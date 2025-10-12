Prev
ચીન પર 100% અમેરિકન ટેરિફ સહિત આ 3 ફેક્ટર... જે નક્કિ કરશે બજારની ચાલ, આવતીકાલથી દેખાશે તેની અસર

Monday Market Movement: અમેરિકા અને ચીન વચ્ચે વધેલા ટેરિફ વોરની અસર આગામી સપ્તાહે શેરબજારમાં સ્પષ્ટપણે દેખાશે. વધુમાં, કેટલાક સ્થાનિક પરિબળો છે જે બજારની ગતિવિધિઓ પર અસર કરી શકે છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Oct 12, 2025, 03:35 PM IST

Monday Market Movement: ગયા સપ્તાહે શેરબજારમાં ઉછાળો જોવા મળ્યો હતો. સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી ઝડપથી ઉપર ટ્રેડ કરી રહ્યા હતા. બધું બરાબર ચાલી રહ્યું હતું, પરંતુ છેલ્લા ટ્રેડિંગ દિવસોમાં કંઈક એવું બન્યું જેના કારણે અમેરિકાથી ચીન સુધીના બજારોમાં નોંધપાત્ર ઉથલપાથલ થઈ. હા, યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ચીન પર 100% ટેરિફની જાહેરાત કરી, જેના પછી ચીને હવે બદલો લીધો છે. આવતીકાલથી શરૂ થતા સપ્તાહમાં શેરબજાર પર આ અસર જોઈ શકાય છે. બજારની ગતિવિધિઓ નક્કી કરી શકે તેવા અન્ય ઘણા પરિબળો પણ છે.

ગયા સપ્તાહે શાનદાર રહ્યું શેરબજાર

ગયા સપ્તાહે શેરબજારની તેજીને કારણે 30 શેરવાળા BSE સેન્સેક્સ ઇન્ડેક્સમાં 1,293.65 પોઈન્ટ અથવા 1.59%નો વધારો થયો. આ દરમિયાન, અગ્રણી કંપનીઓના શેરોમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો. સેન્સેક્સની ટોચની 10 સૌથી મૂલ્યવાન કંપનીઓમાંથી આઠ કંપનીઓના બજાર મૂલ્યમાં નોંધપાત્ર ઉછાળો જોવા મળ્યો. ટાટા ગ્રુપના TCS પ્રથમ ક્રમે છે, ત્યારબાદ ઇન્ફોસિસ અને HDFC બેંકનો ક્રમ આવે છે. રિલાયન્સ અને SBI ના માર્કેટ કેપમાં પણ વધારો જોવા મળ્યો છે. આઠ કંપનીઓના સંયુક્ત મૂલ્યમાં 1.94 લાખ કરોડ રૂપિયાનો વધારો થયો છે.

આ અઠવાડિયું તોફાની બની શકે છે!

અમેરિકામાં કોઈપણ મોટા નિર્ણયની અસર હંમેશા ભારતીય શેરબજાર પર પડી છે. તેથી, આગામી સપ્તાહ તોફાની રહેવાની ધારણા છે. અમેરિકાએ ચીનથી આયાત થતા માલ પર 100% ટેરિફની જાહેરાત કરી છે. નોંધનીય છે કે શુક્રવારે મોડી રાત્રે, ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે તેમના ટ્રુથ સોશિયલ એકાઉન્ટ પર એક પોસ્ટમાં બેઇજિંગ પર વેપાર પર વધુ પડતો આક્રમક વલણ અપનાવવાનો આરોપ લગાવ્યો હતો. તેમણે જણાવ્યું હતું કે અમેરિકા પણ જવાબ આપશે, 1 નવેમ્બરથી ચીન પર 100% ટેરિફ લગાવવામાં આવશે.

ટ્રમ્પના ટેરિફ એટેકના જવાબમાં, ચીનના વાણિજ્ય મંત્રાલયે પણ ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે આ યુએસ પગલાં ચીનના હિતોને ગંભીર નુકસાન પહોંચાડે છે અને દ્વિપક્ષીય આર્થિક અને વેપાર વાટાઘાટો માટે વાતાવરણને નબળી પાડે છે. મંત્રાલયના એક નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, ચીન લડવા માંગતું નથી, પરંતુ લડવાથી પણ ડરતું નથી, અને જો જરૂરી હોય તો બદલો લેશે.

અમેરિકા-ચીન વિવાદની અસર દેખાશે

અમેરિકા અને ચીન વચ્ચે ફરી ટેરિફ તણાવને કારણે શુક્રવારે અમેરિકન બજારો ભારે તબાહ થયા હતા. નાસ્ડેક 3.56%, S&P 500 2.71% અને ડાઉ જોન્સ ઇન્ડસ્ટ્રિયલ એવરેજ 1.90% ઘટ્યો હતો. નિષ્ણાતો કહે છે કે આ પહેલું પરિબળ છે જે ભારતીય બજારને અસર કરી શકે છે. ખાનગી પોર્ટલના એક અહેવાલમાં એનરિચ મનીના પોનમુડી આર.ને ટાંકીને કહેવામાં આવ્યું છે કે આ વિવાદ રોકાણકારોની ભાવનાને નબળી બનાવી શકે છે અને ઉભરતા બજારના શેરો અને ચલણો પર દબાણ લાવી શકે છે.

ફુગાવાની અસર અને Q2 પરિણામો

બજાર વિશ્લેષકોએ શેરબજારની ગતિવિધિ પર અન્ય પરિબળોની અસરની પણ ચર્ચા કરી હતી. બીજું પરિબળ આવતા અઠવાડિયે આવનારી ઘણી મોટી કંપનીઓના પરિણામો છે. HCL અને રિલાયન્સના બીજા ક્વાર્ટરના પરિણામો જાહેર કરવામાં આવશે, જે બજારની ગતિવિધિઓને બદલી શકે છે. ત્રીજું પરિબળ ફુગાવાનો ડેટા છે. રેલિગેર બ્રોકિંગના અજિત મિશ્રાના જણાવ્યા અનુસાર, સરકાર 13 ઓક્ટોબરે સપ્ટેમ્બર રિટેલ ફુગાવાનો ડેટા અને 14 ઓક્ટોબરે જથ્થાબંધ ફુગાવાનો ડેટા જાહેર કરશે, જે બજારને અસર કરશે.

