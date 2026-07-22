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શેરબજાર દિવસ-રાત ખુલ્લું રહેશે... ટ્રેડિંગ 24 કલાક ચાલશે, રોકાણકારોમાં ભારે ઉત્સાહ!

Trading in 24 Hours: આ નવું ટ્રેડિંગ પ્લેટફોર્મ અઠવાડિયાના પાંચ દિવસ, દિવસમાં લગભગ 24 કલાક સતત ટ્રેડિંગની મંજૂરી આપશે. LSE 24 આગામી પેઢીના એજન્ટ-આધારિત અને સ્વચાલિત ટ્રેડિંગ સિસ્ટમ્સ માટે સુરક્ષિત કનેક્ટિવિટી પ્રદાન કરશે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 22, 2026, 02:28 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 02:28 PM IST
શેરબજાર દિવસ-રાત ખુલ્લું રહેશે... ટ્રેડિંગ 24 કલાક ચાલશે, રોકાણકારોમાં ભારે ઉત્સાહ!

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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