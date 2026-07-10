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કેન્દ્રીય કર્મચારીઓના પગારમાં થશે મોટો ફેરફાર! 8મું પગાર પંચ લેશે નિર્ણય

8th Pay Commission news: સૌથી વધુ પગાર મેળવનારા કર્મચારીના પગારને મર્યાદિત કરવાનો પણ પ્રસ્તાવ છે. કર્મચારીઓનું એક ગ્રુપ ઇચ્છે છે કે ઓછુ અને સૌથી વધારે પગાર વચ્ચેનું અંતર મર્યાદિત રહે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 10, 2026, 11:24 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 11:24 PM IST
કેન્દ્રીય કર્મચારીઓના પગારમાં થશે મોટો ફેરફાર! 8મું પગાર પંચ લેશે નિર્ણય

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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