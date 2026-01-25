Prev
8મા પગાર પંચમાં ઓછામાં ઓછો ₹58,500 થશે પગાર, કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ માટે મહત્વપૂર્ણ સમાચાર

8th Pay Commission: કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓની સર્વોચ્ચ પ્રતિનિધિ સંસ્થા, નેશનલ કાઉન્સિલ ઓફ જોઈન્ટ કન્સલ્ટેટિવ ​​મશીનરી (NC JCM), સ્ટાફ સાઇડ, એ તેના મેમોરેન્ડમનો મુસદ્દો તૈયાર કરવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરી દીધી છે. ડ્રાફ્ટિંગ કમિટીની એક મહત્વપૂર્ણ બેઠક 25 ફેબ્રુઆરી, 2026ના રોજ નવી દિલ્હીમાં બોલાવવામાં આવી છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Jan 25, 2026, 09:07 PM IST

8th Pay Commission: 8મા પગાર પંચ (8મા CPC) માટેની તૈયારીઓ હવે ઔપચારિક રીતે તીવ્ર બની ગઈ છે. કેન્દ્રીય સરકારી કર્મચારીઓની સર્વોચ્ચ પ્રતિનિધિ સંસ્થા, નેશનલ કાઉન્સિલ ઓફ જોઈન્ટ કન્સલ્ટેટિવ ​​મશીનરી (NC JCM), સ્ટાફ સાઇડ, એ તેના મેમોરેન્ડમનો મુસદ્દો તૈયાર કરવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરી દીધી છે. 

25 ફેબ્રુઆરી, 2026ના રોજ નવી દિલ્હીમાં ડ્રાફ્ટિંગ કમિટીની એક મહત્વપૂર્ણ બેઠક બોલાવવામાં આવી છે. આ બેઠકમાં નક્કી કરવામાં આવશે કે 8મા પગાર પંચને રજૂ કરવાના પ્રસ્તાવો કેવી રીતે ઘડવામાં આવશે. નોંધપાત્ર રીતે, સમિતિના સભ્યોને 25 ફેબ્રુઆરી પછી લગભગ એક અઠવાડિયા સુધી દિલ્હીમાં રહેવા માટે કહેવામાં આવ્યું છે જેથી દરેક મુદ્દા પર વિગતવાર ચર્ચા કરી શકાય.

વિગતો શું છે?

NC JCM સ્ટાફ સાઇડ કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ માટે સરકાર સાથે વાટાઘાટો કરવા માટેનું સૌથી મોટું પ્લેટફોર્મ છે. આ સંગઠન દરેક પગાર પંચ સમક્ષ કર્મચારીઓની સંયુક્ત માંગણીઓ રજૂ કરે છે. પગાર, ભથ્થાં, પેન્શન, પ્રમોશન અને સેવા શરતો જેવા તમામ મહત્વપૂર્ણ મુદ્દાઓ આ મેમોરેન્ડમનો ભાગ છે.

આ વખતે, 8મા પગાર પંચ માટે, કમિશનનું કાર્યાલય જનપથ સ્થિત ચંદ્રલોક બિલ્ડીંગમાં ફાળવવામાં આવ્યું છે. ડ્રાફ્ટિંગ કમિટી ફિરોઝશાહ રોડ પરની ઓફિસમાં મળશે, જ્યાં લઘુત્તમ વેતન, પગાર માળખું, ઇન્ક્રીમેન્ટ, ભથ્થાં અને પેન્શન સંબંધિત દરખાસ્તોને અંતિમ સ્વરૂપ આપવામાં આવશે.

પગાર કેટલો વધી શકે છે?

આ સમગ્ર કવાયતમાં સૌથી વધુ ચર્ચાતો મુદ્દો ફિટમેન્ટ ફેક્ટર છે. ફિટમેન્ટ ફેક્ટર એ સંખ્યા છે જેના દ્વારા નવો પગાર નક્કી કરવા માટે હાલના મૂળભૂત પગારનો ગુણાકાર કરવામાં આવે છે. ઉદાહરણ તરીકે, વર્તમાન લઘુત્તમ મૂળભૂત પગાર ₹18,000 છે. જો ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 2.0 છે, તો પગાર ₹36,000 હશે; જો તે 3.0 છે, તો તે ₹54,000 હશે, અને જો તે 3.25 છે, તો તે ₹58,500ની આસપાસ પહોંચી શકે છે. 

7મા પગાર પંચમાં, 2.57ના ફિટમેન્ટ ફેક્ટરથી લઘુત્તમ પગાર 7,000 રૂપિયાથી વધારીને 18,000 રૂપિયા થયો હતો, તેથી આ વખતે પણ કર્મચારીઓ આ સંખ્યા પર નજર રાખી રહ્યા છે.

જોકે, એક્સપર્ટે અને બ્રોકરેજ હાઉસ ઊંચા ફિટમેન્ટ ફેક્ટર અંગે સાવધાન છે. કેટલાક અહેવાલો સૂચવે છે કે તે 1.8 અને 2.5ની વચ્ચે છે. ભૂતપૂર્વ નાણા સચિવ એસ.સી. ગર્ગે એમ પણ કહ્યું છે કે મોટો વધારો સરકારના નાણાકીય દબાણમાં વધારો કરી શકે છે. 

આ દરમિયાન, ફેડરેશન ઓફ નેશનલ પોસ્ટલ ઓર્ગેનાઇઝેશન (FNPO)એ એક મોટું જોખમ લીધું છે અને 3.0થી 3.25ના ફિટમેન્ટ ફેક્ટરનું સૂચન કર્યું છે. તેઓ દલીલ કરે છે કે વિવિધ સ્તરે પગારની અસમાનતા દૂર કરવા માટે અલગ ફિટમેન્ટ ફેક્ટર જરૂરી છે. 8મું પગાર પંચ કર્મચારીઓની અપેક્ષાઓ અને સરકારના ખિસ્સા વચ્ચે કેવી રીતે સંતુલન બનાવે છે તે જોવું રસપ્રદ રહેશે.

