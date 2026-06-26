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ખિસ્સા ખાલી જ રહેશે! પેટ્રોલ-ડીઝલ પર હમણાં કોઈ રાહત નહીં, ઓઈલ કંપનીઓએ ઘડ્યો આ નવો પ્લાન!

Petrol Diesel Price: આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં તીવ્ર ઘટાડો થયો હોવા છતાં, આ સમયે જનતાને સસ્તું પેટ્રોલ અને ડીઝલ મળવાની આશા ઓછી છે. એક્સપર્ટ માને છે કે સરકારી માલિકીની ઓઇલ માર્કેટિંગ કંપનીઓ (OMCs) પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ ઘટાડવાના મૂડમાં નથી.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 26, 2026, 10:09 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 10:09 PM IST
ખિસ્સા ખાલી જ રહેશે! પેટ્રોલ-ડીઝલ પર હમણાં કોઈ રાહત નહીં, ઓઈલ કંપનીઓએ ઘડ્યો આ નવો પ્લાન!
Source: Bureau

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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