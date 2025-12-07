111 રૂપિયાનો છે શેર, 47 પર પહોંચ્યો GMP, રોકાણકારોને બમ્પર લિસ્ટિંગની જાગી આશા
IPO News: કંપનીના IPOનો ભાવ 111 રૂપિયા છે. કંપનીના શેર ગ્રે માર્કેટમાં 47 રૂપિયાના પ્રીમિયમ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યા છે. વર્તમાન ગ્રે માર્કેટ પ્રીમિયમના આધારે, શેર લગભગ 158 રૂપિયા પર લિસ્ટ થઈ શકે છે.
IPO News: વર્તમાન ગ્રે માર્કેટ પ્રીમિયમ (GMP) દ્વારા સૂચવ્યા મુજબ, મીશોના શેરનું બમ્પર લિસ્ટિંગ થવાની અપેક્ષા છે. મીશો(Meesho IPO)ના શેર બુધવાર, 10 ડિસેમ્બરના રોજ લિસ્ટ થશે. મીશોના IPOને રોકાણકારો તરફથી જબરદસ્ત પ્રતિસાદ મળ્યો છે, જેમાં કંપનીના IPO પર મૂકવામાં આવેલા અરજી કરતા 81 ગણો વધારે છે. મીશોના શેર ગ્રે માર્કેટમાં 42%થી વધુ પ્રીમિયમ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યા છે. કંપનીનો IPO 3 ડિસેમ્બરના રોજ બિડિંગ માટે ખુલ્યો હતો અને 5 ડિસેમ્બર સુધી ખુલ્લો રહ્યો હતો.
111 રૂપિયા શેરનો, GMP ₹47 પર પહોંચ્યો
મીશોના શેર(Meesho IPO)નો IPO ભાવ ₹111 છે. આ દરમિયાન, કંપનીના શેર ગ્રે માર્કેટમાં ₹47 ના પ્રીમિયમ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યા છે. વર્તમાન ગ્રે માર્કેટ પ્રીમિયમ (GMP)ના આધારે, મીશોના શેર લગભગ ₹158 માં લિસ્ટ થઈ શકે છે.
આનો અર્થ એ થયો કે IPO માં ફાળવવામાં આવેલા રોકાણકારો લિસ્ટિંગના દિવસે 42% થી વધુના ફાયદાની અપેક્ષા રાખી શકે છે. મીશોના શેર બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ (BSE) અને નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ (NSE) પર લિસ્ટ થશે. મીશોના પબ્લિક ઇશ્યૂનું કુલ કદ ₹5,421.20 કરોડ હોવાનો અંદાજ છે.
81 ગણાથી વધુ IPO સબસ્ક્રાઇબ થયો
મીશોનો IPO(Meesho IPO) કુલ 81.76 ગણો સબસ્ક્રાઇબ થયો હતો. કંપનીના IPOમાં સામાન્ય રોકાણકાર ક્વોટા 19.89 ગણો સબસ્ક્રાઇબ થયો હતો. તે જ સમયે, બિન-સંસ્થાકીય રોકાણકારો શ્રેણી 39.85 ગણો સબસ્ક્રાઇબ થઈ હતી, જ્યારે લાયક સંસ્થાકીય ખરીદદારો (QIB) શ્રેણીને 123.34 ગણો સબસ્ક્રિપ્શન મળ્યું હતું.
મીશોના IPO(Meesho IPO)માં, સામાન્ય રોકાણકારો ઓછામાં ઓછા 1 લોટ અને વધુમાં વધુ 13 લોટ માટે અરજી કરી શકતા હતા. મીશો 2015માં લોન્ચ કરવામાં આવી હતી. મીશો લિમિટેડ એક બહુપક્ષીય ટેકનોલોજી પ્લેટફોર્મ છે, જે ગ્રાહકો, વેચાણકર્તાઓ, લોજિસ્ટિક્સ ભાગીદારો અને સામગ્રી નિર્માતાઓને જોડે છે. કંપની મીશો બ્રાન્ડ નામ હેઠળ તેના ઈ-કોમર્સ માર્કેટપ્લેસનું સંચાલન કરે છે.
