/ખિસ્સા ખાલી જ રહેશે! પેટ્રોલ-ડીઝલ પર હમણાં કોઈ રાહત નહીં, ઓઈલ કંપનીઓએ ઘડ્યો આ નવો પ્લાન!

Petrol Diesel Price: ખાનગી પોર્ટલના એક અહેવાલમાં સૂત્રોને ટાંકીને કહેવામાં આવ્યું છે કે, ઓઇલ માર્કેટિંગ કંપનીઓ તાત્કાલિક ભાવમાં ફેરફાર કરે તેવી શક્યતા ઓછી છે. ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચેના શાંતિ કરારના પરિણામની રાહ જોવાઈ રહી છે. ઓઇલ કંપનીઓનું નુકસાન (અંડર-રિકવરી) ખૂબ ઊંચું રહ્યું છે. શરૂઆતમાં, તે 1,000 કરોડ રૂપિયા પ્રતિ દિવસ હતું, જે ત્યારથી ઘટીને 500-600 કરોડ રૂપિયા પ્રતિ દિવસ થઈ ગયું છે. તેલ કંપનીઓનું નુકસાન ખૂબ ઊંચું હોવાથી, સરકાર નુકસાનને વસૂલવા માટે થોડો સમય આપી શકે છે.
પ્રતિ દિવસ 500-600 કરોડ રૂપિયાનું નુકસાન
એ નોંધવું જોઈએ કે મે મહિનામાં, ઓઇલ કંપનીઓને પેટ્રોલ, ડીઝલ અને LPGના વેચાણ પર સંયુક્ત રીતે 1,000 કરોડ રૂપિયા પ્રતિ દિવસનું નુકસાન થયું હતું. બાદમાં, સરકારે પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં આશરે 7.5 પ્રતિ લિટર રૂપિયાનો વધારો કર્યા પછી, આ નુકસાન પ્રતિ દિવસ 500-600 કરોડ રૂપિયા થઈ ગયું. માર્ચથી મે 2026 દરમિયાન પેટ્રોલ, ડીઝલ અને લિક્વિફાઇડ પેટ્રોલિયમ ગેસ (LPG) પર કુલ અંડર-રિકવરી આશરે 1 લાખ કરોડ રૂપિયા હોવાનો અંદાજ છે.
ક્રૂડ ઓઇલના ભાવની સ્થિતિ શું છે?
વૈશ્વિક બેન્ચમાર્ક બ્રેન્ટ ક્રૂડનો ભાવ ઘટીને લગભગ 72-73 ડોલર પ્રતિ બેરલ થઈ ગયો છે, જ્યારે યુએસ ક્રૂડ ઓઇલનો ભાવ પ્રતિ બેરલ 70 ડોલરથી નીચે આવી ગયો છે. આ વર્ષની શરૂઆતમાં જ્યારે તણાવ વધ્યો ત્યારે ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ પ્રતિ બેરલ 120 ડોલર સુધી પહોંચી ગયા હતા. બંને બેન્ચમાર્ક હવે ફેબ્રુઆરીના અંતમાં તેમના સ્તર પર પાછા ફર્યા છે. તાજેતરના વૈશ્વિક તેલના ભાવમાં વધારા દરમિયાન, પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં પ્રતિ લિટર આશરે 7.50 રૂપિયાનો વધારો થયો હતો.
એક્સપર્ટે જણાવ્યું હતું કે ત્રણ જાહેર ક્ષેત્રના ઇંધણ રિટેલર્સ હાલમાં પેટ્રોલ પર સારા માર્કેટિંગ માર્જિન કમાઈ રહ્યા છે. જો કે, ડીઝલના વેચાણમાં હજુ પણ થોડો નુકસાન થઈ રહ્યું છે. વૈશ્વિક સ્તરે ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં વધારો થયો હોવા છતાં, કંપનીઓએ લગભગ અઢી મહિના સુધી છૂટક ભાવ સ્થિર રાખ્યા હતા, પરંતુ ત્યારબાદ તેમાં થોડો વધારો થયો હતો.
ઘટાડાનો લાભ પેટ્રોલ પંપ સુધી પહોંચવામાં સમય લાગી શકે
એક્સપર્ટોના મતે, આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રૂડ ઓઇલ બજારમાં દૈનિક વધઘટના આધારે ઇંધણના ભાવ નક્કી કરવામાં આવતા નથી, પરંતુ સામાન્ય રીતે પાછલા બે અઠવાડિયા કે મહિનાના સરેરાશ તેલના ભાવ પર આધારિત હોય છે. પરિણામે, જો આંતરરાષ્ટ્રીય ભાવ નીચા રહે છે, તો ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં તાજેતરના ઘટાડાનો લાભ પેટ્રોલ પંપ સુધી પહોંચવામાં સમય લાગી શકે છે.