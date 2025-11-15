'નફામાં છુપાયેલું છે મોટું રિસ્ક...' 2008ની મંદીની ભવિષ્યવાણી કરનાર વ્યક્તિએ ફરી કર્યા એલર્ટ
Stock Market Crash: વર્ષ 2008ની મંદીની ભવિષ્યવાણી કરનારા એક દિગ્ગજ રોકાણકારે ફરી એકવાર વૈશ્વિક શેરબજારમાં મોટો ભય વ્યક્ત કર્યો છે. આ વખતે તેમણે ટેક કંપનીઓના નફા પર પ્રશ્નો ઉઠાવ્યા છે.
Stock Market Crash: વૈશ્વિક શેરબજારમાં એક મોટી જોખમ ચેતવણી જાહેર કરવામાં આવી છે. ટેકનોલોજી ક્ષેત્રની કંપનીઓ તરફથી મજબૂત નફાના અહેવાલો પછી આ ચેતવણી આપવામાં આવી છે. માઈકલ બરીએ ચેતવણી આપી છે કે આ કંપનીઓનો નફો ગંભીર શંકાઓ ઉભી કરી રહ્યો છે. તેમનું કહેવું છે કે વધતી કમાણી અને AI પર સતત ખર્ચ કરવાથી બિગ ટેકમાં બજારનો વિશ્વાસ વધ્યો છે, પરંતુ તેમની કમાણી નોંધપાત્ર જોખમો ઉભી કરે છે.
2008માં ક્રેશની ભવિષ્યવાણી કરનારા માઈકલ બરીએ ફરી મંદીની ચેતવણી આપી છે, પરંતુ આ વખતે, લોન અને હાઉસિંગ અંગે નહીં, પરંતુ એકાઉન્ટિંગ અંગે આપી છે.
દિગ્ગજ રોકાણકારે કઈ ચેતવણી આપી?
તાજેતરની સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટમાં, બરીએ મેટા અને આલ્ફાબેટ જેવી કંપનીઓની ક્રિયાઓ તરફ ધ્યાન દોર્યું, જે એક નાની પણ શક્તિશાળી ચેતવણી લાગે છે. તેમણે કહ્યું કે સર્વર્સ, ચિપ્સ અને અન્ય AI ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના નુકસાનને લંબાવીને, આ કંપનીઓ બિન-રોકડ ખર્ચ ઘટાડી રહી છે જે ચોખ્ખી આવકને અસર કરે છે. આનો અર્થ એ છે કે રોકડ પ્રવાહમાં કોઈ વાસ્તવિક વધારો કર્યા વિના કાગળ પર વધુ નફો દર્શાવવો.
તેમણે કહ્યું કે આ ગેરકાયદેસર નથી, પરંતુ તે કામગીરીના સાચા ખર્ચને છુપાવે છે. તેમણે તાજેતરમાં ઇક્વિટીઝ અને એક્સચેન્જ કમિશન સાથે તેમના ભંડોળને રદ કર્યું, જે તેમની ટીકાને વધુ જટિલ બનાવે છે.
મેટા, માઇક્રોસોફ્ટ અને આલ્ફાબેટએ શું કર્યું?
મેટા હવે અંદાજ લગાવે છે કે તેના કમ્પ્યુટિંગ સાધનો ચાર વર્ષથી સાડા પાંચ વર્ષ ચાલશે. આ ફેરફારથી જ તેના 2025ના ઘસારાના ખર્ચમાં આશરે $3 બિલિયનનો ઘટાડો થયો છે. માઇક્રોસોફ્ટ અને આલ્ફાબેટએ પણ તેમના હાર્ડવેરની ઉપયોગિતા વધારવાનો દાવો કરીને તેનું અનુકરણ કર્યું છે. અસર નોંધપાત્ર રહી છે, કારણ કે ખર્ચમાં ઘટાડો થયો છે, નફો વધ્યો છે, અને રોકાણકારો ખુશ થયા છે.
જોકે, એમેઝોને વિપરીત અભિગમ અપનાવ્યો છે, ચિપ અપગ્રેડની ઝડપી ગતિને ટાંકીને તેના સર્વર્સનું આયુષ્ય છ વર્ષથી ઘટાડીને એક વર્ષ કર્યું છે. એમેરીપ્રાઇઝ ફાઇનાન્શિયલના મુખ્ય બજાર વ્યૂહરચનાકાર એન્થોની સેગલિમ્બેને જણાવ્યું હતું કે AIને લગતો પ્રચાર એવા તબક્કે પહોંચી રહ્યો છે, જ્યાં તેણે પોતાને આર્થિક રીતે સાબિત કરવું પડશે. રોકાણકારો મુશ્કેલ પ્રશ્નો પૂછી રહ્યા છે.
ઝડપથી વધી રહ્યો છે મૂડી ખર્ચ
મૂડી ખર્ચ ઝડપથી વધી રહ્યો છે. મેટા, આલ્ફાબેટ, એમેઝોન અને માઇક્રોસોફ્ટ આગામી બાર મહિનામાં AI ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પર $460 બિલિયનથી વધુ ખર્ચ કરે તેવી અપેક્ષા છે. આમાંથી મોટાભાગનો ખર્ચ એવા ઉપકરણો પર થશે જે ઝડપથી ઘટે છે. નવા પગલાં છતાં, ખર્ચ હજુ પણ વધી રહ્યો છે.
આલ્ફાબેટ, મેટા અને માઇક્રોસોફ્ટે ગયા ક્વાર્ટરમાં $22 બિલિયનનું નુકસાન નોંધાવ્યું હતું, જે એક વર્ષ અગાઉ $10 બિલિયન હતું. આ આંકડો આવતા વર્ષના સમાન સમય સુધીમાં $30 બિલિયન સુધી પહોંચવાનો અંદાજ છે.
ઘણા નિષ્ણાતોને હજુ પણ આશા
તેમ છતાં, ત્રીજા ક્વાર્ટરની કમાણી અપેક્ષાઓ કરતાં વધુ છે. મેગ્નિફિસિયન્ટ સેવન નફામાં 27 ટકાનો વધારો નોંધાવે તેવી અપેક્ષા છે, જે અગાઉના અંદાજો કરતાં લગભગ બમણો છે. કેટલાક એક્સપર્ટ હજુ પણ આશાવાદી છે. યુનિવર્સિટી ઓફ નોર્થ કેરોલિના પ્રોફેસર સ્ટીફન ગ્લેઝર જેવા અન્ય વિશ્લેષકો કહે છે કે જોખમ વાસ્તવિક છે. તેમણે કહ્યું કે જો AI નફામાં વધારો નહીં થાય, તો નોંધપાત્ર નુકસાન થશે.
