી ફોર્મ D મેળવવું આવશ્યક છે. તમારે તમારો PPF એકાઉન્ટ નંબર અને લોનની રકમ સહિત અન્ય વિગતો શેર કરવી આવશ્યક છે. તમારે તમારી PPF પાસબુકની ફોટોકોપી પણ સબમિટ કરવી આવશ્યક છે.
PPF લોન કોણ મેળવી શકે છે?
ખાતું ખોલાવ્યાના ત્રીજાથી છઠ્ઠા વર્ષ સુધી PPF લોન ઉપલબ્ધ છે. PPF સામે લોન 36 મહિનાની અંદર ચૂકવવી આવશ્યક છે. બીજા વર્ષના અંતે ખાતામાં બાકી રહેલા બેલેન્સના 25 ટકા સુધી PPF લોન મેળવી શકાય છે. જો ખાતાધારક 36 મહિનાની અંદર લોન ચૂકવે છે, તો તેઓ ખાતું ખોલાવ્યાના છઠ્ઠા વર્ષમાં ફરીથી લોન માટે અરજી કરી શકે છે.
PPF લોન વ્યાજ 1% રહેશે
જો તમે PPF લોન લો છો, તો તમારે પહેલા 36 મહિના માટે ફક્ત 1 ટકા વ્યાજ ચૂકવવું પડશે. જો તમે 36 મહિનાથી વધુ સમય માટે લોન લો છો, તો તમારે 6 ટકા વ્યાજ ચૂકવવું પડશે. એ નોંધવું મહત્વપૂર્ણ છે કે લોન ચુકવણી સમયગાળા દરમિયાન તમને તમારા PPF ખાતા પર કોઈ વ્યાજ મળશે નહીં.
જો તમે વ્યાજની રકમ ચૂકવી શકતા નથી, તો લોનનો ભાગ તમારા PPF ખાતામાંથી કાપવામાં આવશે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે