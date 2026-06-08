/કેન્દ્રના કર્મચારીઓને સસ્તા દરે સરકાર આપશે આ લોન, જાણો ડિટેલ અને વ્યાજદર

8th Pay Commission: કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ માટે ઘણું બધું બદલાવાનું છે. ગયા વર્ષે નવેમ્બરમાં, સરકારે આઠમા પગાર પંચની રચના કરી હતી. તેનો હેતુ કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓના પગાર, ભથ્થાં, પેન્શન અને અન્ય લાભોની સમીક્ષા અને ભલામણ કરવાનો છે. આ વાતાવરણ વચ્ચે, પ્રશ્ન એ છે કે શું પગાર પંચ હાઉસ બિલ્ડીંગ એડવાન્સ (HBA)માં ફેરફારોની ભલામણ કરશે.
યોજનાની વિગતો શું છે?
કેન્દ્ર સરકારની આ યોજના ફક્ત કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ માટે છે. આ યોજના હેઠળ, કર્મચારીઓને ઘર ખરીદવા, નવું ઘર બનાવવા અથવા હાલના ઘરને વિસ્તૃત કરવા માટે ઓછા વ્યાજ દરે લોન આપવામાં આવે છે. આ યોજના કર્મચારીઓને નિયમિત હોમ લોનની તુલનામાં રાહત દરે ભંડોળ પૂરું પાડે છે. જો તમે કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારી છો, તો તમે નવું ઘર ખરીદવા, નવું ઘર બનાવવા અથવા હાલના ઘરને વિસ્તૃત કરવા માટે હાઉસ બિલ્ડીંગ એડવાન્સનો લાભ લઈ શકો છો.
રકમ કેટલી છે?
કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીને નવું ઘર ખરીદવા અથવા બાંધવા માટે 34 મહિનાના મૂળ પગાર જેટલી રકમ મળી શકે છે. જોકે, મહત્તમ મર્યાદા 25 લાખ રૂપિયા છે. મુળ ખર્ચ, ચુકવણી ક્ષમતા અને નિર્ધારિત મર્યાદા વચ્ચે સૌથી ઓછી રકમ મંજૂર કરવામાં આવશે. હાલના મકાનના વિસ્તરણ માટે મહત્તમ 10 લાખ રૂપિયાનો HBA ઉપલબ્ધ છે.
વ્યાજ દર શું છે?
ગૃહ અને શહેરી બાબતોના મંત્રાલય (MoHUA) દ્વારા જાહેર કરાયેલા ઓફિસ મેમોરેન્ડમ મુજબ, 1 એપ્રિલ, 2026 અને 31 માર્ચ, 2027 વચ્ચે મંજૂર કરાયેલા મકાન બાંધકામ એડવાન્સિસ પર હવે 7.10 ટકા વ્યાજ દર લાગશે. અગાઉ, નાણાકીય વર્ષ 2025-26 માં આ દર 7.44 ટકા હતો.
નિયમો અનુસાર, ઘર બનાવવા અથવા ખરીદવાનો ખર્ચ (પ્લોટની કિંમત સિવાય) કર્મચારીના મૂળ પગારના 139 ગણાથી વધુ ન હોવો જોઈએ. મહત્તમ મર્યાદા 1 કરોડ રૂપિયા છે.
પગાર પંચ તેની ભલામણો ક્યારે રજૂ કરશે?
આઠમું પગાર પંચ આગામી વર્ષના પ્રથમ 6 મહિના સુધીમાં સરકારને તેની ભલામણો રજૂ કરે તેવી અપેક્ષા છે. ભલામણોનો અમલ અક્ષરશઃ કરવો કે કોઈ ફેરફાર કરવો તે સરકાર પર નિર્ભર છે. એવું માનવામાં આવે છે કે પગાર પંચની ભલામણોના અમલીકરણથી કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓના પગારમાં નોંધપાત્ર વધારો થશે. પગાર પંચની રચના ગયા વર્ષે કરવામાં આવી હતી અને આ વર્ષના ફેબ્રુઆરીમાં તેની વેબસાઇટ શરૂ કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ, પગાર પંચની બેઠકોનો દોર હવે શરૂ થયો છે.