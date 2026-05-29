Loan News: ઓછા EMI નો મતલબ હંમેશા સસ્તી લોન નહીં, બેંકની આ 'ગેમથી બચો', ઘટશે વ્યાજનું ભારણ

Bank Loan: મોટા ભાગના લોકો લોન લેવા સમયે માત્ર ઈએમઆઈ જોઈ નિર્ણય કરવાનું શરૂ કરે છે. જો ઈએમઆઈ બજેટમાં હોય તો તે કોઈ વિલંબ કર્યા વગર લોન લે છે, પરંતુ આ રીત તમારા પર ભારે પડી શકે છે.
Loan and EMI: લોકો લોન લેવા સમયે માત્રને માત્ર ઈએમઆઈ તરફ જુએ છે. જો ઈએમઆઈ બજેટમાં લાગે છે તો લોકો જલ્દી લોન લેવાની યોજના શરૂ કરે છે. તેવામાં આ વાત તમારી માટે મુશ્કેલી લાવી શકે છે. ઓછા ઈએમઆઈનો મતલબ લાંબો કાર્યકાળ હોય છે, જેના કારણે તમારે સમયની સાથે-સાથે વધુમાં વધુ વ્યાજ ચુકવવું પડી શકે છે. તેથી જ્યારે પણ તમે લોન લોન લો તો આ નિયમનું હંમેશા ધ્યાન રાખો.
1. તમારી જરૂરિયાત પ્રમાણે ઉધાર લો
હંમેશા તે વાતનું ધ્યાન રાખો કે તમારા બધા હપ્તા તમારા મહિનાના પગારના સીમિત હિસ્સાની અંદર હોવા જોઈએ. તમારી ક્ષમતા પ્રમાણે ઉધાર લો.
2. લાંબા કાર્યકાળનું નુકસાન
આ સિવાય કાર્યકાળ જેટલો લાંબો હશે, વ્યાજ સમયની સાથે વધતું જશે. તેથી થોડો વધુ ઈએમઆઈ આપી નાના કાર્યકાળની પસંદગી તમારા માટે સારો વિકલ્પ છે.
3. વ્યાજ દર અને છુપાયેલો ખર્ચ
એટલું જ નહીં માત્ર જાહેરાતમાં જોવા મળતા વ્યાજદરની તુલના બંધ કરી દેવી જોઈએ. પ્રોસેસિંગ ફી, પ્રીપેમેન્ટ ચાર્જ અને લેટ પેમેન્ટ પેનલ્ટી જેવા છુપાયેલા ખર્ચ તમારે યોગ્ય રીતે સમજવાની જરૂર છે.
4. નાના પ્રીપેમેન્ટની મોટી અસર
એક વાત હંમેશા ધ્યાનમાં રાખો કે લોન જલ્દી ખતમ કરવા માટે કોઈ મોટી રકમની રાહ ન જુઓ. એટલે કે સમય-સમય પર નાની-નાની ચુકવણી પણ લોનને ઘટાડવામાં મદદરૂપ થઈ શકે છે. આમ કરવાથી ભવિષ્યમાં લાગનાર વ્યાજ અને લોન ધીમે-ધીમે ખતમ થવા લાગે છે.
પરંતુ લોન ત્યારે સસ્તી પડે છે જ્યારે તે તમારા ભવિષ્ય પર કોઈ પ્રકારનું દબાણ લાવતી નથી. માત્ર ઈએમઆઈ જોવાની જગ્યાએ કાર્યકાળ, કુલ વ્યાજ અને તમારી વાસ્તવિક ચુકવવાની ક્ષમતાને ધ્યાનમાં રાખવી જરૂરી છે.