2026નું વર્ષ લઈને આવી રહ્યું છે કમાણીના અનેક મોકા, Jio સહિત અનેક કંપનીઓના આવશે IPO
Upcoming IPO 2026: ઘણી મોટી અને જાણીતી કંપનીઓ 2026માં શેરબજારમાં પ્રવેશવાની તૈયારી કરી રહી છે. એવી ચર્ચા છે કે રિલાયન્સ જિયો, SBI મ્યુચ્યુઅલ ફંડ, ફ્લિપકાર્ટ, નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ (NSE) અને ઓયો નવા વર્ષમાં તેમના IPO લોન્ચ કરી શકે છે.
Upcoming IPO 2026: આ વર્ષ IPO માર્કેટ માટે ખૂબ જ નફાકારક સાબિત થયું, જેમાં કંપનીઓએ રેકોર્ડ 1.76 લાખ કરોડ રૂપિયા એકત્ર કર્યા. આ ગતિ 2026માં પણ ચાલુ રહેવાની અપેક્ષા છે. બ્રોકરેજ હાઉસ ઇક્વિરસ કેપિટલના અહેવાલ મુજબ, આગામી વર્ષે IPO દ્વારા આશરે 20 બિલિયન ડોલર અથવા આશરે 1.80 લાખ કરોડ રૂપિયા એકત્ર કરી શકાય છે. લગભગ 80 IPOની અપેક્ષા છે, જેમાં ઘણી મોટી કંપનીઓનો સમાવેશ થાય છે. આમાં રિલાયન્સ જિયો, નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ, ઓયો અને ઝેપ્ટો જેવી દિગ્ગજોનો સમાવેશ થાય છે.
75થી વધુ કંપનીઓ માટે મંજૂરી
રિપોર્ટ મુજબ, નવા વર્ષ માટે IPO આઉટલુક પ્રોત્સાહક રહે છે. SEBIએ પહેલાથી જ 75થી વધુ કંપનીઓને IPO લોન્ચ કરવા માટે મંજૂરી આપી છે, પરંતુ તેઓએ હજુ સુધી તેમની ઓફર લોન્ચ કરી નથી. બીજી 100 કંપનીઓ મંજૂરીની રાહ જોઈ રહી છે. મંજૂર કરાયેલા આઇપીઓમાં ટેકનોલોજી, નાણાકીય સેવાઓ, માળખાગત સુવિધા, ઊર્જા અને ગ્રાહક ક્ષેત્રોના આઇપીઓનો સમાવેશ થાય છે.
આ વર્ષે લોન્ચ થયેલા રેકોર્ડ 103 આઇપીઓ
આઇપીઓ સેન્ટ્રલના ડેટા અનુસાર, 2025માં લોન્ચ કરાયેલા 103 નવા જાહેર પ્રસ્તાવો દ્વારા કુલ 1.76 લાખ કરોડ રૂપિયા એકત્ર કરવામાં આવ્યા છે. આ 2024માં 90 કંપનીઓ દ્વારા એકત્ર કરાયેલા 1.6 લાખ કરોડ રૂપિયા અને 2023માં 57 કંપનીઓ દ્વારા એકત્ર કરાયેલા 49436 કરોડ રૂપિયા કરતાં વધુ છે.
છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં, કંપનીઓએ આઇપીઓ દ્વારા 5.39 લાખ કરોડ રૂપિયા એકત્ર કર્યા છે. પાછલા 20 વર્ષમાં, ફક્ત 4.55 લાખ કરોડ રૂપિયા એકત્ર કરવામાં આવ્યા હતા, જે આઇપીઓની સંખ્યાના અડધાથી પણ ઓછા હતા.
મોટી કંપનીઓ દ્વારા મજબૂત પ્રદર્શન
2025ની એક મોટી સિદ્ધિ સ્ટાર્ટઅપ્સની લિસ્ટિંગ હતી. આ વર્ષે, લેન્સકાર્ટ, ગ્રોવ, મીશો અને ફિઝિક્સવાલા સહિત 18 સ્ટાર્ટઅપ્સ જાહેરમાં આવ્યા અને સામૂહિક રીતે 41000 કરોડ રૂપિયાથી વધુ એકત્ર કર્યા.
2024માં, સ્ટાર્ટઅપ્સે 29000 કરોડ રૂપિયા એકત્ર કર્યા. વધુમાં, ઓફર ફોર સેલ (OFS) એક મુખ્ય ભંડોળ ઊભું કરવાની પ્રવૃત્તિ રહી, જે 2025માં એકત્ર કરાયેલ કુલ મૂડીના લગભગ 60 ટકા હિસ્સો ધરાવે છે.
ફાઇલ કરેલા દસ્તાવેજો
1. ઝેપ્ટો: ક્વિક કોમર્સ કંપની ઝેપ્ટો આવતા વર્ષે 11000 કરોડ રૂપિયાનો IPO લોન્ચ કરશે.
2. બોટ: બોટની પેરેન્ટ કંપની, ઇમેજ માર્કેટિંગે સેબી સમક્ષ સુધારેલા દસ્તાવેજો ફાઇલ કર્યા છે.
3. ફોનપે: ફોનપેએ ગુપ્ત રીતે કાગળો ફાઇલ કર્યા છે. IPOનું કદ હજુ સુધી જાહેર કરવામાં આવ્યું નથી.
4. સિમ્બાયોટેક ફાર્માલેબ: આ ફાર્માસ્યુટિકલ કંપની ₹2180 કરોડ એકત્ર કરશે.
5. SS રિટેલ: એક મોબાઇલ રિટેલર IPO દ્વારા ₹500 કરોડ એકત્ર કરશે.
6. નિયોલાઇટ ZKW લાઇટિંગ્સ: આ ઓટોમોટિવ લાઇટિંગ પ્રોડક્ટ ઉત્પાદક ₹600 કરોડનો IPO લોન્ચ કરશે.
આ કંપનીઓ પર ધ્યાન આપવું જોઈએ
રોકાણકારોની સંપત્તિમાં ₹30 લાખ કરોડનો વધારો
BSE સેન્સેક્સમાં 8 ટકાથી વધુનો વધારો થતાં, દલાલ સ્ટ્રીટના રોકાણકારોની સંપત્તિમાં આ વર્ષે ₹30.20 લાખ કરોડનો વધારો થયો. 29 ડિસેમ્બર સુધીમાં સેન્સેક્સ 6,556.53 પોઈન્ટ અથવા 8.39 ટકા વધ્યો.
1 ડિસેમ્બરે, તે 86,159.02ની સર્વકાલીન ઉચ્ચતમ સપાટીએ પહોંચ્યો. આ વર્ષે અત્યાર સુધીમાં, BSE-લિસ્ટેડ કંપનીઓનું કુલ બજાર મૂડીકરણ 30,20,376.68 કરોડ રૂપિયા વધીને 4,72,15,483.12 કરોડ રૂપિયા (લગભગ US$5.25 ટ્રિલિયન) થયું છે.
આ ઉછાળા પાછળના કારણો
1. મ્યુચ્યુઅલ ફંડ અને SIPમાં ભારે રોકાણ
2. નાના રોકાણકારોની સંખ્યામાં અભૂતપૂર્વ વધારો
3. મોટી કંપનીઓના IPOએ આત્મવિશ્વાસ વધાર્યો
4. સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી રેકોર્ડ ઊંચાઈએ પહોંચ્યા
5. મજબૂત આર્થિક વૃદ્ધિએ બજારને ટેકો આપ્યો
