/બિહાર કરતા આઠ ગણી વધારે છે આ બંને રાજ્યોની માથાદીઠ આવક, જાણો બેરોજગારીમાં ગુજરાતનો નંબર

Per Capita Income: ભારત વિશ્વમાં સૌથી ઝડપથી વિકસતું અર્થતંત્ર છે. નાણાકીય વર્ષ 2025-26માં GDP વૃદ્ધિ 7.4% રહેવાનો અંદાજ છે. ઈરાન યુદ્ધને કારણે, આ નાણાકીય વર્ષમાં તે સહેજ ધીમી પડીને 6.0% થી 7.2% થવાની ધારણા છે. એવું માનવામાં આવે છે કે ભારત 2030 સુધીમાં $10 ટ્રિલિયન ડોલરનું અર્થતંત્ર બની શકે છે. નાણાકીય વર્ષ 2025માં, મહારાષ્ટ્ર, તમિલનાડુ, ઉત્તર પ્રદેશ, કર્ણાટક અને ગુજરાત દેશના GDPમાં આશરે 48% હિસ્સો ધરાવતા હતા, જ્યારે નીચેના 10 રાજ્યો 3% કરતા ઓછું યોગદાન આપતા હતા.
ક્લાયન્ટ એસોસિએટ્સ અનુસાર, GDPની દ્રષ્ટિએ મહારાષ્ટ્ર દેશમાં આગળ છે. નાણાકીય વર્ષ 2025માં તેનો રાજ્ય GDP 45.3 લાખ કરોડ રૂપિયા હતો. આ યાદીમાં તમિલનાડુ 31.2 લાખ કરોડ રૂપિયાના GDP સાથે બીજા ક્રમે છે. ઉત્તર પ્રદેશ 29.8 લાખ કરોડ રૂપિયા સાથે ત્રીજા ક્રમે છે, કર્ણાટક 28.8 લાખ કરોડ રૂપિયા સાથે ચોથા ક્રમે છે અને ગુજરાત 27.9 લાખ કરોડ રૂપિયા સાથે પાંચમા ક્રમે છે.
સૌથી વધુ બેરોજગારી
પશ્ચિમ બંગાળ 18.2 લાખ કરોડ રૂપિયાના GDP સાથે આ યાદીમાં છઠ્ઠા ક્રમે છે. રાજસ્થાનનો GDP 17 લાખ કરોડ રૂપિયા, તેલંગાણાનો 16.4 લાખ કરોડ રૂપિયા, આંધ્રપ્રદેશનો 15.9 લાખ કરોડ રૂપિયા અને મધ્યપ્રદેશનો 15 લાખ કરોડ રૂપિયા છે. ગોવા અને સિક્કિમની માથાદીઠ આવક બિહાર કરતા આઠ ગણી વધારે છે. બિહારનું કૃષિ તેના GDPમાં સૌથી વધુ 25 ટકા યોગદાન આપે છે, જ્યારે ગોવાનું તેના GDPમાં સૌથી ઓછું 1.5 ટકા યોગદાન છે.
રાષ્ટ્રીય અર્થતંત્રમાં રાજ્યોનું રાજ્ય
ગોવા અને સિક્કિમની માથાદીઠ આવક બિહાર કરતાં લગભગ આઠ ગણી વધારે છે. બિહારના GDPમાં કૃષિનો ફાળો સૌથી વધુ 25% છે, જ્યારે ગોવાનો હિસ્સો સૌથી ઓછો 1.5% છે. ગુજરાતના GDPમાં ઉત્પાદનનો હિસ્સો સૌથી વધુ 39.7 ટકા છે, જ્યારે કેરળનો 8.6 ટકા છે. ગોવામાં સેવાઓનો હિસ્સો સૌથી વધુ 74.6 ટકા છે, જ્યારે બિહારનો 47.8 ટકા છે. ગુજરાતમાં બેરોજગારીનો દર સૌથી ઓછો 2.7 ટકા છે, જ્યારે આંદામાન અને નિકોબાર ટાપુઓનો 19.2 ટકા છે.
બેરોજગારીનું રાજ્ય
