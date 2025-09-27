8th Pay Commission: આઠમા પગાર પંચનું આવી ગયું સૌથી સરળ ફોર્મ્યુલા, 60,000 રૂપિયા કમાતા લોકોના પગારમાં કેટલો વધારો થશે?
8th Pay Commission: કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ જેની લાબા સમયથી રાહ જોઈ રહ્યા છે, તે 8માં પગાર પંચ પર નવી અપડેટ સામે આવી છે અને કર્મચારીઓના પગારમાં આટલો ફિટમેન્ટ ફેક્ટરનો સમાવેશ કરવામાં આવે તો નવુ પગાર ધોરણ શું હોય શકે તે ચાલો જાણીએ.
8th Pay Commission: કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ 8મા પગાર પંચની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે. સૌથી મોટી મૂંઝવણ પગાર નિર્ધારણ ફોર્મ્યુલા અંગે છે. શું આ ફોર્મ્યુલા નવી હશે, કે પછી 7મા પગાર પંચની જેમ જ પે મેટ્રિક્સ (8મું પગાર પંચ)નો ઉપયોગ કરવામાં આવશે? અને ફિટમેન્ટ ફેક્ટર વિશે શું? તે શું હશે? આ ટેકનિકલ શંકાઓ વચ્ચે, દરેક વ્યક્તિ જાણવા માંગે છે કે 8મા પગાર પંચ હેઠળ તેમના પગારમાં કેટલો વધારો થશે. સરકારી વર્તુળોમાં ચર્ચાઓ સૂચવે છે કે આ વખતે પગાર નિર્ધારણ ફોર્મ્યુલા નવું નહીં હોય, પરંતુ 7મા પગાર પંચની જેમ જ, નવા ફિટમેન્ટ ફેક્ટર સાથે, પગાર મેટ્રિક્સનો આધાર તરીકે ઉપયોગ કરવામાં આવશે.
આ જ માળખું લાગુ કરી શકે છે
7મા પગાર પંચના પગાર મેટ્રિક્સમાં 18 સ્તરો છે. તે એકદમ સરળ છે અને તેની ગણતરીઓ સમજવામાં સરળ છે. તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યું હતું કે જૂના પગાર બેન્ડ અને ગ્રેડ પે સમજવામાં મુશ્કેલી ન પડે. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે સરકાર નવા 8મા પગાર પંચમાં પણ આ જ માળખું લાગુ કરી શકે છે.
7મા પગાર પંચનો પગાર મેટ્રિક્સ સૂત્ર પર આધારિત છે. આ સૂત્ર કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીને તેમની મૂળભૂત જરૂરિયાતો પૂરી કરવા માટે મળતો લઘુત્તમ પગાર દર્શાવે છે. લઘુત્તમ પગાર અને પગાર મેટ્રિક્સ આ આધારે નક્કી થાય છે.
તમારા પગારમાં કેટલો વધારો થશે?
વર્તમાન સિસ્ટમ હેઠળ, લઘુત્તમ મૂળભૂત પગાર 18,000 રૂપિયા છે. ચર્ચા થઈ રહેલ સંભવિત ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 1.92 છે, અને તેના આધારે, નવો મૂળભૂત પગાર 18,000 રૂપિયા × 1.92, અથવા 34,560 રૂપિયા હશે. આનો અર્થ એ છે કે ફક્ત મૂળભૂત પગારમાં 16,500 રૂપિયાથી વધુનો વધારો થશે. આ મૂળભૂત પગારમાં DA, HRA અને અન્ય ભથ્થાં ઉમેરવામાં આવશે, જેનો અર્થ છે કે પગારમાં નોંધપાત્ર વધારો થશે.
હવે, આના આધારે, ચાલો ગણતરી કરીએ કે 60,000 રૂપિયાના મૂળભૂત પગાર ધરાવતા લોકોના પગારમાં કેટલો વધારો થશે. શક્ય છે કે ગ્રુપ B ગેઝેટેડ અધિકારીનો પગાર 60,000 રૂપિયાની આસપાસ હશે.
- મૂળભૂત પગાર: 60,000 રૂપિયા
- સંભવિત ફિટમેન્ટ ફેક્ટર: 1.92
- નવો મૂળભૂત પગાર: 1,15,200 રૂપિયા
- DA (55%) – રૂ. 63,360
- HRA (મેટ્રો સિટી - 27%) - રૂ. 31,104
કુલ – રૂ. 2,09,664. આમાં અન્ય ભથ્થાં પણ ઉમેરવામાં આવશે. આનો અર્થ એ થયો કે એ વાત ચોક્કસ છે કે ગ્રુપ-બીના કોઈપણ ગેઝેટેડ અધિકારી કે જેમનો મૂળ પગાર હાલમાં 60,000 રૂપિયા છે, એટલે કે પગાર 1.10 લાખ રૂપિયાની આસપાસ છે, 8મા પગાર પંચમાં તેમનો પગાર 2.10 લાખ રૂપિયાથી વધુ હોઈ શકે છે.
8મા પગાર પંચનો લાભ ક્યારે મળશે?
8મા પગાર પંચની હજુ સુધી ઔપચારિક રચના કરવામાં આવી નથી. એવી અપેક્ષા છે કે તે આગામી વર્ષથી એટલે કે 2026 થી લાગુ થશે. કેન્દ્રીય કર્મચારીઓને આશા છે કે કેન્દ્ર સરકાર આ વર્ષના અંત સુધીમાં જાહેરનામું બહાર પાડશે. આ કિસ્સામાં, તેમને 1 જાન્યુઆરી, 2026થી નવો પગાર અને બાકી રકમ બંને મળી શકે છે.
કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ માટે અકસ્માત વીમા મર્યાદા વધારવાનો પણ વિચાર કરવામાં આવી રહ્યો છે. આ વખતે કેટલાક પગાર સ્તરોને મર્જ કરવાની પણ ચર્ચા થઈ રહી છે. જો આવું થાય, તો વર્તમાન 18 કરતા ઓછા સ્તરો હશે. જો આવું થાય, તો પ્રમોશન માટે આટલી લાંબી રાહ જોવી પડશે નહીં.
