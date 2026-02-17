Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝBusiness

દુનિયાનું સૌથી મોંઘુ પરફ્યુમ, કિંમત સાંભળીને તમારા હોશ ઉડી જશે, એક બોટલમાં આવી જાય પ્રાઈવેટ જેટ !

World Most Expensive Perfume: દર વર્ષે 17 ફેબ્રુઆરીએ પરફ્યુમ ડે ઉજવવામાં આવે છે. બજારમાં ઉપલબ્ધ મોટાભાગના પરફ્યુમની કિંમત સામાન્ય રીતે થોડા હજાર રૂપિયા હોય છે. ચાલો જાણીએ વિશ્વના સૌથી મોંઘા પરફ્યુમ વિશે.

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Feb 17, 2026, 07:24 PM IST
  • 17 ફેબ્રુઆરીને પરફ્યુમ ડે તરીકે ઉજવવામાં આવે છે.
  • વિશ્વનું સૌથી મોંઘુ પરફ્યુમ શુમુખ છે.
  • તેની કિંમત લગભગ 1.29 મિલિયન ડોલર હોવાનું કહેવાય છે.

World Most Expensive Perfume: 17 ફેબ્રુઆરીને પરફ્યુમ ડે તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. આ દિવસે, લોકો તેમના પ્રિયજનોને પરફ્યુમ ભેટ આપીને તેમના સંબંધોમાં મીઠાશ અને સુગંધ ઉમેરવાનો પ્રયાસ કરે છે. બજારમાં ઉપલબ્ધ મોટાભાગના પરફ્યુમની કિંમત સામાન્ય રીતે હજાર રૂપિયા હોય છે.

કેટલાક લક્ઝરી પરફ્યુમની કિંમત એક લાખ રૂપિયા સુધી હોઈ શકે છે. જો કે, વિશ્વમાં એવા પરફ્યુમ છે જ્યાં એક નાની બોટલની કિંમત પણ 1 કરોડ રૂપિયાથી વધુ હોઈ શકે છે. આ રકમ એટલી મોટી છે કે તે સામાન્ય લોકોની જીવન બચત કરતાં પણ વધુ છે. આટલા પૈસામાં, તમે એક સારું ઘર ખરીદી શકો છો. 

વિશ્વનું સૌથી મોંઘુ પરફ્યુમ

વિશ્વનું સૌથી મોંઘુ પરફ્યુમ શુમુખ છે. તેની કિંમત લગભગ 1.29 મિલિયન ડોલર (આશરે 11.7 કરોડ રૂપિયા) હોવાનું કહેવાય છે. દુબઈ સ્થિત નબીલ પરફ્યુમ્સે તેને લોન્ચ કર્યું છે. આ પરફ્યુમ 3-લિટર બોટલમાં આવે છે.

આ બોટલ 3,500થી વધુ હીરા, મોતી, અને સોના અને ચાંદીથી શણગારેલી છે. આ પરફ્યુમમાં ઉદ, ચંદન, કસ્તુરી અને ટર્કિશ ગુલાબના એસેન્સ હોય છે. એક્સપર્ટ માને છે કે પરફ્યુમની કિંમતનો નોંધપાત્ર ભાગ બોટલ પર ખર્ચવામાં આવ્યો હતો.

બીજા સૌથી મોંઘા પરફ્યુમની કિંમત 9 કરોડ રૂપિયા

વિશ્વના બીજા સૌથી મોંઘા પરફ્યુમની કિંમત આશરે 9 કરોડ રૂપિયા છે. આ પરફ્યુમ 2011માં સફરજનની બોટલમાં રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું. આ બોટલ વિશ્વભરના 3,000 કિંમતી પથ્થરોથી બનાવવામાં આવી છે, જેના કારણે તે ખૂબ મોંઘી બને છે.

નંબર 3 પર છે હીરા અને સોનાથી શણગારેલી એક ખાસ બોટલ 

ક્લાઇવ ક્રિશ્ચિયન નંબર 1 ઇમ્પીરીયલ મેજેસ્ટી વિશ્વના સૌથી મોંઘા પરફ્યુમની યાદીમાં ત્રીજા ક્રમે છે. આ ખાસ આવૃત્તિની ફક્ત 10 બોટલ બનાવવામાં આવી હતી. દરેક બોટલ બેકારેટ ક્રિસ્ટલમાંથી બનાવવામાં આવી છે અને તેમાં પાંચ કેરેટનો હીરા છે.

તેમાં 18-કેરેટ સોનાનો કોલર પણ છે. લોન્ચ સમયે, તેની કિંમત પ્રતિ બોટલ 215,000 ડોલર હતી, જે વર્તમાન વિનિમય દરે આશરે 1.9 કરોડ રૂપિયાની સમકક્ષ છે.

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

