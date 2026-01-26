બજેટમાં મિડિલ ક્લાસને લાગી શકે છે ઝટકો, સરકારનું આ બાબતો પર ફોકસ !
Middle Class Budget 2026: 2026નું કેન્દ્રીય બજેટ નજીક આવતાની સાથે જ પગારદાર અને મધ્યમ વર્ગના કરદાતાઓની અપેક્ષાઓ ફરી વધી છે. ફુગાવા, વધતા EMI અને દૈનિક ખર્ચ વચ્ચે, લોકો ઇચ્છે છે કે સરકાર આ વખતે નોંધપાત્ર આવકવેરામાં રાહત આપે, જેનાથી તેમનો રોકડ પ્રવાહ વધે.
Middle Class Budget 2026: જોકે, ટેક્સ એક્સપર્ટ માને છે કે આ વખતે પણ મોટો કર ઘટાડો થવાની શક્યતા ઓછી છે. કારણ સ્પષ્ટ છે. સરકારે છેલ્લા કેટલાક બજેટમાં આવકવેરા પ્રણાલીમાં મોટા ફેરફારો કર્યા છે, અને હવે નાણાકીય અવકાશ ખૂબ મર્યાદિત છે.
શું કહે છે એક્સપર્ટો
ટેક્સ એક્સપર્ટ જણાવ્યું હતું કે સરકાર માને છે કે વ્યક્તિગત આવકવેરામાં મોટાભાગના મોટા સુધારા પહેલાથી જ લાગુ કરવામાં આવ્યા છે. નવી ટેક્સ વ્યવસ્થા, જેમાં નીચા સ્લેબ દર, ઉચ્ચ રિબેટ અને સરળ નિયમોનો સમાવેશ થાય છે, તેને લાંબા ગાળાના સુધારા તરીકે જોવામાં આવે છે, કામચલાઉ રાહત તરીકે નહીં.
વ્યવહારુ ફેરફારોની માંગ
વધુમાં, માળખાગત સુવિધાઓ, સંરક્ષણ અને સામાજિક યોજનાઓ પર ભારે ખર્ચને કારણે સરકાર પાસે નોંધપાત્ર ટેક્સ કાપ માટે બહુ ઓછી જગ્યા રહે છે. કરદાતાઓ હવે ફુગાવા-પ્રતિભાવ સ્લેબ, સુધારેલી મુક્તિ મર્યાદા અને સરળ પાલન જેવી ભવ્ય જાહેરાતો કરતાં વધુ વ્યવહારુ ફેરફારોની માંગ કરે છે.
અન્ય એક્સપર્ટના વિચારો
બીજા એક્સપર્ટ પણ માને છે કે છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં કોર્પોરેટ અને વ્યક્તિગત ટેક્સમાં નોંધપાત્ર રાહત આપવામાં આવી છે. કોર્પોરેટ ટેક્સ દર ઘટાડીને આશરે 25% કરવામાં આવ્યો હતો, જેના પરિણામે સરકારને નોંધપાત્ર આવકનું નુકસાન થયું હતું. તે જ સમયે, વ્યક્તિગત કરદાતાઓને પણ નવી કર વ્યવસ્થાનો લાભ મળ્યો છે.
ટેક્સ કાપ લાગુ કરવા મુશ્કેલ
વધુમાં, ઓક્ટોબર 2025માં GST દરના તર્કસંગતકરણને કારણે, સરકારે આશરે 48,000 કરોડ રૂપિયાની આવક છોડી દેવી પડી હતી. આવી સ્થિતિમાં, સરકાર માટે બજેટ 2026માં મોટા ટેક્સ કાપ લાગુ કરવા મુશ્કેલ બની શકે છે.
ત્રીજા એક્સપર્ટના મતે સરકારની વર્તમાન પ્રાથમિકતા કર રાહત કરતાં આર્થિક સ્થિરતા અને રોકાણ-આધારિત વૃદ્ધિ છે. નાણાકીય ખાધ નાણાકીય વર્ષ 2021માં 9.2 ટકાથી ઘટીને નાણાકીય વર્ષ 2024માં 5.6 ટકા થઈ ગઈ હશે, તેમ છતાં કર આવકનો લગભગ 40 ટકા હિસ્સો હજુ પણ વ્યાજ ચૂકવણીમાં જાય છે.
વધુમાં, મૂડી ખર્ચ રેકોર્ડ સ્તરે પહોંચી ગયો છે. તેથી, નિષ્ણાતો સ્પષ્ટપણે જણાવે છે કે બજેટ 2026માં હેડલાઇન બનાવનારા ટેક્સ કાપને બદલે નાના, લક્ષ્યાંકિત ફેરફારો જોવા મળશે. આનો અર્થ એ છે કે મધ્યમ વર્ગને ઓછા આશ્ચર્ય અને વધુ સ્થિરતા મળશે.
