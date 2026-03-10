Prev
ઈરાન યુદ્ધની ભારત પર વધતી અસર, LPG પછી, હવે વધુ એક મોંઘવારીનો માર, જાણો


Middle East War: મધ્ય પૂર્વમાં ચાલી રહેલા સંઘર્ષ, ખાસ કરીને ઈરાનને લગતા તણાવ અને અમેરિકા અને ઈઝરાયલ સાથે ચાલી રહેલા યુદ્ધની સીધી અસર ભારતના અર્થતંત્ર પર થવા લાગી છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Mar 10, 2026, 04:20 PM IST
  • ઈરાન અને ઈઝરાયેલ અને અમેરિકા વચ્ચે ચાલી રહેલા યુદ્ધ વચ્ચે તેની અસર સમગ્ર વિશ્વમાં ફેલાઈ રહી છે
  • યુદ્ધના કારણે દેશમાં અનેક વસ્તુઓના ભાવમાં વધારો થવાની ભીતી છે
  • જો કે તેની અસર વિશ્વના અનેક દેશોના અર્થતંત્ર પર પડી રહી છે.

Middle East War: ઈરાન અને ઈઝરાયેલ અને અમેરિકા વચ્ચે ચાલી રહેલા યુદ્ધ વચ્ચે તેની અસર સમગ્ર વિશ્વમાં ફેલાઈ રહી છે, યુદ્ધના કારણે દેશમાં અનેક વસ્તુઓના ભાવમાં વધારો થવાની ભીતી છે, જો કે તેની અસર વિશ્વના અનેક દેશોના અર્થતંત્ર પર પડી રહી છે. સપ્લાય ચેઈન વિક્ષેપોને કારણે વૈશ્વિક ઉર્જાના ભાવમાં તીવ્ર વધારો થયો છે, જે મુખ્યત્વે રસોઈ ગેસ (LPG) ને અસર કરે છે.

રિફાઈન્ડ તેલ અને ક્રૂડ તેલના ભાવમાં પણ વધારો જોવા મળી રહ્યો છે. બ્રેન્ટ ક્રૂડના ભાવમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે, જેના કારણે રિફાઈનરી ખર્ચમાં વધારો થયો છે. હાલમાં, સરકારે પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં કોઈ મોટો ફેરફાર કર્યો નથી, પરંતુ જો સંઘર્ષ લાંબા સમય સુધી ચાલુ રહેશે, તો આ ભાવો પર પણ દબાણ આવી શકે છે. 

India bans import of refined palm oil from Malaysia । मोदी सरकार ने मलेशिया से रिफाइंड पाम तेल आयात पर लगाई रोक, घरेलू उद्योग को होगा फायदा - India TV Hindi

એવી આશંકા છે કે ફુગાવાની અસર રસોડા સુધી પહોંચશે. ઉર્જા ખર્ચમાં વધારો પરિવહન, ઉત્પાદન અને પુરવઠા શૃંખલાના ખર્ચમાં વધારો કરશે, જેની સીધી અસર ખોરાક, શાકભાજી અને અન્ય રોજિંદા વસ્તુઓ પર પડી શકે છે.

સામાન્ય માણસના રસોડા પર વધારાનો બોજ નાખી શકે છે

આ દરમિયાન, જમ્મુ અને કાશ્મીરના કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશના મુખ્ય અનાજ બજાર જમ્મુમાં વેરહાઉસ વેપારીઓ કહે છે કે તેમની પાસે હાલમાં પૂરતો સ્ટોક છે, જે ટૂંકા ગાળામાં સ્થાનિક ભાવોને સ્થિર રાખશે. જો કે, એકવાર સ્ટોક ખતમ થઈ જાય પછી, નવા માલની કિંમત વધેલા વૈશ્વિક દરે નક્કી કરવામાં આવશે, જે સામાન્ય માણસના રસોડા પર વધારાનો બોજ નાખી શકે છે.

