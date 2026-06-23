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DA ફોર્મ્યુલામાં થશે ફેરફાર... કેન્દ્રીય કર્મચારીઓની 8મા પગાર પંચ પર છે નજર

8th Pay Commission latest News: આઠમા પગાર પંચને લઈને કેન્દ્રીય કર્મચારીઓમાં ઘણો ઉત્સાહ છે. કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ તેનાથી સંબંધિત દરેક સમાચારને જોઈ રહ્યા છે. દરેકને જાણવામાં રસ છે કે પગાર પંચની ભલામણો શું હશે. જોકે, પગાર પંચ 2027ના પહેલા 6 મહિના સુધીમાં સરકારને તેની ભલામણો રજૂ કરે તેવી અપેક્ષા છે. આ પહેલા, વિવિધ કર્મચારી સંગઠનોએ પગાર પંચ સમક્ષ પોતાની માંગણીઓ રજૂ કરી છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 23, 2026, 05:34 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 05:34 PM IST
DA ફોર્મ્યુલામાં થશે ફેરફાર... કેન્દ્રીય કર્મચારીઓની 8મા પગાર પંચ પર છે નજર

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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