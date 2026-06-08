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કેન્દ્રના કર્મચારીઓને સસ્તા દરે સરકાર આપશે આ લોન, જાણો ડિટેલ અને વ્યાજદર

8th Pay Commission: આ યોજના અંગે 8મું પગાર પંચ નિર્ણય લેશે, જેની સીધી અસર કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ પર પડશે. કર્મચારીઓને સસ્તા દરે લોન મળતા તેમના સપનાના ઘરની ઈચ્છા પુરી થશે જ્યારે સમારકામ માટે પણ સરકાર સસ્તા દરે લોન આપશે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 08, 2026, 09:56 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 09:56 PM IST
કેન્દ્રના કર્મચારીઓને સસ્તા દરે સરકાર આપશે આ લોન, જાણો ડિટેલ અને વ્યાજદર

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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કેન્દ્રના કર્મચારીઓને સસ્તા દરે સરકાર આપશે આ લોન, જાણો ડિટેલ અને વ્યાજદર
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