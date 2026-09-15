/શેરબજારમાં અચાનક આવ્યો ભૂકંપ! જોત જોતામાં સેન્સેક્સ 1400 અંક તૂટ્યો, જાણો ક્રેશ પાછળના 3 મોટા કારણો

Stock Market Big Fall Reason: મંગળવાર શેરબજારમાં રોકાણ કરનારા રોકાણકારો માટે ખરાબ દિવસ સાબિત થયો છે. સેન્સેક્સ અને નિફ્ટીએ મજબૂત શરૂઆત કરી હતી, પરંતુ થોડી જ સેકન્ડોમાં બજારમાં ભારે ક્રેશનો અનુભવ થયો હતો, જેના કારણે બંને સૂચકાંકો તૂટી ગયા હતા. બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જનો 30 શેરનો સેન્સેક્સ દિવસના હાઈ લેવલથી 1,400 પોઈન્ટથી વધુ નીચે બંધ થયો. આ દરમિયાન, નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જનો નિફ્ટી ઇન્ડેક્સ પણ દિવસના હાઈ લેવલથી 474 પોઈન્ટ તૂટી ગયો હતો. શેરબજારમાં આ અચાનક ઘટાડા પાછળ ફક્ત એક નહીં, પરંતુ અનેક મોટા કારણો હતા.
જોરદાર ઉછાળો, ત્યારબાદ તીવ્ર ઘટાડો
મંગળવારે જોરદાર ઉછાળા સાથે શેરબજાર ખુલ્યું, અને રોકાણકારોને લાગ્યું કે ગયા સપ્તાહનો ઘટાડો અટકી ગયો છે. જો કે, તેમનો આનંદ એક કલાક પછી જ ટેન્શનમાં ફરી ગયો. ટ્રેડિંગ આગળ વધતાં સેન્સેક્સ અને નિફ્ટીનો લોઅર ટ્રેન્ડ વધુ તીવ્ર બન્યો. ટ્રેડિંગના અંતે, BSE સેન્સેક્સ 777 પોઈન્ટ તૂટીને 74,003 પર બંધ થયો, જે તેના દિવસના હાઈ લેવલથી 1,433 પોઈન્ટનો ઘટાડો દર્શાવે છે.
માત્ર સેન્સેક્સ જ નહીં, પરંતુ NSE નિફ્ટીએ પણ રોકાણકારોને આશ્ચર્યચકિત કર્યા. આ 50 શેર ઇન્ડેક્સ 23,576ના મજબૂત લેવલે ટ્રેડિંગ શરૂ કર્યું, જે તેના અગાઉના બંધ 23,398ની સરખામણીમાં હતું, અને 23,592 પર ઉછળ્યું હતું. જો કે, તે પછી સેન્સેક્સ સાથે ઘટીને 23,118 પર બંધ થયું, જે 279 પોઈન્ટનો ઘટાડો દર્શાવે છે. આ તેના દિવસના હાઈ લેવલથી 474 પોઈન્ટનો ઘટાડો દર્શાવે છે.
શેરબજાર ક્રેશ થવા પાછળના કારણો
શેરબજાર ક્રેશ પાછળના કારણો અંગે, ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં તીવ્ર વધારાથી લઈને યુએસ બોન્ડ યીલ્ડમાં વધારો થવા સુધી ઘણા કારણો છે.
પહેલું કારણ: પશ્ચિમ એશિયામાં યુએસ-ઈરાન તણાવ અને મધ્ય પૂર્વમાં વધતા સંઘર્ષે વૈશ્વિક ઊર્જા પુરવઠાને જોખમમાં મૂક્યો છે. આ તેલના ભાવમાં અનુભવાઈ રહ્યું છે. આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં બ્રેન્ટ ક્રૂડના ભાવ પ્રતિ બેરલ 107 ડોલરથી વધુ વધી ગયા છે. આનાથી શેરબજારની ભાવના વધુ ખરાબ થઈ છે, જેના કારણે ફુગાવાનું જોખમ વધી ગયું છે.
બીજું કારણ: શેરબજારમાં તીવ્ર ઘટાડા પાછળનું બીજું કારણ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ સાથે સંબંધિત છે. સોમવારે, બેન્ચમાર્ક 10-વર્ષના યુએસ બોન્ડ યીલ્ડ 5 ટકા પર પહોંચી ગયો, જે ઓક્ટોબર 2023 પછી પહેલી વાર થયો છે. એ નોંધવું યોગ્ય છે કે 10 વર્ષના બોન્ડ યીલ્ડને વૈશ્વિક બેન્ચમાર્ક માનવામાં આવે છે અને તે યુએસ અર્થતંત્રની સ્થિતિને સીધી રીતે પ્રતિબિંબિત કરે છે. યુએસ શેરબજારમાં પાછલા ટ્રેડિંગ દિવસે નોંધપાત્ર ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો, જેની મંગળવારે ભારતીય બજાર પર પણ અસર પડી હતી.
ત્રીજું કારણ: મંગળવારે, શેરબજારમાં IT ઇન્ડેક્સ સિવાય મોટાભાગની સિરીઝમાં તીવ્ર ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો. બજાર ક્રેશનું ત્રીજું મુખ્ય કારણ વૈશ્વિક તણાવ અને તેલના વધતા ભાવ વચ્ચે શેરબજાર માટે ભય માપક માનવામાં આવતા ઇન્ડિયા VIXમાં અચાનક ઉછાળો હતો. તે લગભગ 6 ટકા વધીને 13ને પાર થઈ ગયો, જે આગામી દિવસોમાં શેરબજારમાં વેચવાલીનો સંકેત આપે છે.
આ શેરમાં જોવા મળી સૌથી વધારે અસર
શેરબજારના કડાકા દરમિયાન સૌથી વધુ ઘટેલા શેરોની યાદી પર નજર કરીએ તો, BSEની લાર્જ-કેપ કેટેગરીમાં BEL શેર (5 ટકા), ઇન્ડિગો શેર (3.56%), બજાજ ફિનસર્વ શેર (2.96%), અદાણી પોર્ટ્સ શેર (2.50%), SBI શેર (2.42%), ટાઇટન શેર (2.35%), બજાજ ફાઇનાન્સ શેર (2.34%), એશિયન પેઇન્ટ્સ શેર (2.31%), M&M શેર (2.19%) અને ટ્રેન્ટ શેર (2%)નો સમાવેશ થાય છે, જે લોઅર લેવલે ટ્રેડ થઈ રહ્યા હતા.
Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.