ગુરૂવારે નહીં થાય કોઈ ટ્રેડિંગ, જાણો કેમ બંધ રહેશે શેર બજાર, શું છે મામલો
Stock Market News: આ દિવસે બંને એક્સચેન્જ પર તમામ ટ્રેડિંગ કામગીરી સ્થગિત રહેશે. શેરબજારના રજાના કેલેન્ડર મુજબ, ઓક્ટોબર 2025માં એક્સચેન્જ કુલ 11 દિવસ માટે બંધ રહેશે, જેમાં ચાર શનિવાર અને ચાર રવિવારનો સમાવેશ થાય છે.
Stock Market News: ભારતના બે મુખ્ય સ્ટોક એક્સચેન્જ જેમાં નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ (NSE) અને બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ (BSE) 2 ઓક્ટોબર, 2025ના રોજ દશેરા અને મહાત્મા ગાંધી જયંતિના દિવસે બંધ રહેશે. આ દિવસે બંને એક્સચેન્જ પર તમામ ટ્રેડિંગ કામગીરી સ્થગિત રહેશે. શેરબજારના રજાના કેલેન્ડર મુજબ, ઓક્ટોબર 2025માં ચાર શનિવાર અને ચાર રવિવાર સહિત કુલ 11 દિવસ માટે એક્સચેન્જ બંધ રહેશે.
વિગતો શું છે?
સ્ટોક એક્સચેન્જ પર આપવામાં આવેલી માહિતી મુજબ, 2 ઓક્ટોબર, 2025ના રોજ દશેરા અને મહાત્મા ગાંધી જયંતિના દિવસે NSE અને BSE પર ટ્રેડિંગ બંધ રહેશે. રોકાણકારો આ દિવસે કોઈપણ વ્યવહારો કરી શકશે નહીં. ઓક્ટોબરમાં કુલ 11 દિવસ શેરબજારની રજાઓ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે.
ઓક્ટોબરમાં સ્ટોક માર્કેટની રજાઓ -
- 2 ઓક્ટોબર (ગુરુવાર): મહાત્મા ગાંધી જયંતિ/દશેરા
- 21 ઓક્ટોબર (મંગળવાર): દિવાળી લક્ષ્મી પૂજા
- 22 ઓક્ટોબર (બુધવાર): બલિપ્રતિપદા
- દિવાળી પર વિશેષ મુહૂર્ત વેપાર
જોકે બજાર 21 ઓક્ટોબર (દિવાળી લક્ષ્મી પૂજા) ના રોજ બંધ રહેશે, આ દિવસે મુહૂર્ત ટ્રેડિંગ સત્ર યોજાશે. સ્ટોક એક્સચેન્જ (BSE અને NSE) દ્વારા સત્તાવાર પરિપત્ર દ્વારા ચોક્કસ સમય જાહેર કરવામાં આવશે. પરંપરાગત રીતે, દિવાળી પર સાંજે લગભગ એક કલાકનું ટ્રેડિંગ સત્ર ખુલે છે, જેને શુભ માનવામાં આવે છે.
આજનું શેરબજાર
વિદેશના મિશ્ર સંકેતો વચ્ચે સોમવારે સ્થાનિક શેરબજારોમાં ઉછાળો જોવા મળ્યો હતો, જેમાં રોકાણકારોએ બેન્કિંગ, ફાર્માસ્યુટિકલ અને આઈટી સેક્ટરના શેરોમાં રોકાણ કર્યું હતું. બીએસઈનો 30 શેરવાળો સંવેદનશીલ ઈન્ડેક્સ સેન્સેક્સ 162.31 પોઈન્ટના વધારા સાથે 80,588.77 પર ખુલ્યો છે.
આ સમાચાર લખતી વખતે, તે 282.36 પોઈન્ટ (0.35) ટકા વધીને 80,708.82 પોઈન્ટ પર હતો. તેવી જ રીતે, નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જનો નિફ્ટી 50 ઈન્ડેક્સ પણ 73.75 પોઈન્ટ વધીને 24728.55 પોઈન્ટ પર ખુલ્યો. આ સમાચાર લખતી વખતે, તે 85.95 પોઈન્ટ એટલે કે 0.35 ટકા વધીને 24,740.45 પોઈન્ટ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો હતો. જાહેર ક્ષેત્રની બેંકો, ફાર્મા, આરોગ્ય, ધાતુ, આઈટી અને તેલ અને ગેસ ક્ષેત્રના શેરમાં ઉછાળો જોવા મળ્યો.
