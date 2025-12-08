Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝBusiness

અનિલ અંબાણીની કંપનીના આ સ્ટોકની હાલત થઈ ખરાબ, કિંમત ઘટીને 35 રૂપિયા પર આવી

Anil Ambani Company: અનિલ અંબાણીની કંપનીના આ શેરમાં આજે તીવ્ર ઘટાડો જોવા મળ્યો. સોમવારે અને 08 ડિસેમ્બરના રોજ શેર લગભગ 6.4% ઘટીને 35.28 રૂપિયા થયો. ઘટાડાની સાથે ટ્રેડિંગ વોલ્યુમ પણ ઊંચું હતું.

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Dec 08, 2025, 09:03 PM IST

Trending Photos

અનિલ અંબાણીની કંપનીના આ સ્ટોકની હાલત થઈ ખરાબ, કિંમત ઘટીને 35 રૂપિયા પર આવી

Anil Ambani Company: કંપનીનું લગભગ 40 મિલિયન શેરનું ટ્રેડિંગ થયું હતું, જે કંપનીના સાપ્તાહિક સરેરાશ 20 મિલિયન ટ્રેડિંગ વોલ્યુમ કરતાં બમણું છે. આ તીવ્ર ઘટાડો એ સમાચાર પછી આવ્યો છે કે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED)એ રિલાયન્સ પાવર અને અન્ય 10 લોકો સામે મની લોન્ડરિંગ કેસમાં ચાર્જશીટ દાખલ કરી છે.

વિગતો શું છે?

Add Zee News as a Preferred Source

એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) અનુસાર, આ કેસ સોલાર એનર્જી કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (SECI) તરફથી ટેન્ડર મેળવવા માટે સબમિટ કરવામાં આવેલી ₹68.2 કરોડની કથિત છેતરપિંડીવાળી બેંક ગેરંટી સાથે સંબંધિત છે. ચાર્જશીટમાં કંપનીના ભૂતપૂર્વ સીએફઓ અશોક કુમાર પાલ, રિલાયન્સ પાવરની બે પેટાકંપનીઓ - રિલાયન્સ નુ બેઝ લિમિટેડ અને રોઝા પાવર સપ્લાય કંપની લિમિટેડ - ગ્રુપ એક્ઝિક્યુટિવ પુનીત નરેન્દ્ર ગર્ગ અને ટ્રેડ ફાઇનાન્સ કન્સલ્ટન્ટ અમર નાથ દત્તાનું નામ છે. 

બાયોથેન કેમિકલ્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, રવિન્દર પાલ સિંહ ચઢ્ઢા અને મનોજ ભૈયાસાહેબ પોંગડેનું પણ આરોપી તરીકે નામ છે. અગાઉ દાખલ કરાયેલી પહેલી ચાર્જશીટમાં ઓડિશા સ્થિત "શેલ કંપની" બિસ્વાલ ટ્રેડલિંક પ્રાઇવેટ લિમિટેડ અને તેના એમડી, પથા સારથી બિસ્વાલનું નામ હતું.

કંપનીએ નિવેદન જાહેર કર્યું

રાજીનામા અને આરોપો વચ્ચે, રિલાયન્સ પાવરે એક સ્પષ્ટતા પણ જાહેર કરી છે. કંપનીએ જણાવ્યું હતું કે તેની પેટાકંપનીઓ અને કર્મચારીઓ "પ્રામાણિકપણે કામ કરી રહ્યા હતા અને ત્રીજા પક્ષ દ્વારા કરવામાં આવેલી છેતરપિંડીનો ભોગ બન્યા હતા. 

કંપનીએ જણાવ્યું હતું કે ED દ્વારા લગાવવામાં આવેલા આરોપોનું હજુ સુધી કોર્ટમાં પરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું નથી અને કંપનીને કોર્ટ સમક્ષ પોતાનો કેસ રજૂ કરવાની પૂરતી તક મળશે. તેથી, કંપનીએ સ્પષ્ટતા કરી હતી કે આ ચાર્જશીટ તેના વ્યવસાયને અસર કરશે નહીં અને કંપની સામાન્ય રીતે કામગીરી ચાલુ રાખશે.

કંપનીના શેરની સ્થિતિ

શેરના પ્રદર્શનની વાત કરીએ તો, રિલાયન્સ પાવરના છેલ્લા કેટલાક મહિના પડકારજનક રહ્યા છે. એક મહિનામાં શેર 10%, ત્રણ મહિનામાં 23% અને છ મહિનામાં 43% ઘટ્યો છે. વર્ષની શરૂઆતથી (YTD) પણ આ શેર 21% ઘટ્યો છે. જોકે, લાંબા ગાળે આ શેર એક સમયે બહુવિધ બજારમાં હતો, જે બે વર્ષમાં 48%, ત્રણ વર્ષમાં 125% અને પાંચ વર્ષમાં 846% નો પ્રભાવશાળી લાભ મેળવ્યો. બપોરે 2 વાગ્યાની આસપાસ, આ શેર 5.94% ઘટીને ₹35.45 પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો હતો.

Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Reliance Power shareAnil AmbaniReliance Power Share PriceGujarati NewsBusiness Newsbusiness news in gujaratistock conditionprice fallen

Trending news