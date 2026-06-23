/DA ફોર્મ્યુલામાં થશે ફેરફાર... કેન્દ્રીય કર્મચારીઓની 8મા પગાર પંચ પર છે નજર

8th Pay Commission latest News: આ અનુરૂપ, ઓલ ઈન્ડિયા ડિફેન્સ એમ્પ્લોઈઝ ફેડરેશન (AIDEF)એ કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ માટે મોંઘવારી ભથ્થું (DA) અને મોંઘવારી રાહત (DR)ની ગણતરી અંગે માંગ કરી છે. AIDEF કહે છે કે DA અને DRની ગણતરી માટે વર્તમાન સૂચકાંકની સમીક્ષા કરવાની જરૂર છે.
વર્તમાન સિસ્ટમ વાસ્તવિક ફુગાવા અને વધતા જીવન ખર્ચને સચોટ રીતે પ્રતિબિંબિત કરતી નથી, જેના કારણે કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોને નુકસાન થાય છે. એ નોંધવું જોઈએ કે હાલમાં, મોંઘવારી ભથ્થાની ગણતરી ઓલ ઈન્ડિયા કન્ઝ્યુમર પ્રાઇસ ઇન્ડેક્સ ફોર ઇન્ડસ્ટ્રિયલ વર્કર્સ (AICPI-IW)ના 12 મહિનાના સરેરાશના આધારે કરવામાં આવે છે.
હકીકતમાં, AICPI-IW સૂચકાંક કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોને ફુગાવો ભથ્થું આપવાનો આધાર છે. આ સૂચકાંકનો મુખ્ય હેતુ કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોને વધતા ખર્ચ, દૈનિક ફુગાવા અને અન્ય સંબંધિત પરિબળોથી જરૂરી રાહત આપવાનો છે. દાવા મુજબ, આ સૂચકાંક માટે વર્તમાન ફુગાવાની પરિસ્થિતિને સચોટ અને ન્યાયી રીતે પ્રતિબિંબિત કરવી મુશ્કેલ બની ગઈ છે.
ફુગાવા અંગે દલીલ શું છે?
8મા પગાર પંચને સુપરત કરાયેલા તેના બીજા પૂરક મેમોરેન્ડમમાં, AIDEFએ સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું હતું કે 2022-2023માં રજૂ કરાયેલ સુધારેલ CPI બાસ્કેટ ખાદ્ય ચીજવસ્તુઓ અને મોસમી કૃષિ ઉત્પાદનોના ભાવમાં ફેરફાર અને વધારાને સચોટ રીતે પ્રતિબિંબિત કરતું નથી.
ફેડરેશન અનુસાર, ખાદ્ય ચીજવસ્તુઓ હવે કુલ સૂચકાંકના માત્ર 36.75 ટકા હિસ્સો ધરાવે છે. કર્મચારીનો વ્યક્તિગત ફુગાવાનો દર સુધારેલા સૂચકાંકમાં દર્શાવેલ દર કરતા વધારે હોઈ શકે છે, જેના કારણે આ સૂચકાંકનું સંપૂર્ણ પુનર્ગઠન જરૂરી છે.
AIDEFએ એમ પણ જણાવ્યું હતું કે પેન્શનરોની સ્થિતિ વધુ ખરાબ છે. એ નોંધવું જોઈએ કે કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ માટે વર્તમાન મોંઘવારી ભથ્થું 60 ટકા છે. તેવી જ રીતે, પેન્શનરો માટે મોંઘવારી રાહત (DR) પણ 60 ટકા છે. કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો માટે આ ભથ્થામાં છેલ્લો વધારો એપ્રિલ 2026માં કરવામાં આવ્યો હતો. આ મહિને, ભથ્થામાં 2 ટકાનો વધારો કરવામાં આવ્યો હતો.