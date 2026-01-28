Prev
આવી રહ્યો છે સૌથી મોટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કંપનીનો IPO, 1.4 બિલિયન ડોલરનો હોઈ શકે છે IPO, જાણો

Upcoming IPO: ભારતની સૌથી મોટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કંપની ફેબ્રુઆરીના મધ્ય સુધીમાં તેના પ્રારંભિક જાહેર ઓફર (IPO) માટે તેનું ડ્રાફ્ટ પ્રોસ્પેક્ટસ ફાઇલ કરે તેવી અપેક્ષા છે. કંપની આ મહિનામાં સ્ટોક એક્સચેન્જમાં લિસ્ટ થાય તેવી અપેક્ષા છે.

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Jan 28, 2026, 12:13 PM IST

Upcoming IPO: ભારતની સૌથી મોટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કંપની, SBI ફંડ્સ મેનેજમેન્ટ, ફેબ્રુઆરીના મધ્ય સુધીમાં તેના પ્રારંભિક જાહેર ઓફર (IPO) માટે તેનું ડ્રાફ્ટ પ્રોસ્પેક્ટસ ફાઇલ કરે તેવી અપેક્ષા છે. કંપની એપ્રિલ સુધીમાં સ્ટોક એક્સચેન્જમાં લિસ્ટ થાય તેવી અપેક્ષા છે. SBI ફંડ્સ મેનેજમેન્ટ એ સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા (SBI) અને ફ્રેન્ચ એસેટ મેનેજર અમુન્ડી વચ્ચેનું સંયુક્ત સાહસ છે. IPOમાં, SBI તેનો 6.3% હિસ્સો વેચશે અને અમુન્ડી તેનો 3.7% હિસ્સો વેચશે, જેના પરિણામે કુલ હિસ્સો 10% થશે.

કંપનીનું કદ અને મૂલ્યાંકન

31 ​​ડિસેમ્બર સુધીમાં કંપનીની સરેરાશ અંડર મેનેજમેન્ટ સંપત્તિ 12.5 લાખ કરોડ રૂપિયા હતી. નાણાકીય વર્ષ 2025માં તેનો ચોખ્ખો નફો 2,531 કરોડ રૂપિયા હતો. ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બેન્કરોએ કંપનીનું મૂલ્ય 12-14 બિલિયન ડોલર આંક્યું છે અને 1.2-1.4 બિલિયન ડોલરનો IPO સૂચવ્યો છે.

IPO પ્રક્રિયા

ધ્યેય ફેબ્રુઆરીના મધ્યમાં અથવા ત્રીજા અઠવાડિયા સુધીમાં ડ્રાફ્ટ પ્રોસ્પેક્ટસ ફાઇલ કરવાનું છે, જેથી IPO એપ્રિલમાં ખુલી શકે. જોકે, આ બજારની સ્થિતિ અને સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઇન્ડિયા (SEBI)ની મંજૂરી પર આધાર રાખે છે, જેમાં સામાન્ય રીતે બે થી ત્રણ મહિનાનો સમય લાગે છે.

મૂલ્યાંકન ચર્ચાઓ અને બેંકરો

વિવિધ રોકાણ બેંકોએ અલગ અલગ મૂલ્યાંકન સબમિટ કર્યા છે. અંતિમ મૂલ્યાંકન ફાઇલિંગ તારીખની નજીક નક્કી કરવામાં આવશે. SBI કેપિટલ માર્કેટ્સ, કોટક મહિન્દ્રા કેપિટલ અને એક્સિસ બેંક સહિત નવ બેંકોને IPOનું સંચાલન કરવાનું કામ સોંપવામાં આવ્યું છે. અગાઉ, સિટીગ્રુપ અને JP મોર્ગન જેવી કેટલીક મોટી બેંકોએ ફીના તફાવતને કારણે આ સોદામાંથી ખસી ગયા હતા.

ભારતીય IPO બજારનું વાતાવરણ શું છે?

ભારતીય IPO બજાર ગરમ છે. 2025માં, 103 કંપનીઓએ 1.76 લાખ કરોડ રૂપિયા એકત્ર કર્યા. એ જ રીતે, ICICI પ્રુડેન્શિયલ એસેટ મેનેજમેન્ટનો $1.2 બિલિયનનો પ્રારંભિક જાહેર ઓફર (IPO) ગયા મહિને બહાર પડ્યો હતો, અને કેનેરા રોબેકો એસેટ મેનેજમેન્ટ ઓક્ટોબરમાં લિસ્ટેડ થયો હતો. જાહેર ક્ષેત્રની બેંકોને તેમની પેટાકંપનીઓની યાદી બનાવવા માટે કહેવામાં આવ્યું છે.

Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.

