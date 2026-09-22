/DAની રાહ પૂરી, આ સરકારી કર્મચારીઓને 1 ઓક્ટોબરથી મળશે મોટી ભેટ

DA Hike: ઓક્ટોબર મહિનો સરકારી કર્મચારીઓ માટે મહત્વપૂર્ણ બનવાનો છે. અમે આ એટલા માટે કહી રહ્યા છીએ કારણ કે સરકાર આ મહિને કેન્દ્રીય કર્મચારીઓના મોંઘવારી ભથ્થા (DA) અને પેન્શનરો માટે મોંઘવારી રાહત (DR) પર નિર્ણય લે તેવી અપેક્ષા છે.
વર્તમાન પેટર્નના આધારે, એવું માની શકાય છે કે સરકાર ઓક્ટોબરમાં આ ભથ્થાઓ પર નિર્ણય લેશે. જ્યારે કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ સરકારના નિર્ણયની રાહ જોઈ રહ્યા છે, ત્યારે પશ્ચિમ બંગાળના સરકારી કર્મચારીઓની રાહ 1 ઓક્ટોબરના રોજ સમાપ્ત થશે.
બંગાળમાં કેટલો વધારો?
જૂનમાં, પશ્ચિમ બંગાળ સરકારે રાજ્ય સરકારી કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો માટે મોંઘવારી ભથ્થા (DA) અને મોંઘવારી રાહત (DR) માં 20% વધારાની જાહેરાત કરી હતી. આ વધારો 1 ઓક્ટોબરથી અમલમાં આવશે. આ વધારાથી પશ્ચિમ બંગાળ રાજ્ય સરકારી કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો માટે DA અને DR મૂળ પગારના 38% સુધી વધશે. આ નિર્ણયથી રાજ્ય સરકારી કર્મચારીઓ, પેન્શનરો, સરકારી સહાયિત શૈક્ષણિક સંસ્થાઓના શિક્ષકો અને બિન-શિક્ષણ કર્મચારીઓ, વૈધાનિક સંસ્થાઓ, સરકારી ઉપક્રમો, પંચાયતો, નગરપાલિકાઓ, મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનો અને અન્ય સ્થાનિક સંસ્થાઓના કર્મચારીઓને ફાયદો થશે.
શું છે સૂચનામાં?
નાણા વિભાગના સૂચના મુજબ, સેવા આપતા કર્મચારીઓને સુધારેલા મૂળ પગારના 38 ટકા મોંઘવારી ભથ્થું મળશે. પેન્શનરો અને પરિવાર પેન્શનરોને તેમના સુધારેલા પેન્શન પર સમાન દરે મોંઘવારી રાહત મળશે. સૂચનામાં જણાવાયું છે કે પાંચમા પગાર પંચ હેઠળ પગાર મેળવતા કર્મચારીઓ માટે મોંઘવારી ભથ્થું 1 ઓક્ટોબરથી વર્તમાન 171 ટકાથી વધારીને 223 ટકા કરવામાં આવ્યું છે.
વધુમાં, પેન્શનરો અને પરિવાર પેન્શનરો જેમના પેન્શનમાં હજુ સુધી ROPA-2009 હેઠળ સુધારો કરવામાં આવ્યો નથી, તેમને સુધારેલા પેન્શન લાગુ ન થાય ત્યાં સુધી 223 ટકાના દરે મોંઘવારી રાહત મળશે. સૂચના અનુસાર, મોંઘવારી ભથ્થાની ગણતરી સુધારેલા મૂળ પગાર અને જ્યાં લાગુ પડે ત્યાં, નોન-પ્રેક્ટિસિંગ ભથ્થા (NPA) ના આધારે કરવામાં આવશે. અન્ય કોઈ ભથ્થાનો સમાવેશ કરવામાં આવશે નહીં.
સરકારે દૈનિક વેતન કર્મચારીઓ માટે દૈનિક વેતનમાં ₹110 નો એડહોક વધારો પણ જાહેર કર્યો છે જેમનું મહેનતાણું લઘુત્તમ વેતન અધિનિયમ જેવી કાનૂની જોગવાઈઓ દ્વારા આવરી લેવામાં આવતું નથી. આ વધારો 1 ઓક્ટોબરથી પણ લાગુ થશે.
પશ્ચિમ બંગાળના મુખ્યમંત્રી સુવેન્દુ અધિકારીએ જાન્યુઆરી 2027 સુધીમાં 7મા પગાર પંચની ભલામણો લાગુ કરવાનું વચન આપ્યું છે. 7મા પગાર પંચની ભલામણો અનુસાર, કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ માટે વર્તમાન ભથ્થું 60% છે. એવો અંદાજ છે કે આ વખતે 3% વધારો થશે. જો આવું થાય, તો ભથ્થું 63% સુધી પહોંચી શકે છે.