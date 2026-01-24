આવી રહ્યો છે દિગ્ગજ રોકાણકારોની કંપનીનો IPO, શાહરૂખ-સલમાનથી લઈ સચિને પણ તેમાં કર્યું છે રોકાણ
Upcoming IPO: લક્ઝરી ફેશન ઈ-કોમર્સ અને ઓમ્ની-ચેનલ પ્લેટફોર્મ કંપનીના IPOમાં કોઈપણ હાલના શેરધારક તરફથી ઓફર ફોર સેલ (OFS) શામેલ નથી. સરળ શબ્દોમાં કહીએ તો, IPOમાંથી એકત્ર કરાયેલી સંપૂર્ણ રકમનો ઉપયોગ કંપનીના વ્યવસાયને વિસ્તૃત કરવા માટે સીધી રીતે કરવામાં આવશે.
Trending Photos
Upcoming IPO: પર્નિયાના પોપ-અપ શોપ(Pernia Pop Up Shop IPO) આ એક લક્ઝરી ફેશન ઈ-કોમર્સ અને ઓમ્ની-ચેનલ પ્લેટફોર્મ હવે સ્ટોક એક્સચેન્જમાં લિસ્ટ થવાની તૈયારી કરી રહી છે. તેની પેરેન્ટ કંપની, પર્પલ સ્ટાઇલ લેબને મૂડી બજાર નિયમનકાર SEBI (સુરક્ષા અને નાણાકીય સંસ્થાઓ) તરફથી લીલીઝંડી મળી છે.
આ IPO સંપૂર્ણપણે નવો ઇશ્યૂ હશે, જેમાં કોઈપણ હાલના શેરધારક તરફથી કોઈ ઓફર ફોર સેલ (OFS) નહીં હોય. સરળ શબ્દોમાં કહીએ તો, IPOમાંથી એકત્ર કરાયેલી સંપૂર્ણ રકમનો ઉપયોગ કંપનીના વ્યવસાયને વિસ્તૃત કરવા માટે સીધો ઉપયોગ કરવામાં આવશે.
કંપની ભારતમાં અનુભવ કેન્દ્રો અને બેક-એન્ડ ઓફિસો સંબંધિત લીઝ જવાબદારીઓને આવરી લેવા માટે તેની સંપૂર્ણ માલિકીની પેટાકંપની, PSL રિટેલમાં રોકાણ કરવા માટે 363.3 કરોડ રૂપિયાના IPO ભંડોળનો ઉપયોગ કરવાની યોજના ધરાવે છે. જ્યારે 128 કરોડ રૂપિયા વેચાણ અને માર્કેટિંગમાં રોકાણ કરવામાં આવશે, બાકીની રકમનો ઉપયોગ સામાન્ય કોર્પોરેટ હેતુઓ માટે કરવામાં આવશે.
મોટા લોકો તરફથી સમર્થન
સ્ટાઇલ લેબ કંપની, પર્પલ સ્ટાઇલ લેબને ઘણા પ્રખ્યાત સેલિબ્રિટી રોકાણકારોનો ટેકો છે. આમાં બોલિવૂડમાંથી શાહરૂખ ખાન, સલમાન ખાન અને તેમનો પરિવાર શામેલ છે. ક્રિકેટર સચિન તેંડુલકર, અભિનેત્રી માધુરી દીક્ષિત અને દક્ષિણ ભારતીય સુપરસ્ટાર મહેશ બાબુનો પણ કંપનીમાં હિસ્સો છે.
આ કંપનીની સ્થાપના અને પ્રમોશન અભિષેક અગ્રવાલ દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. અગ્રવાલ હાલમાં કંપનીમાં 27.10 ટકા ભાગ ધરાવે છે, જ્યારે લગભગ 60 ટકા ભાગ લાંબા ગાળાના રોકાણકારો પાસે છે.
કંપનીનો વ્યવસાય વિસ્તરણ
નાણાકીય કામગીરીની વાત કરીએ તો, નાણાકીય વર્ષ 2025માં કંપનીનો GMV 588.31 કરોડ રૂપિયા હતો. કંપની પાસે ભારત અને વિદેશમાં કુલ 14 અનુભવ કેન્દ્રો છે, જેમાં ભારતમાં 13 અને લંડનમાં 1નો સમાવેશ થાય છે. તેનું સરેરાશ ઓર્ડર મૂલ્ય 56,106 રૂપિયા છે, જે તેના પ્રીમિયમ સેગમેન્ટને પ્રતિબિંબિત કરે છે.
પર્પલ સ્ટાઇલ લેબ પાસે મહિલાઓના કપડા, પુરુષોના કપડા, સુંદર ઝવેરાત, ફેશન ઝવેરાત, બાળકોના કપડા અને એસેસરીઝમાં આશરે 2.12 લાખ SKUsનો પોર્ટફોલિયો છે, જે 1,312થી વધુ સક્રિય ડિઝાઇનર બ્રાન્ડ્સના ઉત્પાદનોની પસંદગી પ્રદર્શિત કરે છે.
Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે