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શેરબજારમાં અચાનક આવ્યો ભૂકંપ! જોત જોતામાં સેન્સેક્સ 1400 અંક તૂટ્યો, જાણો ક્રેશ પાછળના 3 મોટા કારણો

Stock Market Big Fall Reason: મંગળવારે શેરબજારની ગતિમાં મોટો ફેરફાર થયો, જેના કારણે રોકાણકારો મુશ્કેલીમાં મુકાયા. શરૂઆતમાં જોરદાર ઉછાળા સાથે ખુલેલા સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી થોડી જ વારમાં તૂટી પડ્યા હતા. BSE સેન્સેક્સ દિવસના હાઈ લેવલથી 1,400 પોઈન્ટ નીચે બંધ થયો.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Sep 15, 2026, 06:24 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 06:24 PM IST
શેરબજારમાં અચાનક આવ્યો ભૂકંપ! જોત જોતામાં સેન્સેક્સ 1400 અંક તૂટ્યો, જાણો ક્રેશ પાછળના 3 મોટા કારણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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