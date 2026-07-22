/શેરબજાર દિવસ-રાત ખુલ્લું રહેશે... ટ્રેડિંગ 24 કલાક ચાલશે, રોકાણકારોમાં ભારે ઉત્સાહ!

Trading in 24 Hours: દુનિયા બદલાઈ રહી છે, દરરોજ કંઈક નવું થઈ રહ્યું છે, અને શેરબજારમાં પણ પરિવર્તન આવી રહ્યું છે. હવે, શેરબજાર 24 કલાક ખુલ્લું રહેશે, જેનો અર્થ છે કે લોકો દિવસ અને રાત વેપાર કરી શકશે. આ પહેલ હાલમાં UKમાં શરૂ કરવામાં આવી રહી છે.
ખરેખર, લંડન સ્ટોક એક્સચેન્જ (LSE)એ વૈશ્વિક નાણાકીય બજારોમાં ડિજિટલ અને AIના આ યુગમાં ટ્રેડિંગને એક નવું પરિમાણ આપવા માટે 'લંડન સ્ટોક એક્સચેન્જ 24' લોન્ચ કરવાની જાહેરાત કરી છે. આ નવું ટ્રેડિંગ પ્લેટફોર્મ અઠવાડિયાના પાંચ દિવસ, દિવસમાં લગભગ 24 કલાક સતત ટ્રેડિંગની મંજૂરી આપશે.
'LSE 24'નો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય વૈશ્વિક રોકાણકારોને મુખ્ય બજાર ઘટનાઓ પર ઝડપથી પ્રતિક્રિયા આપવા, વિવિધ સમય ઝોનમાં પ્રવાહિતા મેળવવા અને જોખમ વ્યવસ્થાપનમાં સુધારો કરવાનો છે.
LSE 24 માટે સમય
LSE 24 માટે ટ્રેડિંગ કલાકો સોમવારથી શુક્રવાર સુધી સાંજે 6:00થી 7:50 સવાર સુધી કાર્યરત રહેશે, દૈનિક બંધ પ્રક્રિયા માટે સાંજે 6:00થી સાંજે 6:30 વાગ્યા વચ્ચે 30 મિનિટનો વિરામ રહેશે.
લંડન સ્ટોક એક્સચેન્જનું મુખ્ય બજાર તેના પરંપરાગત કલાકો (સવારે 8:00 થી સાંજે 4:30 વાગ્યા સુધી) હંમેશની જેમ કાર્યરત રહેશે. LSE 24 સ્વતંત્ર રીતે કાર્ય કરશે.
માહિતી અનુસાર, ગ્રાહક પરીક્ષણ 2026ના અંત સુધીમાં શરૂ થશે. નિયમનકારી મંજૂરી પછી, LSE 24 2027ના પહેલા ભાગમાં એક્સચેન્જ-ટ્રેડેડ પ્રોડક્ટ્સ (ETPs) સાથે સત્તાવાર રીતે લોન્ચ કરશે. લંડન પહેલેથી જ ETPs માટે એક મુખ્ય વૈશ્વિક કેન્દ્ર છે.
AI-આધારિત ટ્રેડિંગ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો
ETPs પછી, આગામી તબક્કામાં પ્લેટફોર્મ પર ઇક્વિટી ટ્રેડિંગ પણ રજૂ કરવામાં આવશે. LSE 24 આગામી પેઢીના એજન્ટ-આધારિત અને સ્વચાલિત ટ્રેડિંગ સિસ્ટમ્સને સુરક્ષિત કનેક્ટિવિટી પ્રદાન કરશે. આ પ્લેટફોર્મ ઓર્ડર મેનેજમેન્ટ, માર્કેટ ડેટા અને એક્ઝિક્યુશન પ્રક્રિયાઓને વધુ સીમલેસ અને ઓટોમેટેડ બનાવશે. વધુમાં, તે LSEGની ડિજિટલ સિક્યોરિટીઝ ડિપોઝિટરી સાથે સંકલિત થશે, જે ડિજિટલ સિક્યોરિટીઝના સેટલમેન્ટ અને મેનેજમેન્ટને સરળ બનાવશે.
LSEના ચીફ એક્ઝિક્યુટિવ ઓફિસર જુલિયા હોગેટના જણાવ્યા અનુસાર, LSE 24 રોકાણકારોને પરંપરાગત ટ્રેડિંગ કલાકોથી આગળ વધીને વધુ સુગમતા અને પ્રવાહિતા પ્રદાન કરશે. આ પગલું ડિજિટલ અને વૈશ્વિક નાણાકીય બજારો માટે અગ્રણી હબ તરીકે લંડનની સ્થિતિને વધુ મજબૂત બનાવશે.
Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.