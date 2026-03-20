આ મહિનાના પગારમાં આવશે બાકી એરિયરના પૈસા! કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ માટે મોંઘવારી ભથ્થા પર એક મોટી અપડેટ, જાણો
DA Hike: કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો માટે જાન્યુઆરી 2026થી ચૂકવવાપાત્ર મોંઘવારી ભથ્થા (DA)ની રાહ ટૂંક સમયમાં સમાપ્ત થઈ શકે છે. સરકાર આ સમયે જાહેરાત કરી શકે છે. ચાલો ગણતરી સાથે જાણીએ કે વધારો કેટલો થઈ શકે છે અને કેટલો પગાર હાથમાં આવી શકે છે.
Trending Photos
DA Hike: દેશના લાખો કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો માટે, 2026ના પહેલા છ મહિના માટે મોંઘવારી ભથ્થા (DA)ની રાહ વધુ લાંબી થઈ રહી છે. સામાન્ય રીતે હોળીની ઉજવણી દરમિયાન કરવામાં આવતી આ જાહેરાત આ વખતે મોડી પડી છે, જેના કારણે કર્મચારીઓમાં ઉત્સુકતા અને અટકળો વધી છે. તાજેતરના અહેવાલો અનુસાર, સરકાર માર્ચના છેલ્લા અઠવાડિયામાં અથવા એપ્રિલની શરૂઆતમાં ભથ્થામાં વધારાની સત્તાવાર જાહેરાત કરી શકે છે.
નવા દર જાન્યુઆરી 2026થી અમલમાં આવશે
જો કે જાહેરાત થોડા દિવસો મોડી પડી છે, પરંતુ નિયમો અનુસાર, નવા મોંઘવારી ભથ્થાને 1 જાન્યુઆરી, 2026થી અમલમાં મૂકવામાં આવશે. આનો અર્થ એ છે કે કર્મચારીઓને પાછલા મહિનાઓનું બાકીનું વેતન એક સાથે મળશે.
60%ને વટાવી શકે છે મોંઘવારી ભથ્થું
છેલ્લા 12 મહિનાના ઔદ્યોગિક કામદારો માટે ઓલ ઈન્ડિયા કન્ઝ્યુમર પ્રાઇસ ઇન્ડેક્સ (AICPI-IW) ડેટાનું વિશ્લેષણ કરતા, આ વખતે મોંઘવારી ભથ્થામાં 2%નો વધારો લગભગ નિશ્ચિત છે. આનાથી મોંઘવારી ભથ્થું 60% સુધી વધશે.
પગાર પર શું અસર પડશે?
ઉદાહરણ તરીકે, જો લેવલ 1 કર્મચારીનો મૂળ પગાર 18,000 રૂપિયા છે અને તેને 10,440 રૂપિયા 58 ટકા DA પર મળે છે, તો તેને 10,800 રૂપિયા 60 ટકા DA પર મળશે. આ 360 રૂપિયાનો સીધો વધારો હશે.
ખાતામાં પૈસા ક્યારે આવશે?
એક્સપર્ટ માને છે કે જો માર્ચના અંત સુધીમાં જાહેરાત કરવામાં આવે તો પણ, તેને લાગુ કરવાની વહીવટી પ્રક્રિયામાં સમય લાગશે. તેથી, વધેલો પગાર અને જાન્યુઆરીથી માર્ચ સુધીના ત્રણ મહિનાનો બાકી રહેલો પગાર એપ્રિલના પગારમાં જમા થવાની શક્યતા છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે