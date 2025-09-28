82 દિવસથી સતત લાગી રહી છે અપર સર્કિટ, 116 પર પહોંચ્યો શેર, 400%નો વધારો
Small Cap stock: નબળા બજાર સેન્ટિમેન્ટ છતાં, આ શેરમાં તેજી ચાલુ છે. માત્ર એક મહિનામાં, તેમાં લગભગ 51%નો ઉછાળો આવ્યો છે, જ્યારે છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં, તેમાં લગભગ 400%નો ઉછાળો આવ્યો છે, જેનાથી રોકાણકારોની સંપત્તિમાં અનેકગણો વધારો થયો છે.
Small Cap stock: સ્મોલ-કેપ મલ્ટિબેગર સ્ટોક સેમ્પ્રે ન્યુટ્રિશન્સ (Sampre Nutritions)ના શેર શુક્રવાર, 26 સપ્ટેમ્બરના રોજ 2% વધીને 116.58 રૂપિયા થયા. તે સતત 82મા દિવસે અપર સર્કિટ પર પહોંચ્યો છે. નબળા બજાર સેન્ટિમેન્ટ છતાં, આ શેરમાં તેજી ચાલુ છે. માત્ર એક મહિનામાં, તેમાં લગભગ 51%નો ઉછાળો આવ્યો છે, જ્યારે છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં, તેમાં લગભગ 400%નો ઉછાળો આવ્યો છે, જેનાથી રોકાણકારોની સંપત્તિમાં અનેકગણો વધારો થયો છે.
શેર ફાળવણીને કારણે વધારો
કંપનીના શેરમાં તાજેતરની તેજી તેના ઇક્વિટી શેર ફાળવણીને કારણે છે. કંપનીએ સ્ટોક એક્સચેન્જને જાણ કરી કે તેણે પ્રેફરન્શિયલ ધોરણે જાહેર કરાયેલા વોરંટના રૂપાંતરને પગલે, પ્રતિ શેર 10 રૂપિયાના ભાવે 290,000 ઇક્વિટી શેર ફાળવ્યા છે.
કંપનીએ એક્સચેન્જ ફાઇલિંગમાં જણાવ્યું હતું કે, અમે તમને જણાવવા માંગીએ છીએ કે ડિરેક્ટર બોર્ડે 25 સપ્ટેમ્બર, 2025ના રોજ યોજાયેલી તેની બેઠકમાં, ખાસ ઠરાવ દ્વારા અને BSEની મંજૂરીથી પ્રેફરન્શિયલ ધોરણે જાહેર કરાયેલા વોરંટના રૂપાંતર પર, 10 રૂપિયા પ્રતિ શેરના ભાવે 290,000 ઇક્વિટી શેર ફાળવ્યા હતા.
1.31 કરોડ રૂપિયા મૂડી એકત્ર કરી
ફાઇલિંગ મુજબ, ફાળવણી રોકડમાં કરવામાં આવી હતી, જેની કિંમત 60.50 રૂપિયા પ્રતિ વોરંટ નક્કી કરવામાં આવી હતી. કંપનીને બાકીના 45,375 રૂપિયા (રકમના 75%) પ્રતિ વોરંટ પ્રાપ્ત થયા, જેનાથી કુલ ₹1,31,58,750 એકત્ર થયા. આ ફાળવણી પછી, કંપનીની ચૂકવેલ ઇક્વિટી શેર મૂડી ₹21,55,68,550 થી વધીને ₹21,84,68,550 થઈ ગઈ છે. ઇક્વિટી શેરની સંખ્યા પણ 2,15,56,855થી વધીને 2,18,46,855 થઈ ગઈ છે.
મલ્ટિબેગર સ્ટોક સાબિત થયો
કંપનીએ જણાવ્યું હતું કે, ઉપરોક્ત ફાળવણીના પરિણામે, કંપનીની પેઇડ-અપ ઇક્વિટી મૂડી ₹21.55 કરોડથી વધીને ₹21.84 કરોડ થઈ ગઈ છે. સતત અપર સર્કિટ અને ઇક્વિટી પ્રશંસા સાથે, સેમ્પ્રે ન્યુટ્રિશન્સ હાલમાં રોકાણકારો માટે એક મજબૂત મલ્ટિબેગર સ્ટોક સાબિત થઈ રહ્યું છે.
Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.
