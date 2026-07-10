/કેન્દ્રીય કર્મચારીઓના પગારમાં થશે મોટો ફેરફાર! 8મું પગાર પંચ લેશે નિર્ણય

8th Pay Commission news: કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ માટે રચાયેલા આઠમા પગાર પંચ સમક્ષ અનેક મુખ્ય દરખાસ્તો રજૂ કરવામાં આવી છે. કેન્દ્ર સરકારમાં સૌથી વધુ પગાર મેળવનારા કર્મચારીના પગારને મર્યાદિત કરવાનો પ્રસ્તાવ પણ છે. કેટલીક કર્મચારી સંસ્થાઓ આ માંગ કરી રહી છે, જ્યારે અન્યોએ પોતાના મંતવ્યો વ્યક્ત કર્યા છે.
કર્મચારીઓનો એક જૂથ ઇચ્છે છે કે લઘુત્તમ અને મહત્તમ પગાર વચ્ચેનો તફાવત મર્યાદિત રહે. બીજુ ગ્રુપ દલીલ કરે છે કે વરિષ્ઠ અને ટેકનિકલ હોદ્દાઓ માટે આવી કોઈ મર્યાદા ન હોવી જોઈએ. આ દરખાસ્તો કમિશન સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવી છે, પરંતુ સરકારે હજુ સુધી તેનો સ્વીકાર કર્યો નથી.
દરખાસ્ત શું છે?
રાષ્ટ્રીય પરિષદ (JCM) સ્ટાફ સાઇડ દ્વારા સૂચવવામાં આવ્યું છે કે લઘુત્તમ અને મહત્તમ પગાર વચ્ચેનો ગુણોત્તર 1:12થી વધુ ન હોવો જોઈએ. સંગઠનનું કહેવું છે કે આનાથી સરકારી કર્મચારીઓમાં આવકની અસમાનતા ઘટશે, કર્મચારીઓનું મનોબળ વધશે અને સરકારને એક આદર્શ નોકરીદાતા તરીકે સામાજિક ન્યાયનો સંદેશ આપવા માટે પરવાનગી મળશે.
વધુમાં, પગાર મેટ્રિક્સમાં એક સ્તરથી બીજા સ્તર સુધી પગાર વધારો સંતુલિત થવો જોઈએ. જો વિવિધ ગ્રેડ વચ્ચે મોટો તફાવત હોય, તો પગાર માળખું અસંતુલિત થઈ જશે. રેલ્વે સિનિયર સિટીઝન્સ વેલ્ફેર સોસાયટી (RSCWS)એ પણ આવી જ ભલામણ કરી છે.
સંગઠને જણાવ્યું હતું કે પગાર મેટ્રિક્સમાં હાઈ અને લોઅર લેવલ વચ્ચે તર્કસંગત સંબંધ હોવો જોઈએ, અને વરિષ્ઠ હોદ્દાઓ સાથે સંકળાયેલી મોટી જવાબદારીઓને ધ્યાનમાં લેવી જોઈએ. સંગઠને જણાવ્યું હતું કે લઘુત્તમ અને મહત્તમ પગાર વચ્ચેનો ગુણોત્તર સંતુલિત હોવો જોઈએ.
જો કે, ભારતીય રેલ્વે ટેકનિકલ સુપરવાઇઝર્સ એસોસિએશન (IRTSA)નું વલણ અલગ છે. સંગઠને જણાવ્યું હતું કે સર્વોચ્ચ સ્કેલ લઘુત્તમ અને મહત્તમ પગાર વચ્ચેના ગુણોત્તર દ્વારા મર્યાદિત ન હોવો જોઈએ. IRTSA અનુસાર, ટેક્નોક્રેટ્સ (ખાસ કરીને રેલ્વેમાં કામ કરતા લોકો)નો પગાર નોન-ટેકનોક્રેટ કર્મચારીઓના પગારથી અલગથી નક્કી થવો જોઈએ. આનાથી ખાતરી થશે કે તેમને તેમના જોખમી કાર્ય માટે પૂરતું વળતર મળે.
માહિતી માટે, 8મા પગાર પંચની રચના નવેમ્બર 2025માં કરવામાં આવી હતી. આ પછી, પગાર પંચે એક વેબસાઇટ શરૂ કરી. આ વેબસાઇટ દ્વારા, કર્મચારી સંગઠનોને તેમના મંતવ્યો, સૂચનો અને દરખાસ્તો સબમિટ કરવા કહેવામાં આવ્યું હતું. પગાર પંચ દેશના વિવિધ ભાગોમાં બેઠકો પણ કરી રહ્યું છે. તેની રચનાના 18 મહિનાની અંદર તેનો અહેવાલ રજૂ કરવાની અપેક્ષા છે. રિપોર્ટ રજૂ થયા પછી, કેન્દ્ર સરકાર કમિશનની ભલામણો પર અંતિમ નિર્ણય લેશે.