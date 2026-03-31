ગુજરાતી ન્યૂઝBusinessApril 1 Rule Changes: આજે અડધી રાતથી બદલી જશે આ 10 નિયમો, જાણો તમારા ખિસ્સા પર કેટલી પડશે અસર ?

April 1 Rule Changes: આજે અડધી રાતથી બદલી જશે આ 10 નિયમો, જાણો તમારા ખિસ્સા પર કેટલી પડશે અસર ?

April 1 Rule Changes: આ ફેરફારોની સીધી અસર સામાન્ય લોકોના રોજિંદા જીવન પર પડશે. તેથી, અગાઉથી તેમના વિશે જાગૃત રહેવું મહત્વપૂર્ણ છે. ચાલો જાણીએ કે 1 એપ્રિલથી કયા 10 મોટા નાણાકીય ફેરફારો તમારા ખિસ્સા પર અસર કરશે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Mar 31, 2026, 10:11 PM IST
  • આ ફેરફારોની સીધી અસર સામાન્ય લોકોના રોજિંદા જીવન પર પડશે.
  • અગાઉથી તેમના વિશે જાગૃત રહેવું મહત્વપૂર્ણ છે.
  • 1 એપ્રિલથી કયા 10 મોટા નાણાકીય ફેરફારો તમારા ખિસ્સા પર અસર કરશે.

Trending Photos

April 1 Rule Changes: આજે અડધી રાતથી બદલી જશે આ 10 નિયમો, જાણો તમારા ખિસ્સા પર કેટલી પડશે અસર ?

April 1 Rule Changes : નવા નાણાકીય વર્ષ, 1 એપ્રિલ, 2026ની શરૂઆત સાથે, દેશમાં શ્રમ અને કર પ્રણાલી સંબંધિત ઘણા મોટા ફેરફારો લાગુ કરવામાં આવશે. આમાં નવો આવકવેરા કાયદો 2025, સુધારેલી રિબેટ મર્યાદા અને બેંકિંગ અને મુસાફરી સંબંધિત નિયમોનો સમાવેશ થાય છે. આ ફેરફારો સામાન્ય લોકોના રોજિંદા જીવન પર સીધી અસર કરશે. તેથી, અગાઉથી તેમના વિશે જાગૃત રહેવું મહત્વપૂર્ણ છે. ચાલો જાણીએ કે 1 એપ્રિલથી કયા 10 મોટા નાણાકીય ફેરફારો તમારા ખિસ્સા પર અસર કરશે?

1. આવકવેરા કાયદો 2025નો અમલ

આ નવો કાયદો 60 વર્ષ જૂના આવકવેરા કાયદા 1961ને બદલશે. તેનો હેતુ ટેક્સ પ્રણાલીને સરળ બનાવવા અને તેને વૈશ્વિક ધોરણો સાથે સુસંગત બનાવવાનો છે. હવે, 'આકારણી વર્ષ' અને 'પાછલું વર્ષ' શબ્દ 'કર વર્ષ' દ્વારા બદલવામાં આવશે. આનો અર્થ એ છે કે 1 એપ્રિલ, 2026થી 31 માર્ચ, 2027 સુધીની આવકને કર વર્ષ 2026-27 કહેવામાં આવશે. વધુમાં, વિભાગોની સંખ્યા 819થી ઘટાડીને 536 કરવામાં આવી છે, અને પ્રકરણોની સંખ્યા 47થી ઘટાડીને 23 કરવામાં આવી છે.

2. વધુ ટેક્સ છૂટનો લાભ

નવી ટેક્સ પ્રણાલીમાં, 12 લાખ રૂપિયા સુધીની આવક અસરકારક રીતે કરમુક્ત રહેશે. કલમ 87A હેઠળ વધેલી છૂટને કારણે આ લાભ ઉપલબ્ધ થશે. વધુમાં, 75,000 રૂપિયાની પ્રમાણભૂત કપાત પગારદાર વ્યક્તિઓને વધારાની રાહત આપશે.

3. TDS ફોર્મમાં ફેરફાર

1 એપ્રિલ, 2026થી, ફોર્મ 130 ફોર્મ 16ને બદલશે, અને ફોર્મ 131 ફોર્મ 16Aને બદલશે. આનો હેતુ કર દસ્તાવેજીકરણને સરળ બનાવવા અને પગાર અને વ્યાજની આવકના રિપોર્ટિંગમાં સુધારો કરવાનો છે.

4. પાન કાર્ડના નિયમોને કડક બનાવવા

આધાર કાર્ડ હવે પાન અરજીઓ માટે જન્મ તારીખનો પૂરતો પુરાવો રહેશે નહીં. અરજદારોએ તેમની 10મા ધોરણની માર્કશીટ, પાસપોર્ટ અથવા જન્મ પ્રમાણપત્ર જેવા કાનૂની દસ્તાવેજો પ્રદાન કરવાની જરૂર રહેશે.

5. સોવરિન ગોલ્ડ બોન્ડ (SGBs)માં ફેરફાર

SGBs પર ટેક્સ મુક્તિ હવે ફક્ત RBIના પ્રાથમિક ઇશ્યૂમાંથી ખરીદેલા રોકાણો પર જ ઉપલબ્ધ રહેશે. સ્ટોક એક્સચેન્જમાંથી ખરીદેલા SGBs પરનો નફો 12.5%ના દરે કરપાત્ર રહેશે, કાં તો લાંબા ગાળાના મૂડી લાભ અથવા ટૂંકા ગાળાના લાભ તરીકે.

6. વિદેશ મુસાફરી પર TCS દરમાં ફેરફાર

પહેલાં, 7 લાખ રૂપિયા સુધીના TCS પર 5% અને તેનાથી વધુ રકમ માટે 20% ના દરે ટેક્સ વસૂલવામાં આવતો હતો. 1 એપ્રિલથી, કોઈપણ લઘુત્તમ મર્યાદા વિના, તમામ આંતરરાષ્ટ્રીય ટૂર પેકેજો પર ફ્લેટ 2% TCS વસૂલવામાં આવશે.

7. ATM ઉપાડના નિયમોમાં ફેરફાર

ઘણી બેંકોએ તેમના ATM નિયમો અપડેટ કર્યા છે. HDFC બેંક હવે મફત મર્યાદામાં UPI ATM વ્યવહારોનો સમાવેશ કરશે, જ્યારે 5 મફત વ્યવહારો પછી પ્રતિ ઉપાડ પર 23 રૂપિયા ફી વસૂલવામાં આવશે. બંધન બેંક મેટ્રો શહેરોમાં 3 મફત વ્યવહારો અને નોન-મેટ્રો શહેરોમાં 5 મફત વ્યવહારો ઓફર કરશે. ત્યારબાદ 23 રૂપિયાની ફી લાગુ થશે. ઓછા બેલેન્સને કારણે નિષ્ફળ વ્યવહારો પર ₹25 સુધીનો ચાર્જ લાગી શકે છે.

8. સુધારેલા ITR માટે નવી સમયમર્યાદા

કરદાતાઓને હવે સુધારેલા રિટર્ન ફાઇલ કરવા માટે 12 મહિનાનો સમય મળશે. આ પહેલા આ સમય 9 મહિનાનો હતો. જોકે, 9 મહિના પછી ફાઇલ કરવા પર દંડ લાગશે.

9. LPG કિંમતોમાં સંભવિત ફેરફાર

પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા તણાવને કારણે, 1 એપ્રિલથી LPG સિલિન્ડરના ભાવમાં ફેરફાર થઈ શકે છે.

10. ટ્રેન ટિકિટ રદ કરવાના નિયમો

ભારતીય રેલ્વેએ તેના રિફંડ નિયમો કડક કર્યા છે. હવે, જો ટિકિટ ટ્રેનના પ્રસ્થાનના 8 કલાક પહેલા રદ કરવામાં આવે તો કોઈ રિફંડ આપવામાં આવશે નહીં, જે અગાઉની 4 કલાકની મર્યાદા હતી.
 

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

