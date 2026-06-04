/બિગ બજારની કહાની, 3 સ્ટોર્સથી શરૂઆત, કઈ રીતે અર્શથી ફર્શ પર પહોંચ્યા રિટેલ કિંગ કિશોર બિયાણી

ત્યારે ઓનલાઈન શોપિંગનું કલ્ચર નહોતું, મોલ પણ ઓછા હતા. આ તે સમય હતો જ્યારે એક છતની નીચે ખરીદી માટે બિગ બજાર જ એકમાત્ર વિકલ્પ હતો. તેમાં લોકોની ભીડ જોવા મળતી હતી, 'સૌથી સસ્તો, સૌથી સારો' આ પંચલાઇન દ્વારા કંપની દેશના ઘર-ઘર સુધી પહોંચી ગઈ. પરંતુ એક સમય એવો આવ્યો જ્યારે બિગ બજાર ચલાવનારી કંપની કંગાળ બની ગઈ હતી. આખરે આટલી જાણીતી બ્રાન્ડ કઈ રીતે આ સ્થિતિમાં પહોંચી, આવો સમજીએ..
સૌથી પહેલા કંપનીના માલિક વિશે જાણીએ. તેનું નામ કિશોર બિયાણી છે. એક દાયકા પહેલા તેમનું નામ રિટેલ કિંગ તરીકે જાણીતું હતું. બિયાણીએ ફ્યૂચર રિટેલ દ્વારા રિટેલ કારોબારનું એક સામ્રાજ્ય ઉભું કર્યું હતું, પરંતુ જે રીતે તેમણે ફ્યૂચર રિટેલને ફર્શથી અર્શ ઉપર પહોંચાડ્યું. તે રીતે હવે કંપની અર્શથી ફર્શ પર પહોંચી ગઈ હતી.
કઈ રીતે થઈ શરૂઆત
હકીકતમાં Big Bazzar ફ્યૂચર રિટેલની ફ્લેગશિપ બ્રાન્ડ છે. પરંતુ તેવું નથી કે રાતોરાત આટલું મોટું નામ બની ગયું. તેને શરૂ થવાની કહાની ખુબ જૂની છે. 1987મા Manz Wear Private Limited નામથી કંપનીની શરૂઆત થઈ હતી. 1991મા કંપનીનું નામ બદલી Pantaloon Fashion (india) limited કરી દેવામાં આવ્યું. 1992મા કંપનીનો આઈપીઓ આવ્યો હતો. 1994મા Pantaloon Shoppe ના નામથી દેશભરમાં એક્સક્લુઝિવ મેન્સવેર સ્ટોરની શરૂઆત થઈ. કંપનીએ દેશમાં મલ્ટી-બ્રાન્ડ રિટેલ સ્ટોર દ્વારા બ્રાન્ડેડ કપડાનું વેચાણ શરૂ કર્યું.
પેન્ટાલૂન રિટેલે 2001મા માત્ર 22 દિવસની અંદર કોલકત્તા, બેંગલુરૂ અને હૈદરાબાદમાં ત્રણ બિજ બજાર સ્ટોર્સની શરૂઆત કરી. 2002મા ફૂડ બજાર સુપરમાર્કેટ ચેનની શરૂઆત થઈ. ત્યારબાદ 2003મા બિગ બજારે નાગપુરમાં સ્ટોર ઓપન કરી ટીયર-2 શહેરમાં પ્રવેશ કર્યો હતો. 2007મા કંપનીએ કાનપુરમાં પોતાના 50મા સ્ટોરની શરૂઆત કરી હતી. ત્યારબાદ અનેક શહેરોમાં બિગ બજારના સ્ટોર શરૂ થયા અને લોકોની ભીડ ઉમટવા લાગી હતી.
રિલાયન્સ સાથે ડીલ તૂટવાથી ભારે નુકસાન
વર્ષ 2019ના ફોર્બ્સના ધનવાનોના લિસ્ટમાં કિશોર બિયાણી 80મા ક્રમે હતા. 2019 પહેલા તેમનો કારોબાર ઝડપથી ફેલાઈ રહ્યો હતો. કિશોર બિયાણીનું ફ્યૂચર ગ્રુપ છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી નાણાકીય સંકટનો સામનો કરી રહ્યું હતું. આ ત્યારે થયું જ્યારે ફ્યૂચર રિટેલ લીધેલી લોનની ચુકવણી કરવામાં નિષ્ફળ રહી. ત્યારબાદ બેંકોએ કંપનીના ગિરવે રાખેલા શેરને જપ્ત કરી લીધા. ત્યારબાદ લોન ઉતારવા માટે કિશોર બિાણીએ રિલાયન્સ રિટેલ એન્ડ ફેશનલ લાઇફસ્ટાઇલ લિમિટેડ સાથે 24713 કરોડ રૂપિયામાં એક સોદો કર્યો, જેમાં ફ્યૂચર રિટેલને વેચવાનો નિર્ણય થયો. પરંતુ એમેઝોનના વિરોધને કારણે આ સોદો કાયદાકીય અડચણમાં ફસાયો. ત્યારબાદ રિલાયન્સ સોદામાંથી પાછળ હટી અને કિશોર બિયાણી કંપનીની લોન ન ચુકવી શકવાને લીધે નાદાર જાહેર થયા.
હકીકતમાં સાડીઓના કારોબારથી બિગ બજાર સુધી સફર કરનાર મારવાડી પરિવારમાં જન્મેલા કિશોર બિયાણીએ 1987મા પેન્ટાલૂનની શરૂઆત કરી હતી. પૈસાની અછતને કારણે તેમણે આ કારોબારને વર્ષ 2012મા આદિત્ય બિરલા ગ્રુપને વેચી દીધો હતો. પેન્ટાલૂન અને બિગ બજારની શરૂઆત બિયાણીએ કોલકત્તાથી કરી હતી.
કિશોર બિયાણી વિશે
કિશોર બિયાણી મુંબઈની એચ. આર કોલેજના વિદ્યાર્થી રહ્યાં છે. તેમની કારોબારી યાત્રા મુંબઈમાં 1980મા સ્ટોન વોશ ડેનિમ ફેબ્રિકના વેચાણથી શરૂ થઈ હતી. કિશોર બિયાણીનું સપનું દરેક સુધી પોતાના ખુદના લેબલની પ્રોડક્ટ પહોંચાડવાનું હતું, અને કેટલીક હદ સુધી તેઓ તેમાં સફળ પણ રહ્યાં. માત્ર 26 વર્ષની ઉંમરમાં કિશોર બિયાણીએ પેન્ટાલૂનની શરૂઆત કરી હતી. બિયાણીનો જન્મ વર્ષ 9 ઓગસ્ટ 1961મા મુંબઈમાં એક કપડા વેપારી પરિવારને ત્યાં થયો હતો.
કિશોર બિયાણી માટે 2019નું વર્ષ સંકટનું વર્ષ રહ્યું હતું. ત્યારબાદ કોરોનાને કારણે સંકટમાં વધારો થઈ ગયો હતો. સતત વધી રહેલા દેવાને કારણે રેટિંગ એજન્સીઓએ પણ તેમનું રેટિંગ ઘટાડી દીધું હતું. જેનાથી ફ્યૂચર રિટેલના શેરમાં કડાકો થયો હતો. એક અનુમાન પ્રમાણે 2020 સુધી ફ્યૂચર ગ્રુપના બિગ બજાર, ઈઝીડે અને FBBના કુલ 1800થી વધુ સ્ટોર્સ હતા, જે દેશના 420 શહેરોમાં ફેલાયેલા હતા.