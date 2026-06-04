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બિગ બજારની કહાની, 3 સ્ટોર્સથી શરૂઆત, કઈ રીતે અર્શથી ફર્શ પર પહોંચ્યા રિટેલ કિંગ કિશોર બિયાણી

કિશોર બિયાણીએ ફ્યૂચર રિટેલ દ્વારા રિટેલ કારોબારનું એક સામ્રાજ્ય ઉભું કર્યું હતું, પરંતુ જે રીતે તેમણે ફ્યૂચર રિટેલને ફર્શથી અર્શ સુધી પહોંચાડ્યું. તે રીતે હવે કંપની અર્શથી ફર્શ સુધી પહોંચી ગઈ હતી.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 04, 2026, 11:56 AM IST|Updated: Jun 04, 2026, 12:05 PM IST
બિગ બજારની કહાની, 3 સ્ટોર્સથી શરૂઆત, કઈ રીતે અર્શથી ફર્શ પર પહોંચ્યા રિટેલ કિંગ કિશોર બિયાણી

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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3 સ્ટોર્સથી શરૂઆત, કઈ રીતે અર્શથી ફર્શ પર પહોંચ્યા રિટેલ કિંગ કિશોર બિયાણી
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