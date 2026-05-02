ગેસ સિલિન્ડર સહિત પેટ્રોલ અને ડિઝલના ભાવમાં પણ આવી રહ્યો છે વધારો ? જાણો ક્યારે વધશે
Price Increase: આગામી દિવસોમાં LPG, પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં વધારો થઈ શકે છે. અહેવાલો અનુસાર, ઘરેલુ સિલિન્ડર, પેટ્રોલ અને ડીઝલ મોંઘા થઈ શકે છે. ઇન્ડિયા ટુડેના અહેવાલ મુજબ સરકાર ભાવ વધારો કરી શકે છે.
Price Increase: વૈશ્વિક પડકારો વચ્ચે, નજીકના ભવિષ્યમાં ઘરેલુ LPG સિલિન્ડરના ભાવમાં વધારો થઈ શકે છે. સરકારી સૂત્રોનું કહેવું છે કે ક્રૂડ ઓઇલના વધતા ભાવને કારણે, ભવિષ્યમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં પણ વધારો થઈ શકે છે. અહેવાલો અનુસાર, પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં 4 થી 5 રૂપિયાનો વધારો થઈ શકે છે. જો આવું થાય, તો ચાર વર્ષમાં પહેલીવાર પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં વધારો થઈ શકે છે.
LPG સિલિન્ડરના ભાવમાં પણ વધારો થવાની શક્યતા
અહેવાલો અનુસાર, ઘરેલુ LPG સિલિન્ડરના ભાવમાં પણ વધારો થવાની શક્યતા છે. સરકાર ઘરેલુ LPG સિલિન્ડરના ભાવમાં 40થી 50 રૂપિયાનો વધારો કરી શકે છે.
ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં વધારો તણાવમાં વધારો
પશ્ચિમ એશિયામાં ઉથલપાથલને કારણે ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ વધી રહ્યા છે. ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ પ્રતિ બેરલ 100 ડોલરથી ઉપર રહે છે, જેના કારણે તેલ કંપનીઓ પર નોંધપાત્ર દબાણ છે. તેલ કંપનીઓને રાહત આપવા માટે સરકારે ગયા મહિને ટેક્સ ઘટાડ્યા હતા.
5થી 7 દિવસમાં ભાવવધારો થવાની શક્યતા
ઇન્ડિયા ટુડેના અહેવાલ મુજબ, સરકાર આગામી 5થી 7 દિવસમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ અંગે નિર્ણય લે તેવી અપેક્ષા છે. હાલમાં, સરકારી લેવલે ભાવવધારા અંગે કોઈ ચર્ચા થઈ નથી. તેથી, લોકો હાલ રાહ જોઈ રહ્યા છે.
કોમર્શિયલ એલપીજી સિલિન્ડર વધુને વધુ મોંઘા થઈ શકે
સરકારે તાજેતરમાં કોમર્શિયલ એલપીજી સિલિન્ડરના ભાવમાં વધારો કર્યો છે. 1 મેના રોજ થયેલા વધારા બાદ, દિલ્હીમાં કોમર્શિયલ એલપીજી સિલિન્ડરનો ભાવ 3000 રૂપિયાને વટાવી ગયો છે. ભાવવધારાનો આ સતત ત્રીજો મહિનો છે. છેલ્લા 3 મહિનામાં, કોમર્શિયલ એલપીજી સિલિન્ડરના ભાવમાં 47 ટકાનો વધારો થયો છે.
કેટલીક કંપનીઓએ પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં પણ કર્યો વધારો
નાયરા અને શેલ ઇન્ડિયાએ તાજેતરમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં વધારો કર્યો છે. જો કે, સરકારી માલિકીની તેલ કંપનીઓએ તે સમયે પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં વધારો કર્યો ન હતો. જો કે, પ્રીમિયમ પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં વધારો થયો હતો. હાલમાં દિલ્હીમાં પ્રીમિયમ પેટ્રોલ 160 રૂપિયા પ્રતિ લિટર વેચાઈ રહ્યું છે.
Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી મીડિયા રિપોર્ટ્સ પર આધારિત છે. ઝી 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.
