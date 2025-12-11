પહેલા દિવસે જ IPOએ રોકાણકારોને આપ્યો મોટો ઝટકો, તૂટીને 52 રૂપિયાની નીચે આવ્યો શેર, લાગી લોઅર સર્કિટ
IPO Listing: જ્યારે રોકાણકારો કંપનીના IPO પર રોકાણ કરે છે. ત્યારે તેઓ નોંધપાત્ર નફો મેળવવાની આશા રાખે છે. જોકે, આ કંપનીના IPOએ લિસ્ટિંગના દિવસે જ રોકાણકારોને રાતા પાણીએ રડવા મજબૂર કર્યા છે.
IPO Listing: જ્યારે રોકાણકારો કંપનીના IPO પર અરજી કરે છે, ત્યારે તેઓ સારો નફો મેળવવાની આશા રાખે છે. જોકે, વેસ્ટર્ન ઓવરસીઝ સ્ટડી એબ્રોડ IPO(Western Overseas Study Abroad IPO)એ લિસ્ટિંગના દિવસે રોકાણકારોને મોટો ઝટકો આપ્યો હતો. નબળા ઓપનિંગને કારણે પહેલા દિવસે નુકસાન થયું હતું. BSE SME પર કંપનીના શેર 54.90 રૂપિયા પર ખુલ્યા હતા. દિવસ દરમિયાન, કંપનીના શેરનો ભાવ લગભગ 7 ટકા ઘટીને 52.16 રૂપિયા થયો છે.
પ્રાઇસ બેન્ડ શું હતી?
વેસ્ટર્ન ઓવરસીઝ સ્ટડી એબ્રોડ IPOએ SME સેગમેન્ટનો IPO હતો. કંપનીના IPO માટે પ્રાઇસ બેન્ડ 56 રૂપિયા હતો. કંપનીએ 2,000 શેરનો એક લોટ જાહેર કર્યો હતો. જોકે, કોઈપણ રિટેલ રોકાણકારે ઓછામાં ઓછા 4,000 શેર પર અરજી કરી શકતો હતો, જેના માટે રોકાણકારોએ ઓછામાં ઓછા 224,000 રૂપિયાનું રોકાણ કરવું જરૂરી હતું.
રિટેલ રોકાણકારો માટે IPO 4 ડિસેમ્બરે ખુલ્યો હતો. રોકાણકારો પાસે 8 ડિસેમ્બર, 2025 સુધીનો સમય હતો કે તેઓ તેમના રોકાણ કરી શકે. IPO પહેલા, કંપનીનું માર્કેટ કેપ 33.67 કરોડ રૂપિયા હતું, જે લિસ્ટિંગ પછી ઘટીને 31.36 કરોડ રૂપિયા થઈ ગયું છે.
સબ્સ્ક્રિપ્શન કેટલું હતું?
વેસ્ટર્ન ઓવરસીઝ સ્ટડી એબ્રોડ IPO ત્રણ દિવસમાં 1.41 વખત સબસ્ક્રાઇબ થયો હતો. રિટેલ કેટેગરીમાં IPO 2.43 ગણો અને NII કેટેગરીમાં 0.39 ગણો સબસ્ક્રાઇબ થયો હતો.
વેસ્ટર્ન ઓવરસીઝ સ્ટડી એબ્રોડ IPOનું કદ 10.07 કરોડ રૂપિયા હતું. કંપનીએ IPO દ્વારા 10.07 કરોડ શેર જાહેર કર્યા હતા. હાલના રોકાણકારોએ IPO દ્વારા કોઈ શેર વેચ્યા ન હતા.
કંપની શું કરે છે?
આ કંપનીની સ્થાપના 2013માં થઈ હતી. તે ઇમિગ્રેશન અને શિક્ષણ સલાહ પૂરી પાડે છે. તે વિઝા સેવાઓ પણ પ્રદાન કરે છે. તે TOEFL, ફ્રેન્ચ અને જર્મન સહિતની ભાષાઓ પણ શીખવે છે.
Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.
