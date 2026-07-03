/IPO ખુલતા પહેલા જ ગ્રે માર્કેટમાં ધૂમ! મળશે 4620 સુધીનો જબરદસ્ત નફો, જાણો ક્યારે ખુલશે?

IPO GMP: જો તમે નવા IPOમાં રોકાણ કરવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો કુસુમગર લિમિટેડનો IPO એક સારો વિકલ્પ હોઈ શકે છે. કંપનીનો 650 કરોડ રૂપિયાનો IPO 8 જુલાઈ, 2026ના રોજ સબ્સ્ક્રિપ્શન માટે ખુલશે, અને રોકાણકારો 10 જુલાઈ સુધી અરજી કરી શકો છો. કંપનીએ પ્રતિ શેર 398 રૂપિયાથી 419 રૂપિયાની પ્રાઇસ બેન્ડ નક્કી કરી છે, જેમાં એક લોટમાં 35 શેરનો સમાવેશ થાય છે. સબ્સ્ક્રિપ્શન સમયગાળો શરૂ થાય તે પહેલાં જ, ગ્રે માર્કેટમાં IPO સારો દેખાવ કરી રહ્યો છે.
GMP સ્થિતિ શું છે?
IPO ખુલે તે પહેલાં જ, 3 જુલાઈના રોજ સવારે 9:55 વાગ્યે ગ્રે માર્કેટ પ્રીમિયમ 132 રૂપિયા હતું, જે 31 ટકાથી વધુ લિસ્ટિંગ ગેઇન સૂચવે છે. આ લેવલે, રોકાણકારો પ્રતિ લોટ 4620 રૂપિયા નફો કરી શકે છે. જો કે, ફક્ત GMP પર આધારિત રોકાણ નિર્ણયો લેવાનું જોખમી હોઈ શકે છે.
|ડિટેલ્સ
|જાણકારી
|IPO ખુલવાની તારીખ
|8થી10 જુલાઈ 2026
|લિસ્ટિંગની તારીખ
|15 જુલાઈ 2026
|ફેસ વેલ્યું
|1 રૂપિયા પ્રતિ શેર
|પ્રાઈસ બેન્ડ
|398થી 419 પ્રતિ શેર
|લોટ સાઈજ
|35 શેર
|વેચાણનો પ્રકાર
|ઓફર ફોર સેલ
|ઈશ્યુનો પ્રકાર
|બુક બિલ્ડિંગ IPO
|લિસ્ટિંગ એક્સચેન્જ
|BSE અને NSE
રોકાણ માટે આટલી રકમ જરૂરી
છૂટક રોકાણકારોએ આ IPOમાં રોકાણ કરવા માટે ઓછામાં ઓછા 14,665 રૂપિયાનું રોકાણ કરવાની જરૂર પડશે.
કંપની શું કરે છે?
કુસુમગર લિમિટેડની સ્થાપના 1990માં થઈ હતી. કંપની એન્જિનિયર્ડ કાપડ, એટલે કે વણાયેલા, કોટેડ અને લેમિનેટેડ કૃત્રિમ કાપડનું ઉત્પાદન કરે છે. આ ઉત્પાદનો મુખ્યત્વે પોલિઆમાઇડ અને પોલિએસ્ટર ફિલામેન્ટ્સ સાથે પોલીયુરેથીન ટેકનોલોજી પર આધારિત છે.
31 માર્ચ, 2026 સુધીમાં, કંપનીએ 1000થી વધુ વિવિધ ફેબ્રિક SKU વિકસાવ્યા છે. કંપનીના ઉત્પાદનોનો ઉપયોગ એરોસ્પેસ અને સંરક્ષણ, ઔદ્યોગિક અને ઓટોમોબાઈલ, અને આઉટડોર અને જીવનશૈલી સહિત વિવિધ ક્ષેત્રોમાં થાય છે.
Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.