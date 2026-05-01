5 કિલોના મિની LPG ગેસ સિલિન્ડરના ભાવમાં પણ વધારો, જાણો કેટલો મોંઘો થયો, નાના માણસોને મોટો ફટકો!

હોમBusiness

Mini Cylinder Price Hike: આજકાલ ગેસ સિલિન્ડર અને રોજિંદા ઉપયોગની વસ્તુઓ મોંઘી થઈ રહી છે. આ દરમિયાન, 5 કિલોના મિની સિલિન્ડરના ભાવમાં વધારો થયો છે, જેની અસર નાના પાયે કામદારો અને મજૂર વર્ગ પર પડી શકે છે.

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: May 01, 2026, 01:45 PM IST
Mini Cylinder Price Hike: મે મહિનાના પહેલા જ દિવસે ગેસ સિલિન્ડરના ભાવમાં વધારો કરવામાં આવ્યો છે અને તેની સીધી અસર મધ્યમ વર્ગ અને નાના વ્યવસાયોના ખિસ્સા પર પડી રહી છે. આવી સ્થિતિમાં, LPG સિલિન્ડરના તાજેતરના ભાવમાં ફેરફારથી લોકોની ચિંતામાં વધારો થયો છે. આની ખાસ અસર 5 કિલોના મિની સિલિન્ડર પર પડી છે.

સમાચાર એજન્સી ANIના અહેવાલ મુજબ, આજે એટલે કે શુક્રવારે કોમર્શિયલ LPG સિલિન્ડર અને 5 કિલોના મિની સિલિન્ડરના ભાવમાં વધારો કરવામાં આવ્યો છે. જો કે, ઘરેલુ LPG, પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં કોઈ ફેરફાર થયો નથી, જેનાથી સામાન્ય ગ્રાહકોને રાહત મળી છે.

ભાવ વધારાથી નાના લોકો પર સૌથી વધુ અસર પડશે

મહત્વનું છે કે 5 કિલોના મિની સિલિન્ડરના ભાવ વધારાથી મજૂરો સૌથી વધુ અસર થશે. આ એવા મજૂરો છે જેઓ કામ કરવા માટે અન્ય રાજ્યોમાં સ્થળાંતર કરતા હતા. કારણ કે તેમની પાસે LPG કનેક્શન નથી, તેમની આજીવિકા ફક્ત નાના સિલિન્ડર પર નિર્ભર છે. હવે આ ભાવ વધારો મજૂરોના ખિસ્સા પર અસર કરશે.

5 કિલોના ફ્રી ટ્રેડ LPG સિલિન્ડર, જેને નાના અથવા મિની સિલિન્ડર તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, તેની કિંમતમાં આશરે 261 રૂપિયાનો વધારો થયો છે.

દિલ્હીમાં નવી કિંમત આશરે 339 રૂપિયા હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.

મુંબઈમાં પણ આવી જ કિંમતનો ટ્રેન્ડ જોવા મળ્યો છે.

કોમર્શિયલ LPG સિલિન્ડર પણ મોંઘા થયા છે.

19 કિલોગ્રામના કોમર્શિયલ LPG સિલિન્ડરની કિંમત 993 રૂપિયા વધી છે.

દિલ્હીમાં હવે તેની કિંમત આશરે 3,071.50 રૂપિયા થઈ ગઈ છે.

મુંબઈમાં, તે આશરે 3,024 રૂપિયા થઈ ગઈ છે.

ભાવ વધારાથી હોટલ, રેસ્ટોરન્ટ, બેકરી અને અન્ય વ્યવસાયો પર સીધી અસર પડશે, જે તેમના રોજિંદા કામકાજ માટે વાણિજ્યિક LPG પર આધાર રાખે છે.

જાણો કિંમતો કેમ વધી છે?

ઇન્ડિયન ઓઇલ કોર્પોરેશન (IOC) અનુસાર, આ સિલિન્ડરો કુલ LPG વપરાશનો ખૂબ જ નાનો ભાગ રજૂ કરે છે, લગભગ 1 ટકા, અને આંતરરાષ્ટ્રીય બજારના વલણોના આધારે તેમના ભાવ નિયમિતપણે સુધારવામાં આવે છે.

અન્ય ઇંધણના ભાવ સ્થિર રહ્યા

રાહતની વાત એ છે કે, 14.2 કિલો LPG સિલિન્ડરનો ભાવ યથાવત રહ્યો છે.

પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ પણ સ્થિર રહ્યા છે.

આશરે 80 ટકા પેટ્રોલિયમ ઉત્પાદનોના ભાવ યથાવત રહ્યા છે.

IOCએ જણાવ્યું હતું કે સામાન્ય જનતાને રાહત આપવા માટે, મુખ્ય ઇંધણના ભાવ સ્થિર રાખવામાં આવ્યા છે, જ્યારે ફેરફારો ફક્ત કેટલાક ઔદ્યોગિક અને ઓછા વપરાશના ઇંધણ માટે કરવામાં આવ્યા છે.

 

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

