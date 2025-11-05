શેરબજારમાં મંદીનો આવ્યો અંત! સેન્સેક્સ 100000 ને વટાવી જશે, મોર્ગન સ્ટેનલીની મોટી ભવિષ્યવાણી
Sensex Prediction: મોર્ગન સ્ટેનલીના મતે, GDPના હિસ્સા તરીકે ભારતની તેલ પરની નિર્ભરતા ઘટી રહી છે. નિકાસ, ખાસ કરીને સેવાઓનો હિસ્સો, ઝડપથી વધી રહ્યો છે, અને નાણાકીય શિસ્ત જળવાઈ રહી છે.
Sensex Prediction: વૈશ્વિક નાણાકીય દિગ્ગજ મોર્ગન સ્ટેનલી(Morgan Stanley)એ જણાવ્યું છે કે ભારતીય શેરબજારમાં તાજેતરમાં થયેલો સુધારો હવે સમાપ્ત થઈ ગયો છે. તેમના મતે, ભારતના બજારે અન્ય ઉભરતા બજારો (Emerging Markets - EMs)ને નબળો દેખાવ કર્યો તે કારણો હવે ઉલટાવી રહ્યા છે.
ત્રણ સંભવિત આઉટલુક
મોર્ગન સ્ટેનલીએ સેન્સેક્સ માટે ત્રણ સંભવિત દૃશ્યો રજૂ કર્યા છે.
1. બુલ કેસ - 30% સંભાવના
સેન્સેક્સ 100,000 પોઈન્ટ (જૂન 2026 સુધીમાં) સુધી પહોંચી શકે છે.
2. બેઝ કેસ - 50% સંભાવના
સેન્સેક્સ 89,000 પોઈન્ટની આસપાસ પહોંચી શકે છે, જે વર્તમાન સ્તરોથી આશરે 6.6% નો વધારો દર્શાવે છે.
3. બેર કેસ - 20% સંભાવના
સેન્સેક્સ 70,000 પોઈન્ટ સુધી ઘટી શકે છે, જે વર્તમાન સ્તરોથી લગભગ 16% નો ઘટાડો છે.
મોર્ગન સ્ટેનલી પાસે આ 10 મનપસંદ શેરો છે.
રિપોર્ટમાં મોર્ગન સ્ટેનલી જે શેરો પર સૌથી વધુ વિશ્વાસ ધરાવે છે તેમાં નીચેની કંપનીઓનો સમાવેશ થાય છે,
1. મારુતિ સુઝુકી
2. ટ્રેન્ટ
3. ટાઇટન કંપની
4. વરુણ બેવરેજીસ
5. રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ (RIL)
6. બજાજ ફાઇનાન્સ
7. ICICI બેંક
8. લાર્સન એન્ડ ટુબ્રો (L&T)
9. અલ્ટ્રાટેક સિમેન્ટ
10. કોફોર્જ
ભારતીય બજાર પરિવર્તન
મોર્ગન સ્ટેનલી માને છે કે ભારતીય શેરબજાર હવે એક નવા તબક્કામાં પ્રવેશી રહ્યું છે જ્યાં મેક્રોઇકોનોમિક પરિબળો મુખ્ય ભૂમિકા ભજવશે અને સ્ટોક-પિકિંગ ઓછું મહત્વનું બનશે. રિપોર્ટના લેખકો, રિધમ દેસાઈ અને નયનત પારેખ, લખે છે કે ભારતનું વિકાસ ચક્ર હવે ઝડપી બનવાનું છે.
વૃદ્ધિ શા માટે ઝડપી બનશે?
મોર્ગન સ્ટેનલી કહે છે કે ભારતીય રિઝર્વ બેંક (RBI) અને સરકાર સંયુક્ત રીતે રિફ્લેશન પ્રયાસ કરી રહ્યા છે - અર્થતંત્રને પુનર્જીવિત કરવા માટે લેવામાં આવતા પગલાંઓની શ્રેણી આ વધારો દર્શાવે છે. આમાં વ્યાજ દરમાં ઘટાડો, રોકડ અનામત ગુણોત્તર (CRR)માં ઘટાડો, બેંકિંગ નિયમોમાં સરળતા, સિસ્ટમમાં પ્રવાહિતા વધારવી, સરકારી મૂડી ખર્ચ (કેપેક્સ)નું અગાઉથી વિતરણ અને ₹1.5 લાખ કરોડ સુધીના GST દરમાં ઘટાડો શામેલ છે.
વધુમાં, ચીન સાથેના સંબંધોમાં સુધારો અને ભારત-યુએસ વેપાર સોદાની શક્યતાને પણ બજાર માટે સકારાત્મક સંકેતો માનવામાં આવી રહ્યા છે. રિપોર્ટ અનુસાર, કોવિડ પછીનો હોકીશ મેક્રો સેટઅપ હવે ધીમે ધીમે ખતમ થઈ રહ્યો છે, અને ઓક્ટોબરમાં સંબંધિત મૂલ્યાંકનમાં સુધારો થયા પછી બજાર કદાચ તળિયે પહોંચી ગયું છે.
ભારતીય અર્થતંત્રનું મજબૂત માળખું
મોર્ગન સ્ટેનલીના મતે, GDPમાં ભારતની તેલ પરની નિર્ભરતા ઘટી રહી છે. નિકાસ, ખાસ કરીને સેવાઓનો હિસ્સો, ઝડપથી વધી રહ્યો છે, અને રાજકોષીય શિસ્ત જળવાઈ રહી છે. આ પરિબળો દેશમાં બચત અસંતુલનને ઘટાડી રહ્યા છે, જે લાંબા ગાળે વાસ્તવિક વ્યાજ દરો નીચા રાખશે. અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે પુરવઠા-બાજુ અને નીતિ સ્થિરતા ફુગાવાની અસ્થિરતાને પણ ઘટાડશે, જેનાથી વ્યાજ દર અને વૃદ્ધિ દર બંનેમાં સ્થિરતા જળવાઈ રહેશે.
વિદેશી રોકાણકારોની ભૂમિકા
અહેવાલ મુજબ, વિદેશી પોર્ટફોલિયો રોકાણકારો (FPI) ની સ્થિતિ નીચા સ્તરે રહે છે. તેમને ફરીથી સક્રિય કરવા માટે, કાં તો ભારતીય વૃદ્ધિમાં વધારો કરવો પડશે અથવા અન્ય વૈશ્વિક બજારોમાં તેજી બંધ કરવી પડશે.
