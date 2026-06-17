/8મા પગાર પંચની મહત્વપૂર્ણ ડેડલાઈન પૂરી, હવે કેન્દ્રીય કર્મચારીઓનું શું થશે?

8th Pay Commission latest News: પગાર પંચે કર્મચારી સંગઠનો, પેન્શનર સંગઠનો અને અન્ય હિસ્સેદારો પાસેથી સૂચનો અને મેમોરેન્ડમ મેળવવાની અંતિમ તારીખ 15 જૂન સુધી લંબાવી હતી. હવે, કમિશન પ્રાપ્ત દરખાસ્તોની સમીક્ષા કરશે અને તેની અંતિમ ભલામણો ઘડશે.
મોટાભાગના લોકોના મનમાં પ્રશ્ન એ છે કે પગાર પંચ કયા ફિટમેન્ટ ફોર્મ્યુલાની ભલામણ કરશે. ઘણી કર્મચારી સંસ્થાઓએ 8મા પગાર પંચ માટે 3.83 સુધીના ફિટમેન્ટ ફેક્ટરની માંગ કરી છે, જ્યારે કેટલા કે 5 સુધી વધારવાની માંગ કરી છે. તેમનો દલીલ છે કે વધતી જતી ફુગાવા અને જીવનનિર્વાહના ખર્ચને ધ્યાનમાં રાખીને વર્તમાન પગાર માળખું અપૂરતું છે.
7મા પગાર પંચમાં કેટલું ફોર્મ્યુલા છે?
7મા પગાર પંચે 2.57નો ફિટમેન્ટ ફેક્ટર લાગુ કર્યો, જેનાથી લઘુત્તમ બેઝિક પગાર 7,000 રૂપિયાથી વધારીને 18,000 રૂપિયા થયો. હાલમાં, કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ માટે લઘુત્તમ બેઝિક પગાર 18,000 રૂપિયા છે અને મહત્તમ બેઝિક પગાર 2.5 લાખ રૂપિયા પ્રતિ માસ છે. 8મા પગાર પંચની ભલામણોની હવે રાહ જોવાઈ રહી છે. મીડિયા અહેવાલો સૂચવે છે કે 8મા પગાર પંચમાં ફિટમેન્ટ ફેક્ટર પણ 3થી નીચે રહી શકે છે.
તેની રચના ક્યારે કરવામાં આવી હતી?
8મા પગાર પંચની જાહેરાત જાન્યુઆરી 2025માં કરવામાં આવી હોવા છતાં, કેન્દ્ર સરકારે નવેમ્બર 2025માં તેની રચના કરી હતી. આ પંચને પગાર, પેન્શન અને ભથ્થાઓની સમીક્ષા કરવાનું અને નવી ભલામણો કરવાનું કામ સોંપવામાં આવ્યું છે. પગાર પંચની ભલામણો જૂન-જુલાઈ 2027 સુધીમાં અપેક્ષિત છે. કમિશનની અસરકારક તારીખ 1 જાન્યુઆરી, 2026 હોવાથી, રિપોર્ટ અને વાસ્તવિક અમલીકરણ વચ્ચેનો તફાવત કર્મચારીઓ માટે નોંધપાત્ર એરિયર્સનો મુદ્દો ઉભો કરી શકે છે.
કેટલું એરિયર્સ મળી શકે છે?
પગાર પંચ 18થી 24 મહિનાના બાકી પગારની ભલામણ કરી શકે છે. જો આવું થાય, તો કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓને બાકી રકમ મળી શકે છે.
આશરે 55 લાખ કેન્દ્રીય સરકારી કર્મચારીઓ અને આશરે 69 લાખ પેન્શનરોની આશા પગાર પંચની ભલામણો પર ટકેલી છે.