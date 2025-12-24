Prev
બે દિવસ પછી ખુલી રહ્યો છે દિગ્ગજ કંપનીનો IPO, અત્યારથી 125ના પ્રીમિયમ પર પહોંચ્યો છે GMP

IPO Premium: 2010માં સ્થપાયેલી અને બેંગલુરુમાં સ્થિત, કંપની રેલ્વે સિગ્નલિંગ, ટેલિકોમ, ઇલેક્ટ્રિફિકેશન, ટ્રેક પ્રોજેક્ટ્સ, સિસ્ટમ ઇન્ટિગ્રેશન અને ખાનગી સાઇડિંગ્સમાં એન્ડ-ટુ-એન્ડ સોલ્યુશન્સ પૂરી પાડે છે. તેના ગ્રાહકોમાં ભારતીય રેલ્વે, પીએસયુ, કોર્પોરેટ્સ અને કેટલાક વિદેશી ગ્રાહકોનો સમાવેશ થાય છે. 
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Dec 24, 2025, 02:29 PM IST

IPO Premium: ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર કંપનીનો IPO આ અઠવાડિયે ખુલવાનો છે. કંપની આ IPO દ્વારા કુલ 84.22 કરોડ રૂપિયા એકત્ર કરવાનો લક્ષ્યાંક ધરાવે છે. 2010માં સ્થપાયેલી અને બેંગલુરુમાં સ્થિત, કંપની રેલ્વે સિગ્નલિંગ, ટેલિકોમ, ઇલેક્ટ્રિફિકેશન, ટ્રેક પ્રોજેક્ટ્સ, સિસ્ટમ ઇન્ટિગ્રેશન અને ખાનગી સાઇડિંગ્સ જેવા ક્ષેત્રોમાં એન્ડ-ટુ-એન્ડ સોલ્યુશન્સ પ્રદાન કરે છે. 

તેના ગ્રાહકોમાં ભારતીય રેલ્વે, જાહેર ક્ષેત્રના સાહસો (PSU), કોર્પોરેટ્સ અને કેટલાક વિદેશી ગ્રાહકોનો સમાવેશ થાય છે. કંપની ISO 9001:2015 પ્રમાણિત છે, જે તેના કાર્યની ગુણવત્તા દર્શાવે છે.

કંપની નાણાકીય

નાણાકીય કામગીરી અંગે, કંપનીનો વિકાસ મજબૂત રહ્યો છે. નાણાકીય વર્ષ 25 માં કુલ આવક વધીને 253.82 કરોડ રૂપિયા થઈ છે જે નાણાકીય વર્ષ 2024માં 172.50 કરોડ રૂપિયા હતી. ચોખ્ખો નફો 10.26 કરોડ રૂપિયાથી વધીને 13.99 કરોડ રૂપિયા થયો છે. 

EBITDAમાં પણ નોંધપાત્ર વધારો થયો છે, 18.34 કરોડ રૂપિયાથી 26.57 કરોડ રૂપિયા. આ આંકડા દર્શાવે છે કે કંપનીના બિઝનેસ સ્કેલ અને નફાકારકતા બંનેમાં સુધારો થયો છે, જે IPO રોકાણકારો માટે સકારાત્મક સંકેત ગણી શકાય.

ગ્રે માર્કેટની સ્થિતિ

IPO પહેલા ગ્રે માર્કેટ પ્રીમિયમ (GMP) પણ સમાચારમાં છે. 23 ડિસેમ્બર સુધીમાં, તેનો GMP પ્રતિ શેર 125 રૂપિયા હોવાનું નોંધાયું હતું. જો આ વલણ ચાલુ રહે, તો સંભવિત લિસ્ટિંગ કિંમત 289 રૂપિયાની આસપાસ હોઈ શકે છે, જે 174 રૂપિયાના અપર ભાવ બેન્ડ કરતાં આશરે 66% પ્રીમિયમ દર્શાવે છે. જોકે, રોકાણકારોએ નોંધ લેવી જોઈએ કે GMP બિનસત્તાવાર છે અને તે વધઘટને આધીન છે.

IPO વિશે

આ NSE SME પર બુક-બિલ્ટ IPO છે, જેમાં સંપૂર્ણપણે 0.48 કરોડ શેરનો નવો ઇશ્યૂ છે. પ્રાઇસ બેન્ડ 164 રૂપિયા 174 રૂપિયા પર નિશ્ચિત છે, અને દરેક લોટમાં 800 શેર હશે. છૂટક રોકાણકારોએ ઓછામાં ઓછા 2 લોટ (2,78,400 રૂપિયા) રોકાણ કરવાની જરૂર પડશે. 

આ IPO 26 ડિસેમ્બરથી 30 ડિસેમ્બર સુધી ખુલશે, 31 ડિસેમ્બરે ફાળવણી થવાની ધારણા છે અને 2 જાન્યુઆરી, 2026ના રોજ લિસ્ટિંગ થવાની ધારણા છે. કંપની IPOમાંથી મળેલી રકમનો ઉપયોગ કાર્યકારી મૂડી અને સામાન્ય કોર્પોરેટ હેતુઓ માટે કરશે.

Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.

