અમેરિકા-ઈરાન યુદ્ધથી અસર ભારત પહોચી, દેશના ટોપમાં 7 શહેરોમાં ઘટ્યું ઘરોનું વેચાણ, જાણો
US Iran Impact: મધ્ય પૂર્વમાં ચાલી રહેલા તણાવ હવે ભારતીય રિયલ એસ્ટેટ માટે ખતરો ઉભો કરી રહ્યા છે. દેશના ઘણા શહેરોમાં મિલકતના વેચાણમાં 7 ટકાનો ઘટાડો થયો છે, અને જો યુદ્ધ ચાલુ રહેશે તો પરિસ્થિતિ વધુ ખરાબ થઈ શકે છે.
US Iran Impact: અમેરિકા, ઈરાન અને ઈઝરાયલ વચ્ચે ચાલી રહેલા તણાવની અસર હવે ભારતીય રિયલ એસ્ટેટ બજારમાં જોવા મળી રહી છે. 2026ના પ્રથમ ત્રિમાસિક ગાળામાં (Q1 2026) દેશના ટોચના સાત શહેરોમાં ઘરોના વેચાણમાં ઘટાડો થયો છે. ANAROCK રિસર્ચના તાજેતરના અહેવાલ મુજબ, પાછલા ત્રિમાસિક ગાળાની તુલનામાં વેચાણમાં 7 ટકાનો ઘટાડો છે, જેનાથી વિકાસકર્તાઓ અને રોકાણકારોમાં ચિંતા વધી રહી છે.
2026ના પ્રથમ ત્રિમાસિક ગાળામાં, આ મુખ્ય શહેરોમાં આશરે 1.51 લાખ કરોડ રૂપિયાના 101,675 ઘરો વેચાયા હતા, જ્યારે 2025ના છેલ્લા ત્રિમાસિક ગાળામાં આશરે 1.60 લાખ કરોડ રૂપિયાના 108,970 એકમો વેચાયા હતા. શહેરવાર ડેટા પર નજર કરીએ તો, આ ત્રિમાસિક ગાળામાં કુલ વેચાણમાં એકલા મુંબઈ (MMR) અને બેંગલુરુનો હિસ્સો 48 ટકા હતો.
પુણેમાં વેચાણમાં 10 ટકા ઘટાડો
મુંબઈ (MMR)માં સૌથી વધુ 32,800 ઘરોનું વેચાણ થયું છે, જે 2025ના ચોથા ક્વાર્ટર (34,725 યુનિટ)ની સરખામણીમાં 6% ઘટાડો દર્શાવે છે. તેવી જ રીતે, બેંગલુરુમાં ઘર વેચાણમાં 5 ટકાનો ઘટાડો જોવા મળ્યો, જેમાં 2026ના પહેલા ક્વાર્ટરમાં 16,440 ઘરોનું વેચાણ થયું, જે પાછલા ક્વાર્ટરમાં 17,250 હતું. પુણેમાં વેચાણમાં 10 ટકા ઘટાડો જોવા મળ્યો, જેમાં 15,300 યુનિટનું વેચાણ થયું, જે પાછલા ક્વાર્ટરમાં 17,000 હતું.
દિલ્હી-NCRમાં પણ વેચાણમાં ઘટાડો થયો
દિલ્હી-NCRમાં ઘર વેચાણમાં પણ 8 ટકા ત્રિમાસિક ઘટાડો જોવા મળ્યો, જે 2025ના ચોથા ક્વાર્ટરમાં 16,525 યુનિટથી ઘટીને 2026ના પહેલા ક્વાર્ટરમાં 15,190 યુનિટ થયું છે. આ દરમિયાન, હૈદરાબાદમાં વેચાણ લગભગ સ્થિર રહ્યું, જેમાં 12,425 યુનિટનું વેચાણ થયું, જે પાછલા ક્વાર્ટરના 12,435 યુનિટની નજીક હતું.
ચેન્નાઈમાં, 2026ના પ્રથમ ક્વાર્ટરમાં આશરે 5310 ઘરોનું વેચાણ થયું હતું, જે 2025ના ચોથા ક્વાર્ટરમાં 6460 ઘરોના વેચાણની સરખામણીમાં 18 ટકાનો ઘટાડો દર્શાવે છે. આ દરમિયાન, કોલકાતામાં આ જ સમયગાળા દરમિયાન ઘરોના વેચાણમાં 8 %નો ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો, જેમાં 2025ના છેલ્લા ક્વાર્ટરમાં 4575 એકમોનું વેચાણ ઘટીને 2026ના પ્રથમ ક્વાર્ટરમાં લગભગ 4210 એકમોનું થયું હતું.
