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IPO ખુલતા પહેલા જ ગ્રે માર્કેટમાં ધૂમ! મળશે 4620 સુધીનો જબરદસ્ત નફો, જાણો ક્યારે ખુલશે?

IPO GMP: જો તમે IPO રોકાણમાં રોકાણની તક શોધી રહ્યા છો, તો આ કંપનીનો IPO સારૂ રિટર્ન આપી શકે છે. આ 650 કરોડ રૂપિયાનો ઇશ્યૂ રોકાણકારો માટે 8 જુલાઈના રોજ ખુલશે. નોંધપાત્ર રીતે, સબ્સ્ક્રિપ્શન શરૂ થાય તે પહેલાં જ કંપનીનો IPO ગ્રે માર્કેટમાં મજબૂત પ્રદર્શન કરી રહ્યો છે, અને વર્તમાન GMP સંભવિત મજબૂત લિસ્ટિંગ લાભ સૂચવે છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 03, 2026, 10:21 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 10:21 PM IST
IPO ખુલતા પહેલા જ ગ્રે માર્કેટમાં ધૂમ! મળશે 4620 સુધીનો જબરદસ્ત નફો, જાણો ક્યારે ખુલશે?
Source: Bureau

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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