આવી રહ્યો છે આ વર્ષનો મોસ્ટ અવેટેડ IPO, ઇતિહાસ રચવાની તૈયારીમાં! જાણો લેટેસ્ટ અપડેટ

Upcoming IPO: રોકાણકારોના હિતનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે રોકાણ બેંકો અને કાયદાકીય પેઢીઓ સાથે વાતચીત કરી રહ્યું છે. જો આ મુદ્દો પસાર થાય છે, તો તે ભારતના અત્યાર સુધીના સૌથી મોટા IPO પૈકીનો એક બની શકે છે.

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Jan 12, 2026, 07:02 PM IST



Upcoming IPO: ભારતના સૌથી મોટા સ્ટોક એક્સચેન્જ, નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ (NSE)ના ખૂબ જ અપેક્ષિત IPO અંગે મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, NSE માર્ચના અંત સુધીમાં તેના જાહેર ઇશ્યૂ માટે ડ્રાફ્ટ રેડ હેરિંગ પ્રોસ્પેક્ટસ (DRHP) ફાઇલ કરવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે. 

IPOની રચના કરવા અને રોકાણકારોના હિતનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે એક્સચેન્જ રોકાણ બેંકો અને કાયદાકીય પેઢીઓ સાથે ચર્ચા કરી રહ્યું છે. જો આ ઇશ્યૂ પસાર થાય છે, તો તે ભારતના અત્યાર સુધીના સૌથી મોટા IPOમાંથી એક હોઈ શકે છે.

આશરે 5 લાખ કરોડ રૂપિયા

જોકે, NSEએ હજુ સુધી સ્પષ્ટ કર્યું નથી કે કંપની IPOમાં તેનો કેટલો હિસ્સો ઓફર કરશે. અનલિસ્ટેડ શેર ટ્રેડિંગ પ્લેટફોર્મ્સ અનુસાર, NSEનું વર્તમાન મૂલ્યાંકન આશરે $55 બિલિયન (આશરે 5 લાખ કરોડ રૂપિયા) હોવાનો અંદાજ છે. 

હાલમાં, તેના અનલિસ્ટેડ શેર 2,000 રૂપિયાથી વધુના ભાવે ટ્રેડ થઈ રહ્યા છે. સૂત્રો કહે છે કે SEBI તરફથી નો-ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ (NOC) મળ્યા પછી બેંકર્સ અને કાનૂની સલાહકારોની ઔપચારિક નિમણૂક કરવામાં આવશે. NSEએ આ સમાચારનો સત્તાવાર રીતે જવાબ આપ્યો નથી.

એ નોંધવું જોઈએ કે NSEની લિસ્ટિંગમાં પહેલાથી જ નોંધપાત્ર વિલંબ થયો છે. વિશ્વનું સૌથી મોટું ડેરિવેટિવ્ઝ એક્સચેન્જ અને ભારતના સૌથી મોટા બ્રધર્સ 2016થી લિસ્ટિંગ કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. જો કે, કો-લોકેશન મુદ્દા અંગે વાજબી બજાર ઍક્સેસ અને નિયમનકારી તપાસ સંબંધિત આરોપોએ તેની પ્રગતિમાં અવરોધ ઊભો કર્યો છે. 

આ મામલો હાલમાં સુપ્રીમ કોર્ટમાં પેન્ડિંગ છે. ગયા વર્ષે, NSEએ કેસના ઉકેલ માટે 1,387 કરોડ રૂપિયાની સેટલમેન્ટ ઓફર કરી હતી, જેના પર SEBI હજુ પણ વિચાર કરી રહી છે.

વિગતો શું છે?

IPOને જટિલ બનાવતું એક મુખ્ય પરિબળ NSEનો મોટો શેરધારકોનો આધાર છે. હાલમાં, NSE પાસે આશરે 1.78 લાખ શેરધારકો છે, જે તેને ભારતની સૌથી મોટી અનલિસ્ટેડ કંપની બનાવે છે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, IPO દસ્તાવેજો તૈયાર કરનારા વકીલો આ મોટા રોકાણકાર આધાર માટે વાજબી એક્ઝિટ સુનિશ્ચિત કરવા માટે એક સિસ્ટમ પર કામ કરી રહ્યા છે. 

બેંકો અને વિદેશી સંસ્થાકીય રોકાણકારો સહિત લાંબા ગાળાના રોકાણકારોને પ્રાથમિકતા મળી શકે છે. NSEના મુખ્ય રોકાણકારોમાં LIC, SBI, Temasek, Morgan Stanley અને Canada Pension Plan જેવા મોટા નામોનો સમાવેશ થાય છે, જેના કારણે આ IPO પર સમગ્ર બજાર દ્વારા ખૂબ નજર રાખવામાં આવી રહી છે.

Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.

