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8મા પગાર પંચની મહત્વપૂર્ણ ડેડલાઈન પૂરી, હવે કેન્દ્રીય કર્મચારીઓનું શું થશે?

8th Pay Commission latest News: કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો 8મા પગાર પંચની ભલામણોની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે. પગાર પંચે સરકારને તેની ભલામણો સુપરત કરવા માટે કાર્યવાહી શરૂ કરી દીધી છે. આ પ્રયાસના ભાગ રૂપે, પગાર પંચ દેશભરના કર્મચારી સંગઠનો અને હિસ્સેદારો સાથે બેઠકો કરી રહ્યું છે. સૂચનો અને ભલામણો માટે એક વેબસાઇટ પણ શરૂ કરવામાં આવી હતી. જો કે, સૂચનો અને ભલામણો સબમિટ કરવાની તક હવે સમાપ્ત થઈ ગઈ છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 17, 2026, 06:08 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 06:08 PM IST
8મા પગાર પંચની મહત્વપૂર્ણ ડેડલાઈન પૂરી, હવે કેન્દ્રીય કર્મચારીઓનું શું થશે?

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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